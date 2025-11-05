magazin
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
Οι Φωνές του Μέλλοντος – Ακούστε τα τραγούδια της 5ης Ακρόαση της Μικρής Άρκτου​ από τη συναυλία στην Τεχνόπολη
Music Stage 05 Νοεμβρίου 2025 | 20:25

Οι Φωνές του Μέλλοντος – Ακούστε τα τραγούδια της 5ης Ακρόαση της Μικρής Άρκτου​ από τη συναυλία στην Τεχνόπολη

Η Μικρή Άρκτος με χαρά κυκλοφορεί σήμερα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες την ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση αυτής της μοναδικής και ιστορικής συναυλίας-γιορτής: όλα τα τραγούδια που παρουσιάστηκαν και σύστησαν στο κοινό τις φωνές του μέλλοντός μας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Συγκέντρωση: Γιατί γίνεται όλο και πιο δύσκολη;

Συγκέντρωση: Γιατί γίνεται όλο και πιο δύσκολη;

Spotlight

Στις 2 Σεπτεμβρίου, οι φίλοι του ελληνικού τραγουδιού που γέμισαν το χώρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων είχαν τη δυνατότητα, να απολαύσουν επί σκηνής τους διακριθέντες δημιουργούς και ερμηνευτές της 5ης Ακρόασης, τα τραγούδια τους και τους ίδιους, αλλά και τους προσκαλεσμένους ερμηνευτές και δημιουργούς που πέρασαν από τις προηγούμενες Ακροάσεις ή τις στήριξαν με καθοριστικό τρόπο.

Η Μικρή Άρκτος με χαρά κυκλοφορεί σήμερα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες την ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση αυτής της μοναδικής και ιστορικής συναυλίας-γιορτής: όλα τα τραγούδια που παρουσιάστηκαν και σύστησαν στο κοινό τις φωνές του μέλλοντός μας.

Δεκαπέντε νέες και νέοι ερμηνευτές, είκοσι επτά καινούργια και σημαντικά τραγούδια με τις υπογραφές ισάριθμων νέων τραγουδοποιών, στιχουργών και συνθετών/τριών.

Στην βραδιά της 5ης Ακρόασης στην Τεχνόπολη, πρωταγωνίστησαν οι νέοι δημιουργοί και ερμηνευτές.

Οι ερμηνευτές: Αλεξάνδρα Μάγκου, Κωνσταντίνος Μπεφάνης, Ιωάννα Γκέλλη, Μαρία Ζουμποπούλου, Μαρία Νικοθόδη, Χρήστος Γκρόζος, Βιολέττα Γαλανού, Πάρης Γαρός, Άρης Δελαγραμμάτικας, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης, Ευγένιος Κοψαχείλης, Ελεάννα Πάσχου, Γρηγορία Μεθενίτη.

Οι τραγουδοποιοί: Χριστίνα Ψύχα, Γιώργος Καλογερόπουλος, Ευγένιος Κλιμ, Στέλλα Άλφα, Προκόπης Τσουκαρέλλης, Μαρίνα Καλλιφατίδου, Τάσος Λούκος, Γιώργος Δρούγκας, Φλωρεντία Τασιάνη, Μιχάλης Τσομπάνογλου, Ντορίτα Χωραφά, Νικόλας Μαλιώρας.

Οι δημιουργοί: Λουκία Ανάγνου, Γιάννης Μπαμπαλούκας, Θάνος Μάρκος, Σπύρος Λιμνιάτης, Χρύσα Κωττάκη, Εβίτα Ανδριοπούλου, Θωμάς Ψήμμας, Δέσποινα Πραφτσιώτη, Πέτρος Σολωμού, Δημήτρης Αραβαντινός, Κωνσταντίνος Κάλλιας, Νίκος Παπαντώνης, Γρηγόρης Μαρινάκης, Χρήστος Κατσίδης, Κωνσταντίνος Προκόπης, Χρυσή Μαρούση, Κυριάκος Μιχαηλίδης, Μιχάλης Ελμύρας, Γιώργος Ρήγας, Πολύβιος Χριστοφή, Μάριος Μάκρας, Τάνια Γρεμή, Γιώργος Λιάρος .

Τους καλωσόρισαν οι δημιουργοί και ερμηνευτές: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, Απόστολος Κίτσος, Δήμητρα Σελεμίδου, Σπύρος Παρασκευάκος, Θοδωρής Νικολάου.

Την συναυλία παρουσίασαν η Μαργαρίτα Μυτιληναίου και ο Ξενοφώντας Ραράκος.

Την ενορχήστρωση των νεών τραγουδιών και την διεύθυνση της ορχήστρας επιμελήθηκε ο συνθέτης Χρίστος Θεοδώρου.

Την σκηνοθετική επιμέλεια της βιντεοσκόπησης είχε ο Πάνος Ζενίδης και το συνεργείο του.

Την ευθύνη της καλλιτεχνικής επιμέλειας και την παραγωγή του υλικού της συναυλίας υπογράφει ο Παρασκευάς Καρασούλος.

Οι Ακροάσεις της Μικρής Άρκτου, ένας θεσμός με ζωή πάνω από 23 χρόνια, αποτελούν το σημείο συνάντησης νέων δημιουργών και ερμηνευτών με το έντεχνο ελληνικό τραγούδι και το κοινό του.

Μέσα από το θεσμό αναδείχθηκαν σημαντικοί καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς όπως: Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Ζαχαρίας Καρούνης, Νατάσσα Μποφίλιου, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, Δημήτρης Μαραμής, Κώστας Τσίρκας, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, Απόστολος Κίτσος, Δήμητρα Σελεμίδου, Γιάννης Βασιλόπουλος, Σπύρος Παρασκευάκος και δεκάδες άλλοι.

Πιστεύουμε πως η αποτύπωση της βραδιάς που παρουσιάζουμε σήμερα, δεν είναι απλώς ένα ντοκουμέντο – αρχείο μιας ιστορικής στιγμής, αλλά μια αποτυπωμένη πια απόδειξη, συνέχειας, της δύναμης, της ζωντάνιας αλλά και της σημαντικότητας που η τέχνη του τραγουδιού συνεχίζει να έχει στη χώρα μας.

Δείτε και ακούστε την βραδιά της 5ης Ακρόασης στην Τεχνόπολη εδώ:

Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLWEj8HNMv3Ks8Z1hh-tL6o2hgGol-WWz0&si=lGbA3r9i4GCDh5xI

Spotify: https://open.spotify.com/album/4PNwAOYmRyB0gr5H5nYTm0

Business
Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»
Fizz 06.11.25

Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»

Ο ντράμερ Ντένι Σέιγουελ των Wings, του συγκρότημα του Πολ ΜακΚάρτνεϊ μετά τους Beatles δήλωσε σε ένα νέο βιβλίο ότι θεωρούσε αυτή την κίνηση «την τέλεια απάντηση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ξανά στα χαρακώματα: Ο Μπραντ Πιτ μηνύει την Αντζελίνα Τζολί για 35 εκατ. δολάρια στον «πόλεμο των ροζέ»
Αιματοχυσία 06.11.25

Ξανά στα χαρακώματα: Ο Μπραντ Πιτ μηνύει την Αντζελίνα Τζολί για 35 εκατ. δολάρια στον «πόλεμο των ροζέ»

Τι κι αν στα απόνερα του 2024 κατάφεραν να «θάψουν το τσεκούρι του πολέμου» και να οριστικοποιήσουν τους όρους του διαζυγίου τους; Δέκα μήνες μετά, οι σταρ του Χόλιγουντ Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζονται για έναν νέο γύρο «αιματοχυσίας».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»
«Αρνούμαι να αλλάξω» 06.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αναφέρθηκε στα απαράδεκτα σχόλια δημοσιογράφων σχετικά με την εμφάνιση της, τα οποία την οδήγησαν στο να «κλαίει κάθε ημέρα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus
Fizz 06.11.25

Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus

«Ξεπέρασα αυτή την κατάσταση όταν σκέφτηκα ότι δεν έχει σημασία αν η Έιμι θέλει να δείξει το σώμα της ή όχι – η Τσέλσι το θέλει» δήλωσε η Γουντ στο περιοδικό «Harper's Bazaar».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θα το μετανιώσεις μια μέρα: Το διαδίκτυο «σταύρωσε» τον Μπρούκλιν που έχασε τη μεγάλη ημέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ
Στην πυρά 06.11.25

Θα το μετανιώσεις μια μέρα: Το διαδίκτυο «σταύρωσε» τον Μπρούκλιν που έχασε τη μεγάλη ημέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ

Η κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ συνεχίζεται, με τον Μπρούκλιν να μην βρίσκεται στο πλευρό του πατέρα του Ντέιβιντ την ημέρα που χρίστηκε Ιππότης. Και το διαδίκτυο δεν χαρίστηκε στον νεαρό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μου έκαψε και το τελευταίο εγκεφαλικό κύτταρο – Ο Ρόμπερτ Πάτινσον για τα γυρίσματα του Dune: Part Three
Κάψα 06.11.25

Μου έκαψε και το τελευταίο εγκεφαλικό κύτταρο – Ο Ρόμπερτ Πάτινσον για τα γυρίσματα του Dune: Part Three

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ένα από τα νέα πρόσωπα του έπους του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three, που θα βγει στις αίθουσες τον Δεκέμβριο του 2026.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χαλαρή και χαρούμενη: Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει – αλλά όχι στην Αγγλία και την αγκαλιά της βασιλικής οικογένειας
Η πρώτη αγάπη 06.11.25

Χαλαρή και χαρούμενη: Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει – αλλά όχι στην Αγγλία και την αγκαλιά της βασιλικής οικογένειας

Μετά από 8 χρόνια απουσίας, ώστε να αφοσιωθεί στα... γαλαζόαιματα καθήκοντά της, η Μέγκαν Μαρκλ επέστρεψε στο Χόλιγουντ, προκειμένου να παίξει στην ταινία Close Personal Friends.

Σύνταξη
Από πρόσφυγας, υπερδύναμη στη μόδα: Μοντέλο της Χρονιάς για το BFC η Ανόκ Γιάι – «Ο ρατσισμός με πείσμωσε»
«Δεν φοβάμαι» 05.11.25

Από πρόσφυγας, υπερδύναμη στη μόδα: Μοντέλο της Χρονιάς για το BFC η Ανόκ Γιάι – «Ο ρατσισμός με πείσμωσε»

Το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας ανακοίνωσε τη νικήτρια του κορυφαίου βραβείου σχεδόν ένα μήνα πριν την τελετή της 1ης Δεκεμβρίου, αναγνωρίζοντας την Ανόκ Γιάι ως μοντέλο της χρονιάς 2025

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ένα αντίο στην καινοτόμο σχεδιάστρια μόδας Marina Yee – Μία εκ των «Έξι της Αμβέρσας»
Ήταν 67 ετών 05.11.25

Ένα αντίο στην καινοτόμο σχεδιάστρια μόδας Marina Yee – Μία εκ των «Έξι της Αμβέρσας»

Μετά τον θάνατο της Βελγίδας σχεδιάστριας, Marina Yee, θυμόμαστε τη συνέντευξή της στο Dazed, το 2018, όπου μιλάει για την κληρονομιά, τη βιωσιμότητα και τη δύναμη των Antwerp Six, των θρυλικών «Έξι της Αμβέρσας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε
Freedom 05.11.25

Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε

Η χαλαρή απόδραση για έξι γυμνιστές στη θάλασσα, κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, καθώς μπέρδεψαν τις παραλίες. Και οι Αρχές στη Φλόριντα δεν έδειξαν επιείκεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γάλλος έσκαβε για πισίνα και βρήκε θησαυρό 700.000 ευρώ σε ράβδους χρυσού και νομίσματα
Αν σε θέλει... 06.11.25

Γάλλος έσκαβε για πισίνα και βρήκε θησαυρό 700.000 ευρώ σε ράβδους χρυσού και νομίσματα

Ο πιο τυχερός Γάλλος του κόσμου, είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες για να σκάψει για την κατασκευή πισίνας και βρήκε ράβδους χρυσού και χρυσά νομίσματα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»
«Thriller» 06.11.25

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»

Το τρέιλερ της ταινίας «Michael» ξεκινά με τον Μάικλ Τζάκσον στο στούντιο με τον Κουίνσι Τζόουνς (Κέντρικ Σάμσον), ο οποίος λέει: «Ξέρω ότι περίμενες πολύ καιρό για αυτό. Τα κομμάτια είναι έτοιμα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος
Κακοκαιρία 06.11.25

Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε στην Κρήτη το δυνατό μπουρίνι που πέρασε από τρεις νομούς του νησιού. Εξαιτίας της βροχής, πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ στα Χανιά αρκετές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα.

Σύνταξη
Atanasov: Η Coca Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο
Οικονομικές Ειδήσεις 06.11.25

Atanasov: Η Coca Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο

Ο Γενικός Διευθυντής Ελλάδας και Κύπρου της Coca-Cola Τρία Έψιλον Svetoslav Atanasov μίλησε στο OT FORUM για το νέο κέντρο R&D, την ψηφιοποίηση της εταιρείας και την ανάπτυξη

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Λιλ
Europa League 06.11.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Λιλ

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Λιλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ερυθρός Αστέρας – Λιλ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 06.11.25

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός
Europa League 06.11.25

LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός

LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάλμε – Παναθηναϊκός για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς
Conference League 06.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς

LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης
Τα σημεία 06.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα σημεία που θα τεθούν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System
Τα Νέα της Αγοράς 06.11.25

Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System

Με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System, η ENTERSOFTONE F&B οδηγεί την εστίαση και τη φιλοξενία σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, που συνδυάζει καινοτομία, ευελιξία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύνταξη
Boeing: Με εξωδικαστική συμφωνία παύει η ποινική δίωξη για τα πολύνεκρα δυστυχήματα το 2018-19
«Συμφωνία μη δίωξης» 06.11.25

Boeing: Με εξωδικαστική συμφωνία παύει η ποινική δίωξη για τα πολύνεκρα δυστυχήματα το 2018-19

Φιλί ζωής για την Boeing, η απόφαση δικαστή στο Τέξας, που, κατ’ αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης, διέταξε την παύση της ποινικής δίωξης για δύο δυστυχήματα, όπου έχασαν τη ζωή τους 346 άνθρωποι.

Σύνταξη
Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ)-Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Ακτοπλοϊα και λιμενικές υποδομές, καταλύτες ανάπτυξης
OT FORUM 06.11.25

Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ)-Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Ακτοπλοϊα και λιμενικές υποδομές, καταλύτες ανάπτυξης

Στο ΟΤ FORUM μίλησαν οι κκ.Διονύσης Θεοδωράτος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και Νεκτάριος Δεμενόπουλος αναπλ. διευθυντής Δημοσίων και Επενδυτικών Σχέσεων ΟΛΠ

Σύνταξη
Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»
Fizz 06.11.25

Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»

Ο ντράμερ Ντένι Σέιγουελ των Wings, του συγκρότημα του Πολ ΜακΚάρτνεϊ μετά τους Beatles δήλωσε σε ένα νέο βιβλίο ότι θεωρούσε αυτή την κίνηση «την τέλεια απάντηση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο Ζότα, ο Τραμπ και η σύγκριση με τον Μπέκαμ για τον πιο όμορφο άνδρα
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο Ζότα, ο Τραμπ και η σύγκριση με τον Μπέκαμ για τον πιο όμορφο άνδρα

Το 2ο μέρος της συνέντευξης του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν βγήκε στον διαδικτυακό «αέρα», με τον Πορτογάλο σταρ να απαντά για την απουσία του από την κηδεία του Ζότα, τον πρόεδρο Τραμπ και το αν είναι πιο όμορφος από τον Μπέκαμ

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Εν αναμονή εξελίξεων 06.11.25

Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Οι συγγενείς των θυμάτων να καταθέσουν εγγράφως το είδος των εξετάσεων που θέλουν να γίνουν στο πλαίσιο της εκταφής. Τα πορίσματα θα διαβιβαστούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αδ. Γεωργιάδης: Τέρμα δεξιά, υπέρ της οπλοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ – Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Τέρμα δεξιά ο Γεωργιάδης, υπέρ της οπλοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ - Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Πριν ακόμα η ελληνική κοινωνία συνέλθει από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια και εν αναμονή ανακοινώσεων από τον πρωθυπουργό για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στο θέμα της οπλοκατοχής ο Άδωνις Γεωργιάδης «συντάχθηκε» με τη δεξιά της δεξιάς παίρνοντας θέση υπέρ της κατοχής όπλων και το αμερικανικό μοντέλο. Να πάρει θέση η κυβέρνηση ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Βέλγιο: Έκτακτα μέτρα μετά την εισβολή drones στον εναέριο χώρο – Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας
Μέτρα πρόληψης 06.11.25

Βέλγιο: Έκτακτα μέτρα μετά την εισβολή drones στον εναέριο χώρο – Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Εθνικό Κέντρο Ασφάλειας Εναέριου Χώρου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στο Βέλγιο έως την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεκλήθη εξαιτίας της εισβολής drones.

Σύνταξη
Atanasov: Η Coca-Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο
OT FORUM 06.11.25

Atanasov: Η Coca-Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο

Ο Γενικός Διευθυντής Ελλάδας και Κύπρου της Coca-Cola Τρία Έψιλον Svetoslav Atanasov μίλησε στο OT FORUM για το νέο κέντρο R&D, την ψηφιοποίηση της εταιρείας και την ανάπτυξη

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός ONEX – Λας Πάλμας
Βόλεϊ 06.11.25

LIVE: Ολυμπιακός ONEX – Λας Πάλμας

LIVE: Ολυμπιακός ONEX – Λας Πάλμας. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός ONEX – Λας Πάλμας για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του CEV Champions League Ανδρών. Τηλεοπτικά από Cosmote Sports 5.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση φορτώνει τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πλάτες των αγροτών – Η αγανάκτηση μεγαλώνει
ΚΚΕ 06.11.25

Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση φορτώνει τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πλάτες των αγροτών – Η αγανάκτηση μεγαλώνει

«Οι επιδοτήσεις θα έπρεπε εδώ και καιρό, με ευθύνη της κυβέρνησης, να έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους, όπως ζητάνε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Βερέμης (ΣΕΒ) – Δουκίδης (ΟΠΑ): Ξεκάθαρη στρατηγική και ταχύτητα για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία
OT FORUM 06.11.25

Βερέμης (ΣΕΒ) – Δουκίδης (ΟΠΑ): Ξεκάθαρη στρατηγική και ταχύτητα για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία

Στο 6ο ΟΤ FORUM μίλησαν οι κ.κ. Μάρκος Βερέμης, Εταίρος Big Pi Ventures Capital, συνιδρυτής Upstream, πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής ΟΠΑ, Αντιπρόεδρος ΕΣΕΤΕΚ

Σύνταξη
Ξανά στα χαρακώματα: Ο Μπραντ Πιτ μηνύει την Αντζελίνα Τζολί για 35 εκατ. δολάρια στον «πόλεμο των ροζέ»
Αιματοχυσία 06.11.25

Ξανά στα χαρακώματα: Ο Μπραντ Πιτ μηνύει την Αντζελίνα Τζολί για 35 εκατ. δολάρια στον «πόλεμο των ροζέ»

Τι κι αν στα απόνερα του 2024 κατάφεραν να «θάψουν το τσεκούρι του πολέμου» και να οριστικοποιήσουν τους όρους του διαζυγίου τους; Δέκα μήνες μετά, οι σταρ του Χόλιγουντ Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζονται για έναν νέο γύρο «αιματοχυσίας».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
