Ο μοναδικός επιζών της αεροπορικής τραγωδίας της Air India, που κόστισε τη ζωή σε 241 ανθρώπους τον περασμένο Ιούνιο, δήλωσε ότι αισθάνεται ο «πιο τυχερός άνθρωπος» στον κόσμο, αλλά όπως είπε επίσης, υποφέρει σωματικά και ψυχικά.

Ο Vishwash Kumar Ramesh, λέει ότι γλίτωσε από «θαύμα», αλλά είπε πώς έχασε τα πάντα, καθώς ο μικρότερος αδερφός του, Ατζάι, βρισκόταν μερικές θέσεις πιο πέρα ​​στην πτήση και πέθανε στη συντριβή του Ιουνίου.

Από τότε που επέστρεψε στο σπίτι του στο Λέστερ, ο Ramesh παλεύει με διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD), όπως δήλωσαν οι σύμβουλοί του και δεν μπόρεσε να μιλήσει με τη σύζυγό του και τον τετράχρονο γιο του.

Ο μοναδικός επιζών

Οι φλόγες τύλιξαν το Boeing 787 όταν αυτό συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στη δυτική Ινδία.

Ένα σοκαριστικό βίντεο που κοινοποιήθηκε εκείνη την εποχή έδειχνε τον Ramesh να απομακρύνεται από τα επακόλουθα με φαινομενικά επιφανειακά τραύματα, καθώς καπνός υψωνόταν στο βάθος.

Μιλώντας στο BBC News, ο συγκινημένος Ramesh είπε: «Είμαι ο μόνος επιζών. Παρόλα αυτά, δεν το πιστεύω. Είναι θαύμα».

«Έχασα και τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου είναι η ραχοκοκαλιά μου. Τα τελευταία χρόνια, με στήριζε πάντα».

Περιέγραψε τον καταστροφικό αντίκτυπο που είχε η δοκιμασία στην οικογενειακή του ζωή.

«Τώρα είμαι μόνος. Απλώς κάθομαι στο δωμάτιό μου μόνος, χωρίς να μιλάω με τη γυναίκα μου, τον γιο μου. Μου αρέσει απλώς να είμαι μόνος στο σπίτι μου», είπε ο Ramesh.

«Υποφέρω»

«Για μένα, μετά από αυτό το ατύχημα… πολύ δύσκολο. Σωματικά, ψυχικά, επίσης και η οικογένειά μου, ψυχικά… η μητέρα μου τους τελευταίους τέσσερις μήνες κάθεται κάθε μέρα έξω από την πόρτα, δεν μιλάει, δεν λέει τίποτα. Δεν μιλάω με κανέναν άλλον. Δεν μου αρέσει να μιλάω με κανέναν άλλον» είπε.

«Κάθε μέρα είναι επώδυνη για όλη την οικογένεια» συμπλήρωσε.

Λέει ότι υποφέρει από πόνους στο πόδι, τον ώμο, το γόνατο και την πλάτη του και δεν έχει καταφέρει να εργαστεί ή να οδηγήσει από την τραγωδία.

«Όταν περπατάω, δεν περπατάω σωστά, αργά, αργά, η γυναίκα μου με βοηθάει», πρόσθεσε.

Τα λεφτά που του έδωσε η αεροπορική εταιρεία

Η Air India έχει προσφέρει στον Ramesh μια ενδιάμεση αποζημίωση ύψους 21.500 λιρών, η οποία έχει γίνει δεκτή, αλλά οι σύμβουλοί του λένε ότι αυτό δεν είναι αρκετό για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες του.

Η οικογενειακή επιχείρηση αλιείας στην Ινδία, την οποία ο Ramesh διαχειριζόταν με τον αδελφό του πριν από τη συντριβή, έκτοτε έχει καταρρεύσει, δήλωσαν οι σύμβουλοί του.

Ο εκπρόσωπος της οικογένειας, δήλωσε ότι είχαν προσκαλέσει την Air India σε συνάντηση τρεις φορές και και οι τρεις είτε «αγνοήθηκαν είτε απορρίφθηκαν».

Οι συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης ήταν ο τρόπος της ομάδας να επαναδιατυπώσει αυτή την έκκληση για τέταρτη φορά, είπε.

Ο κ. Seiger πρόσθεσε: «Είναι απαράδεκτο που πρέπει να καθόμαστε εδώ σήμερα και να τον βάζουμε [τον Viswashkumar] σε αυτή την κατάσταση».