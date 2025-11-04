Ηλεκτρονικό εμπόριο: Φοροσαφάρι με τεχνητή νοημοσύνη

Στο ραντάρ της ΑΑΔΕ βρίσκεται το ηλεκτρονικό εμπόριο με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να εντείνει τους ελέγχους στις ψηφιακές πλατφόρμες, όπου καθημερινά καταγράφονται χιλιάδες συναλλαγές. Στόχος των σαρωτικών διασταυρώσεων είναι ο εντοπισμός κρυφών πωλήσεων οι οποίες δεν περνούν από την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και δεν αφήνουν ίχνη στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Ειδική ομάδα φοροελεγκτών έχει αναλάβει να σκανάρει τις πλατφόρμες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, συγκρίνοντας τα δεδομένα συναλλαγών με όσα δηλώνουν οι επιχειρήσεις στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ βασίζονται σε αλγόριθμους που παρακολουθούν αγοραπωλησίες, κινήσεις λογαριασμών, δηλώσεις ΦΠΑ, τζίρους και εισοδήματα, ακόμη και τα παραστατικά παραδόσεων από κούριερ. Στόχος είναι να εντοπίζονται όσοι δεν κόβουν αποδείξεις και αποκρύπτουν συναλλαγές.

Για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων:

Αναπτύχθηκε μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης (Machine Learning), ένα σύστημα που επιτρέπει την πιο στοχευμένη και αποδοτική επιλογή υποθέσεων για φορολογικό έλεγχο.

Εφαρμόζονται νέα μεθοδολογία και νέες προσεγγίσεις για τη συστηματική αξιολόγηση του φορολογικού κινδύνου, επιτρέποντας στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να εστιάζουν εκεί που υπάρχει μεγαλύτερο ρίσκο.

Εκπονήθηκε ένας ειδικός οδηγός για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα κρυπτονομίσματα, καλύπτοντας κενά που υπήρχαν σε αυτές τις ραγδαία αναπτυσσόμενες αγορές.

Οι έλεγχοι δείχνουν ότι αρκετές επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκουν τρόπους να ξεφεύγουν με τα ευρήματα να είναι αποκαλυπτικά:

Ατομική επιχείρηση στην Αθήνα, με αντικείμενο το εμπόριο ιματισμού μέσω Διαδικτύου, απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 2,13 εκατ. ευρώ την περίοδο 2018-2022.

Ομόρρυθμη εταιρεία στη Μακεδονία, που πουλούσε φωτιστικά μέσω Διαδικτύου, απέκρυψε 2,79 εκατ. ευρώ από πωλήσεις εκτός ΕΕ, μη εκδίδοντας ή εκδίδοντας ανακριβώς 8.107 φορολογικά στοιχεία την περίοδο 2019-2023.

Επιχείρηση στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, στο λιανικό εμπόριο μέσω Διαδικτύου, απέκρυψε 4,25 εκατ. ευρώ και ΦΠΑ 1,02 εκατ. ευρώ την περίοδο 2018-2020.

Ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κατά τα έτη 2021-2023, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, δεν υπέβαλε δηλώσεις φόρου εισοδήματος, καθώς επίσης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ αποκρύπτοντας συνολικά φορολογητέα ύλη ύψους 8,6 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ 1,019 εκατ. ευρώ.

Βαριές καμπάνες

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσες πλατφόρμες δεν συνεργάζονται με την ΑΑΔΕ κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 500.000 ευρώ αλλά και με αναστολή λειτουργίας. Παράλληλα, οι χρήστες που δεν δηλώνουν τα στοιχεία τους θα βλέπουν τους λογαριασμούς τους να παγώνουν και τις πληρωμές τους να παρακρατούνται από την Εφορία. Μάλιστα, προβλέπονται κοινοί και ταυτόχρονοι έλεγχοι με τις φορολογικές Αρχές των άλλων κρατών – μελών. Σημειώνεται ότι όλες οι ψηφιακές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου που λειτουργούν σε Ελλάδα και εξωτερικό είναι πλέον υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι χρήστες τους.

Premium Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ