«Σαφάρι» ελέγχων σε υποθέσεις που παραγράφονται τέλος του έτους
Οικονομικές Ειδήσεις 01 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

«Σαφάρι» ελέγχων σε υποθέσεις που παραγράφονται τέλος του έτους

«Ραβασάκια» με φόρους και πρόστιμα στέλνει στους φορολογουμένους ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ. Η επιλογή των φακέλων που ανοίγουν και ελέγχονται γίνεται με αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης κινδύνου

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Από ελεγκτικό κόσκινο περνούν χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις οι οποίες παραγράφονται την 31η Δεκεμβρίου 2025. Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έχουν πατήσει το γκάζι, κάνοντας φύλλο και φτερό υποθέσεις κυρίως του έτους 2019, οι οποίες εάν δεν ελεγχθούν θα περάσουν οριστικά στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας.

Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι αλλά και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά ποσά συντάξεων και αποδοχών, ιδιοκτήτες με αδήλωτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων και φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν αποδοχές από το εξωτερικό και έχουν ξεχάσει να τις δηλώσουν. Με βάση τον νόμο, οι πράξεις καταλογισμού φόρων και προστίμων πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί εγκαίρως στους φορολογουμένους.

Αν τα «ραβασάκια» δεν φτάσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, τότε οι υποθέσεις κλείνουν οριστικά. Η επιλογή των φακέλων που ανοίγουν και ελέγχονται γίνεται με αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης κινδύνου, που αξιοποιεί στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ δίνουν προτεραιότητα στις πιο «επικίνδυνες» περιπτώσεις, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι διασταυρώσεις

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει η ΑΑΔΕ, ελέγχονται και διασταυρώνονται:

– Τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

– Διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποστέλλονται ετησίως ή περιλαμβάνονται στην τελευταία προ του έτους για το οποίο εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος και στην περιουσιακή κατάσταση του εκάστοτε έτους, όπως αυτή προκύπτει από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ.

– Στοιχεία που λήφθηκαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας.

– Κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρίτους.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται:

– Υποθέσεις του φορολογικού έτους 2019 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον κανόνα της 5ετούς παραγραφής.

Στην ουσία είναι 5+1 έτη, δεδομένου ότι η πενταετής προθεσμία αρχίζει να μετράει, ένα έτος μετά την εν λόγω φορολογική χρήση. Δηλαδή, για τη χρήση του 2019, η φορολογική δήλωση έπρεπε να υποβληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 και η προθεσμία που έχουν οι φορολογικές Αρχές για τη διενέργεια ελέγχου ξεκίνησε να «τρέχει» από την 1η Ιανουαρίου 2020 και εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

– Φάκελοι μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

– Επιχειρήσεις με ψευδή στοιχεία στα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες τους.

– Φορολογούμενοι οι οποίοι δεν δήλωσαν σωστά αναδρομικά εισοδημάτων που έλαβαν το 2019.

– Οι υποθέσεις του φορολογικού έτους 2021 των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών που χρησιμοποιούν από το 2020 την ηλεκτρονική τιμολόγηση, για τις οποίες ισχύει η τριετής παραγραφή αντί της πενταετίας.

– Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2014, για τις οποίες προέκυψαν συμπληρωματικά στοιχεία, όπως πλαστά και εικονικά τιμολόγια, τα οποία στοιχειοθετούν έγκλημα φοροδιαφυγής. Αυτό ισχύει εφόσον το ποσό που αποφεύχθηκε να δηλωθεί υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ για παρακρατούμενους φόρους ή τα 100.000 ευρώ για φόρο εισοδήματος.

– Υποθέσεις ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2014 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.

Για αυτές τις περιπτώσεις ισχύει δεκαετής περίοδος παραγραφής. Υποθέσεις του 2014 με «συμπληρωματικά» στοιχεία, όπως πλαστά ή εικονικά τιμολόγια που συνιστούν φοροδιαφυγή, όταν η απόκρυψη ξεπερνά τα 50.000 ευρώ για παρακρατούμενους φόρους ή τα 100.000 ευρώ για φόρο εισοδήματος.

Οι προθεσμίες

Η παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων είναι πενταετής, ωστόσο μειώνεται σε τρία χρόνια για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ενώ υπάρχουν και εξαιρέσεις που επιμηκύνουν τον χρόνο αυτόν. Ενδεικτικά, η προθεσμία φτάνει έως και 15 χρόνια, όταν προκύπτουν νέα στοιχεία ή όταν ζητούνται πληροφορίες από το εξωτερικό.

Παράταση προβλέπεται επίσης σε περιπτώσεις ενδικοφανών προσφυγών ή εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων, καθώς και όταν υποβάλλεται αίτημα Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ).

Ενέργεια
Ενέργεια: Big Oil, Big Tech και 3 υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα

Ενέργεια: Big Oil, Big Tech και 3 υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece

inWellness
inTown
ΕΛΣΤΑΤ: Επιχειρηματικότητα χαμηλών πτήσεων – Εστίαση και καταλύματα οι «γαζέλες» της οικονομίας
Έκθεση ΕΛΣΤΑΤ 01.11.25

«Χαμηλών πτήσεων» η ελληνική επιχειρηματικότητα - Εστίαση και καταλύματα οι «γαζέλες» της οικονομίας

Eγκλωβισμένη σε ένα αναπτυξιακό υπόδειγμα χαμηλών πτήσεων παραμένει η ελληνική οικονομία. Τι προκύπτει από την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τη δημογραφία των επιχειρήσεων. Οικονομολόγοι σχολιάζουν στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Xαστούκι από την taz στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Το κράτος έχει χρήματα αλλά οι Έλληνες είναι χρεοκοπημένοι»
Διεθνής Τύπος 31.10.25

Xαστούκι από την taz στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Το κράτος έχει χρήματα αλλά οι Έλληνες είναι χρεοκοπημένοι»

Handlesblatt, Financial Times και τώρα η γερμανική εφημερίδα taz, καταρρίπτουν το success story της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για τον διεθνή Τύπο παραμένουμε «η φτωχότερη χώρα της Ευρωζώνης».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής ο «Εύρυτος» των 535 εκατ. ευρώ – Οι αποφάσεις για τη λειψυδρία
«Γκάζι» 31.10.25

Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής ο «Εύρυτος» των 535 εκατ. ευρώ – Οι αποφάσεις για τη λειψυδρία

Το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται η πρόσκληση για το μεγάλο έργο των 535 εκατ. ευρώ που θα εξασφαλίσει νερό για την Αττική, μέσω της μερικής εκτροπής του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο

Σύνταξη
Απλήρωτοι φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες
«Φούσκωσαν» 31.10.25

Απλήρωτοι φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες

Η ΑΑΔΕ επιχειρεί φέτος να ξεχωρίσει «την ήρα από το σιτάρι» στα ληξιπρόθεσμα χρέη, βάζοντας προσωρινά στο «ράφι» ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 10 δισ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ακίνητα: Τέσσερις ανατροπές για ιδιοκτήτες με «ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια
Ακίνητα 31.10.25

Τέσσερις ανατροπές για ιδιοκτήτες με «ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια

Το νέο μειωμένο τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες εφαρμόζεται από τα φετινά εισοδήματα που θα φορολογηθούν το 2026 n Παρατείνεται η ισχύς της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος
Wow 01.11.25

Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος

Η Σαγράδα Φαμίλια,  το αέναο όνειρο του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, σφράγισε μία ιστορική πρωτιά, αποκτώντας το ανεπίσημο στέμμα της ψηλότερης εκκλησίας του κόσμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η επιθετικότητα του σκύλου είναι επικοινωνία – Πότε την εκδηλώνουν, οι λάθος αντιδράσεις μας
Μηχανισμός επιβίωσης 01.11.25

Επιθετικότητα σκύλου: Τα λάθη που κάνουμε - Τι λέει η επιστήμη της συμπεριφοράς

Η επιθετικότητα για τους σκύλους είναι μία φυσιολογική αντίδραση και υπάρχει πάντα δικαιολογία. Εμείς είμαστε σε θέση να την κατανοήσουμε και να την επιλύσουμε;

Τζούλη Τούντα
Βρετανία: Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα – Πόσα θα παίρνει από τον Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου
Κόσμος 01.11.25

Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα - Πόσα θα παίρνει από τον βασιλιά Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου παραμένει υπό έλεγχο καθώς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ολοκληρώνει τα σχέδιά του για το μέλλον του ως απλός πολίτης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)
NBA 01.11.25

Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)

Στο 4-2 ανέβασαν το ρεκόρ τους στο ΝΒΑ οι Λος Άντζελες Λέικερς με τον Ντόντσιτς να «καθαρίζει» τους Γκρίζλις με 44 πόντους, την ώρα που οι Σικάγο Μπουλς έκαναν το 5/5 στο ξεκίνημα της σεζόν για πρώτη φορά μετά την εποχή Τζόρνταν.

Σύνταξη
Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge
English edition 01.11.25

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge

According to data from INSETE, 2025 began with strong growth. In January, 213,000 listings were recorded, up from 190,000 a year earlier.

Σύνταξη
Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι

Να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στην εποχή Μπενίτεθ και να «αγγίξει» την τετράδα της βαθμολογίας θέλει στον Βόλο ο Παναθηναϊκός – Στο Περιστέρι, Ατρόμητος και Κηφισιά ψάχνουν την τρίτη τους νίκη.

Σύνταξη
Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη
Αρκετά! 01.11.25

Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη

Η ηθοποιός και σεναριογράφος Έμα Τόμσον είπε στον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Στίβεν Κόλμπερτ ότι δεν συμφωνούσε διόλου με την πρόταση της Microsoft Copilot να ξαναγράψει τα σενάριά της αντί για εκείνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηράκλειο: Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία – Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα
Στην Κρήτη 01.11.25

Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο - Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα (βίντεο)

Ο δεύτερος νεκρός φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο που δυσκολεύει την ταυτοποίηση - Οι πρώτες ενδείξεις για τη φωτιά - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών στο Ηράκλειο το μαχαίρι και το σακουλάκι με ίχνη αίματος

Σύνταξη
Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις
1812 01.11.25

Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις

Η εκστρατεία του Ναπολέοντα στη Ρωσία το 1812 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές τραγωδίες της ιστορίας, με τον στρατό του να πλήττεται όχι μόνο από τις μάχες, αλλά και από θανατηφόρες ασθένειες

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

