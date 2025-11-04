Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία

Το Ιράν απελευθέρωσε από τη φυλακή ένα ζευγάρι Γάλλων που κρατούνταν για περισσότερα από τρία χρόνια και είχε καταδικαστεί σε μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης με την κατηγορία της κατασκοπείας, την οποία οι οικογένειές τους πάντα αρνήθηκαν, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η Σεσίλ Κόλερ, 41 ετών, και ο Ζακ Παρί, 72 ετών – η μία καθηγήτρια γυμνασίου και ο άλλος συνταξιούχος καθηγητής, και οι δύο σε τουριστική επίσκεψη στο Ιράν όταν συνελήφθησαν τον Μάιο του 2022 – βρίσκονται τώρα «στο δρόμο προς τη γαλλική πρεσβεία στην Τεχεράνη», όπως δήλωσε ο Μακρόν στο X.

Soulagement immense ! Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus depuis trois ans en Iran, sont sortis de la prison d’Evin et sont en route pour l’Ambassade de France à Téhéran. Je me félicite de cette première étape. Le dialogue se poursuit… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 4, 2025

Ο πρόεδρος χαιρέτισε αυτό το «πρώτο βήμα» και ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για να εξασφαλιστεί η επιστροφή τους στη Γαλλία «το συντομότερο δυνατό». Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, πρόσθεσε ότι βρίσκονται στην κατοικία του Γάλλου πρέσβη και «περιμένουν την οριστική αποφυλάκισή τους» από το Ιράν, ενώ τόνισε ότι «φαίνονταν να είναι σε καλή υγεία».

Η νομική ομάδα τους με έδρα το Παρίσι δήλωσε ότι η απελευθέρωση «έθεσε τέλος στην αυθαίρετη κράτησή τους, η οποία διήρκεσε 1.277 ημέρες».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης ευαισθησίας στις σχέσεις μεταξύ Τεχεράνης και Δύσης, μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και την επανεισαγωγή κυρώσεων του ΟΗΕ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

🔴 Iran : les deux otages français, Jacques Paris et Cécile Kohler sont libérés. pic.twitter.com/aXqrsiysid — LCI (@LCI) November 4, 2025

Οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις

Η Κόλερ και ο Παρί ήταν μεταξύ πολλών Ευρωπαίων που εξακολουθούσαν να κρατούνται από το Ιράν, σε μια ενέργεια που αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις περιγράφουν ως στρατηγική ομηρίας από την Τεχεράνη για να αποσπάσει παραχωρήσεις από τη Δύση.

Η Γαλλία τους χαρακτήριζε ως «κρατικούς ομήρους» και το ζευγάρι ήταν οι δύο τελευταίοι Γάλλοι πολίτες που ήταν επίσημα γνωστό ότι κρατούνταν, μετά την απελευθέρωση πολλών άλλων Γάλλων υπηκόων τους τελευταίους μήνες.

Οι ποινές τους για κατασκοπεία υπέρ της Γαλλίας και του Ισραήλ, που εκδόθηκαν τον περασμένο μήνα μετά από κλειστή δίκη, ανέρχονταν σε 17 χρόνια φυλάκισης για τον Ζακ Παρί και 20 χρόνια για την Σεσίλ Κόλερ. Οι οικογένειές τους επέμεναν ότι είναι απολύτως αθώοι και ότι επισκέπτονταν το Ιράν μόνο ως τουρίστες.

Η Κόλερ εμφανίστηκε τον Οκτώβριο του 2022 στην ιρανική τηλεόραση σε αυτό που ακτιβιστές περιέγραψαν ως «αναγκαστική ομολογία», μια πρακτική που σύμφωνα με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ισοδυναμεί με βασανιστήρια.

Η Γαλλία είχε καταθέσει αγωγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την κράτηση του ζευγαριού, υποστηρίζοντας ότι κρατούνταν στο πλαίσιο μιας πολιτικής που «στοχεύει Γάλλους υπηκόους που ταξιδεύουν ή επισκέπτονται το Ιράν».

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο, το Διεθνές Δικαστήριο απέρριψε ξαφνικά την υπόθεση κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, προκαλώντας απογοήτευση στις οικογένειες, αλλά και φήμες ότι διεξάγονταν κλειστές συνομιλίες μεταξύ Γαλλίας και Ιράν για την απελευθέρωσή τους.

Το Ιράν, που στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει ανταλλαγές Δυτικών με Ιρανούς κρατούμενους στη Δύση, έχει δηλώσει ότι το ζευγάρι θα μπορούσε να απελευθερωθεί στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής με τη Γαλλία, η οποία θα περιλαμβάνει και την απελευθέρωση της Ιρανής Μαχντίε Εσφαντιαρί.

Η Εσφαντιαρί συνελήφθη στη Γαλλία τον Φεβρουάριο με την κατηγορία της προώθησης της τρομοκρατίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα δικαστεί στο Παρίσι από τις 13 Ιανουαρίου, αλλά τον περασμένο μήνα αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση από τις γαλλικές αρχές, σε μια κίνηση που χαιρέτισε η Τεχεράνη.