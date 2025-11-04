Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Η άλλη διάσταση της Ομορφιάς, έχει την υπογραφή της L’Oréal
Τα Νέα της Αγοράς 04 Νοεμβρίου 2025 | 16:45

Η άλλη διάσταση της Ομορφιάς, έχει την υπογραφή της L'Oréal

Από την πρωτιά στην καινοτομία της Ευρώπης έως τη στρατηγική «L’Oréal for the Future», ο Όμιλος επαναπροσδιορίζει τον κλάδο με σεβασμό στον Άνθρωπο και τον Πλανήτη.

Παραδοσιακά το επιχειρείν είναι μία ανθρώπινη δραστηριότητα που αφορά σε αριθμούς και δείκτες. Εξαντλείται όμως εκεί; Εδώ και αρκετά χρόνια νέοι παράγοντες επαναπροσδιορίζουν την επιτυχία μίας επιχείρησης, καθότι ο στόχος δεν αποτυπώνεται σε απόλυτα νούμερα αλλά και στο αντίκτυπο που έχει τόσο στην κοινωνία, όσο και στο περιβάλλον. Μιλάμε για μία αλλαγή των business ethics με αποδέκτες όλους μας, συμπεριλαμβανομένου και του πλανήτη που μας φιλοξενεί.

Ένα πρότυπο μετασχηματισμού προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί η κορυφαία δύναμη του κλάδου ομορφιάς, ο Όμιλος L’Oréal, που έχει χαράξει μια πορεία όπου η κερδοφορία βαδίζει χέρι-χέρι με την κοινωνική ευθύνη και την περιβαλλοντική ακεραιότητα, αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά είναι μια δύναμη που μπορεί να κινεί τον κόσμο με τρόπο βιώσιμο, δίκαιο και καινοτόμο.

Ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο

Πρωταγωνιστής του επιχειρηματικού της μοντέλου αποτελεί η βιωσιμότητα που ξεπερνάει κατά πολλοίς τις τυπικές αντιλήψεις περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η στρατηγική «LOréal for the Future» θέτει σαφείς και φιλόδοξους στόχους για το 2030, ενσωματώνοντας την περιβαλλοντική δέσμευση στον πυρήνα των επιχειρησιακών λειτουργιών.

Η δέσμευση για την κλιματική μετάβαση (με 100% χρήση ανανεώσιμης ενέργειας σε εγκαταστάσεις και καταστήματα, κα), την προστασία της φύσης (όπου το 90% των βιολογικών υλικών σε φόρμουλες & συσκευασίες να προέρχονται από βιώσιμες πηγές, κα) και την κυκλική οικονομία (με το 50% των υλικών συσκευασίας να προέρχεται από ανακυκλωμένες ή βιολογικές πηγές, κα) διακρίνεται από συνέπεια και συγκεκριμένες δράσεις.

Διόλου τυχαίο που η L’Oréal κατέχει για 9η συνεχή χρόνια την ανώτατη περιβαλλοντική αξιολόγηση Triple A από τον διεθνή οργανισμό CDP (κλιματική αλλαγή, προστασία δασών και ασφάλεια υδάτων) – μια διάκριση που την καθιστά τη μοναδική εταιρεία παγκοσμίως με αυτό το σερί. Αυτή η επιτυχία βασίζεται σε απτά αποτελέσματα, όπως η χρήση 97% ανανεώσιμης ενέργειας στις εγκαταστάσεις και η μείωση κατά 54% της κατανάλωσης νερού ανά προϊόν.

Η δέσμευση επεκτείνεται και σε μικρότερες, αλλά εξαιρετικά σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως τα Micro Forests. Τα εγκαίνια του 1ου Micro Forest στην καρδιά της Αθήνας, στον λόφο Αλεπότρυπας, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, αποτυπώνουν την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων για την ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας. Το έργο, βασισμένο στη μέθοδο Miyawaki, υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας έως 6°C, βελτίωση ποιότητας αέρα και απορρόφηση έως 3.300 κιλών CO2 ετησίως (στο 10ο έτος), αντιμετωπίζοντας έμπρακτα το φαινόμενο της θερμικής αστικής νησίδας.

Η δύναμη της συμπερίληψης και της κοινωνικής στήριξης

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που αποτελεί και τον κινητήριο μοχλό της επιτυχίας για τη L’Oréal είναι ο Άνθρωπος, εντός και εκτός Ομίλου. Η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού δεν περιορίζεται σε απλές υποσχέσεις, αλλά μεταφράζεται σε μετρήσιμες πολιτικές για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη (DE&I).

Η ισότιμη εκπροσώπηση τονίζεται από το γεγονός ότι το 54% των ηγετικών θέσεων κατέχονται από γυναίκες.

Παράλληλα, ο Όμιλος επιταχύνει την ένταξη ατόμων με αναπηρίες (με πάνω από 30 χρόνια δράσης) και ενισχύει τη νέα γενιά, προσφέροντας 25.000 ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα κάτω των 30 ετών.

Αυτή η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία διαπερνά και τις κοινωνικές δεσμεύσεις του Ομίλου. Μέσω του LOréal Fund for Women και του Fondation LOréal, η εταιρεία εστιάζει στην ενδυνάμωση γυναικών και σε ευάλωτες κοινωνικές συνθήκες. Οι δεσμεύσεις της για το 2030 είναι ενδεικτικές του μεγέθους της κοινωνικής της φιλοδοξίας, στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στην πρόσβαση στην απασχόληση για 100.000 άτομα από ευάλωτες ομάδες και την ενδυνάμωση 5 εκατομμυρίων γυναικών μέσω φιλανθρωπικών δράσεων.

Σε τοπικό επίπεδο, οι μάρκες του Ομίλου λειτουργούν ως φορείς κοινωνικής αλλαγής. Το Maybelline NYBrave Together προσφέρει εργαλεία ψυχικής υγείας σε συνεργασία με την EPAPSY, ενώ το LOréal ParisStand Up εκπαιδεύει κατά της παρενόχλησης στον δρόμο, σε συνεργασία με τις οργανώσεις Right To Be και W.I.N. Hellas.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρωτοβουλία FOR WOMEN IN SCIENCE (FWIS), σε συνεργασία με την UNESCO, που από το 2006 έχει ήδη βραβεύσει 35 σπουδαίες Ελληνίδες επιστήμονες, ενισχύοντας την έρευνά τους με υποτροφίες. Η ελληνική πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου προγράμματος που έχει διακρίνει 3.900 γυναίκες επιστήμονες, αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά της επιστήμης δεν γνωρίζει -ή δεν πρέπει να γνωρίζει- διακρίσεις φύλου.

Η καινοτομία ως παράγοντας της εξέλιξης

Η L’Oréal είναι ένας κολοσσός Beauty Tech που επενδύει συστηματικά στην επιστημονική έρευνα, διαθέτοντας σημαντικό μέρος των εσόδων της στην ανάπτυξη. Η πρόσφατη αναγνώρισή της από το Fortune ως η πιο καινοτόμος εταιρεία στην Ευρώπη (Ιούνιος 2025) αποτελεί επισφράγιση αυτής της στρατηγικής αφοσίωσης, η οποία καλύπτει την καινοτομία σε προϊόντα, διαδικασίες, αλλά και την εσωτερική εταιρική κουλτούρα.

Στο επίκεντρο αυτής της τεχνολογικής επανάστασης βρίσκεται η επιστήμη της μακροζωίας (Longevity). Μέσα από το LOréal Longevity Integrative Science, ο Όμιλος μετατοπίζει το ενδιαφέρον από τη διορθωτική στην προληπτική περιποίηση, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη (Longevity AI Cloud) για να αποκρυπτογραφήσει τις ρίζες της βιολογικής γήρανσης του δέρματος. Η συνεργασία με τη NanoEntek, που οδήγησε στο βραβευμένο Lancôme Cell BioPrint, δείχνει πώς η επαναστατική, φορητή διαγνωστική συσκευή «lab-on-a-chip» μπορεί να φέρει την επιστήμη της μακροζωίας στα χέρια του καταναλωτή, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την περιποίηση.

Παράλληλα, οι «ενισχυμένες συσκευές» (Augmented Devices) επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία της ομορφιάς, τόσο στο σπίτι όσο και στο κομμωτήριο. Από το LOréal Professionnel AirLight Pro, ένα σεσουάρ που χρησιμοποιεί υπέρυθρο φως για ταχύτερο στέγνωμα με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, έως το LOréal Paris Colorsonic, τη φορητή συσκευή ομοιόμορφης εφαρμογής βαφής, η καινοτομία της L’Oréal βραβεύεται (όπως η διάκριση του Colorsonic στις «Καλύτερες Εφευρέσεις της Χρονιάς» του TIME) και, κυρίως, φέρνει μετρήσιμα οφέλη. Ακόμα και η μείωση της κατανάλωσης νερού στα κομμωτήρια, με το LOréal Professionnel Water Saver να έχει ήδη εξοικονομήσει πάνω από 530 εκατομμύρια λίτρα, αποδεικνύει ότι η τεχνολογία λειτουργεί ως μοχλός τόσο για την ποιότητα ζωής όσο και για τη βιωσιμότητα.

Η περίπτωση του Ομίλου L’Oréal αποτελεί ένα ισχυρό επιχειρηματικό παράδειγμα, καθώς η πραγματική ηγεσία δεν βρίσκεται μόνο στην κορυφή των πωλήσεων – όπου, για παράδειγμα, η L’Oréal Hellas παρουσίασε αύξηση πωλήσεων και κερδών το 2024 – αλλά κυρίως στην ικανότητα να ενσωματώνει τη βιωσιμότητα, τη συμπερίληψη και την καινοτομία στον πυρήνα της στρατηγικής της.

Με την αδιάκοπη επένδυση στην Beauty Tech όπου διαμορφώνει το μέλλον της προσωπικής περιποίησης και το φιλόδοξο σχέδιο «LOréal for the Future» να σέβεται τον μοναδικό πλανήτη μας, ο Όμιλος αποδεικνύει ότι η «ομορφιά» στην πιο ολοκληρωμένη της έννοια, είναι μια ομορφιά που ενδυναμώνει τους ανθρώπους, προστατεύει το περιβάλλον και οδηγεί την καινοτομία.

