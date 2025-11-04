Θεσσαλονίκη: 13χρονος άρπαξε ηλεκτρικό πατίνι από 21χρονο απειλώντας τον ότι έχει μαχαίρι
Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα, κοντά στον Λευκό Πύργο
- Σαρώνει ο τυφώνας Καλμάγκι τις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον δύο νεκροί
- H OpenAI στρέφεται στην Amazon για πρόσθετη υπολογιστική ισχύ – Συμφωνία 38 δισ. δολαρίων
- Συνωστισμός και καθυστερήσεις στο Μετρό της Θεσσαλονίκης - Τι συνέβη
- Συγκλονιστικό βίντεο - Αστυνομικοί απεγκλώβισαν βρέφος από αυτοκίνητο που ανετράπη
Ένα αγόρι μόλις 13 ετών συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι λήστεψε έναν 21χρονο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 13χρονος πλησίασε έναν 21χρονο κοντά στον Λευκό Πύργο και τον απείλησε πως έχει πάνω του μαχαίρι, ενώ κατάφερε να αποσπάσει το ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι με το οποίο κινείτο ο 21χρονος.
Το θύμα ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ. και κατόπιν αναζητήσεων, αστυνομικοί της ομάδας “Ζ” εντόπισαν λίγο αργότερα τον ανήλικο και τον συνέλαβαν.
- People: Αυτός είναι ο «πιο σέξι άνδρας της χρονιάς» για το 2025
- Kλείσιμο υπηρεσιών του Δήμου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το κλείσιμο υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ
- Ουγγρική Επανάσταση 1956: Μιλιά απ’ όσους φορούσαν τον κόκκινο σκούφο
- Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία του Μετρό
- Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους
- Έκτακτο δελτίο καιρού: Από το μεσημέρι της Τρίτης ξεκινούν οι καταιγίδες – Πότε θα επηρεαστεί η Αττική
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις