Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 13χρονο που άρπαξε πατίνι από 21χρονο απειλώντας τον ότι έχει μαχαίρι
Ελλάδα 04 Νοεμβρίου 2025 | 12:47

Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 13χρονο που άρπαξε πατίνι από 21χρονο απειλώντας τον ότι έχει μαχαίρι

Ο ανήλικος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Δίωξη για ληστεία ασκήθηκε στον 13χρονο, ο οποίος, με την απειλή ότι θα βγάλει μαχαίρι, άρπαξε ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι από νεαρό, 21 ετών. Ο ανήλικος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στη μία τα ξημερώματα στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη. Το 21 ετών θύμα κατευθυνόταν προς τον Λευκό Πύργο για να σταθμεύσει το πατίνι, όταν, όπως κατήγγειλε, τον πλησίασε ο ανήλικος κι έχοντας το χέρι του στην τσέπη του, τον απείλησε ότι θα βγάλει μαχαίρι.

Υπό τον φόβο να κάνει πράξη την απειλή του, ο καταγγέλλων παρέδωσε το πατίνι και ενημέρωσε την Άμεση Δράση. Μέσω της εφαρμογής που διαθέτουν τα ενοικιαζόμενα πατίνια, ο 21 ετών νεαρός εντόπισε την τοποθεσία του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο ανήλικος λίγη ώρα αργότερα, από αστυνομικούς της ομάδας «Ζ», στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Αντ. Καμαρά.

Ο 13χρονος, ο οποίος διαμένει σε δομή ανηλίκων, αναγνωρίστηκε από τον παθόντα και παρότι ο τελευταίος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη δίωξή του σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως δικογραφία εις βάρος του, με την οποία οδηγήθηκε στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Πολιτική
ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

Βορίζια: Στον ναό του Τίμιου Σταυρού η σορός της 56χρονης – Σε αστυνομικό κλοιό ο Αλικιανός ενόψει της κηδείας
Δρακόντεια μέτρα 04.11.25 Upd: 13:19

Στον ναό του Τίμιου Σταυρού η σορός της 56χρονης - Σε αστυνομικό κλοιό ο Αλικιανός ενόψει της κηδείας

Σε κλίμα οδύνης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας το τελευταίο αντίο στην 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη - Στην κηδεία παρίστανται και συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Βορίζια: «Σκότωσαν τον γιο μου – Απαιτώ να φύγουν από το χωριό», λέει η μητέρα του Φανούρη Καργάκη
Ελλάδα 04.11.25

«Σκότωσαν τον γιο μου - Απαιτώ να φύγουν από το χωριό» - Τι λέει η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

«Δεν ξέρω ποιος το έκανε στο σπίτι τους, εμείς δεν φταίμε πουθενά», λέει η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, δυναμιτίζοντας το κλίμα την ημέρα που η οικογένεια Φραγκιαδάκη κηδεύει τη δική της νεκρή.

Σύνταξη
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Ελλάδα 04.11.25

Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια

Η αδικοχαμένη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη που έμενε στα Χανιά, την ημέρα του περιστατικού είχε πάει στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Έγκυος γέννησε σε ασθενοφόρο στις Σέρρες – Κράτησαν στη ζωή το βρέφος ο γιατρός και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ
Ελλάδα 04.11.25

Έγκυος γέννησε σε ασθενοφόρο στις Σέρρες – Κράτησαν στη ζωή το βρέφος ο γιατρός και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με πληροφορίες, γιατρός, μαία και νοσηλευτής όπως και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή και μόλις έφτασαν στο Νοσοκομείο το μωράκι επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του

Η απόφαση για κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, «αποτελεί την πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που βλέπει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση», αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη

Επιβεβαιώνεται ότι «η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συνιστά την πιο αδιάψευστη και αδιαμφισβήτητη ομολογία αποτυχίας, διαπλοκής, διαφθοράς και συγκάλυψης», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πέθανε ο Ντικ Τσέινι
Κόσμος 04.11.25

Πέθανε ο Ντικ Τσέινι

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και αρχιτέκτονας του «Πολέμου στην Τρομοκρατία», Τσέινι, είχε βοηθήσει να οδηγηθεί η χώρα του στον πόλεμο στο Ιράκ έχοντας όμως εσφαλμένα στοιχεία.

Σύνταξη
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
11 Tips 04.11.25

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
Πίτερ Γουότκινς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του The War Game που σόκαρε την Αγγλία και «έθαψε» το BBC για 20 χρόνια
Ασυμβίβαστος 04.11.25

Πίτερ Γουότκινς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του The War Game που σόκαρε την Αγγλία και «έθαψε» το BBC για 20 χρόνια

Ο γνωστός σκηνοθέτης Πίτερ Γουότκινς, που φημιζόταν για τον ρεαλισμό, το δράμα και τα ριζοσπαστικά σενάριά του, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βορίζια: Στον ναό του Τίμιου Σταυρού η σορός της 56χρονης – Σε αστυνομικό κλοιό ο Αλικιανός ενόψει της κηδείας
Δρακόντεια μέτρα 04.11.25 Upd: 13:19

Στον ναό του Τίμιου Σταυρού η σορός της 56χρονης - Σε αστυνομικό κλοιό ο Αλικιανός ενόψει της κηδείας

Σε κλίμα οδύνης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας το τελευταίο αντίο στην 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη - Στην κηδεία παρίστανται και συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
«Δεν ήξερα ότι οι σκελετοί ήταν αληθινοί» – Δύο ηθοποιοί του Poltergeist θυμούνται
Τρόμος 04.11.25

«Δεν ήξερα ότι οι σκελετοί ήταν αληθινοί» - Δύο ηθοποιοί του Poltergeist θυμούνται

Το Poltergeist (Το Πνεύμα του Κακού), η αμερικανική ταινία τρόμου υπερφυσικού περιεχομένου του 1982, βασίστηκε σε μια ιστορία του Στίβεν Σπίλμπεργκ κι αποτέλεσε σταθμό στη σινε-ανατριχίλα. Δύο άνθρωποι που το έζησαν από μέσα μιλάνε στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της ΚΟΕΣ, το «πηγαδάκι» του Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους και τα μηνύματα των πρωταγωνιστών στην εσωκομματική διαπάλη
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της ΚΟΕΣ, το «πηγαδάκι» του Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους και τα μηνύματα των πρωταγωνιστών στην εσωκομματική διαπάλη

Τι είπαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου). Οι προτεραιότητες Ανδρουλάκη και η επιστολή Δούκα. Οι προτάσεις Γερουλάνου, οι «αιχμές» Διαμαντοπούλου και η διαφοροποίηση Κατρίνη. Ποιος είναι ο ρόλος Σκανδαλίδη την επόμενη ημέρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βορίζια: «Σκότωσαν τον γιο μου – Απαιτώ να φύγουν από το χωριό», λέει η μητέρα του Φανούρη Καργάκη
Ελλάδα 04.11.25

«Σκότωσαν τον γιο μου - Απαιτώ να φύγουν από το χωριό» - Τι λέει η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

«Δεν ξέρω ποιος το έκανε στο σπίτι τους, εμείς δεν φταίμε πουθενά», λέει η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, δυναμιτίζοντας το κλίμα την ημέρα που η οικογένεια Φραγκιαδάκη κηδεύει τη δική της νεκρή.

Σύνταξη
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Ελλάδα 04.11.25

Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια

Η αδικοχαμένη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη που έμενε στα Χανιά, την ημέρα του περιστατικού είχε πάει στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
