ΠΟΥ: Ζητά επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας
Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου - Η διεθνής βοήθεια στην υγεία επρόκειτο να μειωθεί κατά περισσότερο από 30% σε σχέση με το 2023
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε σήμερα ότι επείγει να αναληφθεί δράση για τη διάσωση της χρηματοδότησης των βασικών συστημάτων υγείας για πολλές χώρες που αντιμετωπίζουν ένα αβυσσαλέο χρέος και μια βοήθεια που μειώνεται.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΠΟΥ προειδοποιεί για την κατάσταση των συστημάτων υγείας παγκοσμίως
«Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος σήμερα με μια παγκόσμια έκτακτη ανάγκη χρηματοδότησης της υγείας που απαιτεί συντονισμένη και επείγουσα δράση», προειδοποίησε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, κατά τη διάρκεια συνάντησης των κρατών μελών της Αφρικανικής Ένωσης στη Γενεύη.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσίευσε σήμερα μια σειρά από συστάσεις για την αντιμετώπιση των άμεσων και μακροπρόθεσμων συνεπειών από τις απότομες και δραστικές περικοπές στη διεθνή βοήθεια, οι οποίες διατάραξαν τις βασικές υπηρεσίες υγείας σε πολλές περιοχές.
Πόσο αναμένεται να μειωθεί η διεθνής βοήθεια
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, κατά παράδοση ο πρώτος δωρητής παγκοσμίως, μείωσαν ριζικά τη βοήθειά τους στο εξωτερικό, προκαλώντας καταστροφικές συνέπειες ανά τον κόσμο, ενώ και άλλοι δωρητές περιόρισαν επίσης τις δαπάνες τους.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι για το 2025, η διεθνής βοήθεια στην υγεία επρόκειτο να μειωθεί κατά περισσότερο από 30% σε σχέση με το 2023. Τα στοιχεία του Μαρτίου δείχνουν άμεσες διαταραχές στη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας περίπου στο 70% των χωρών με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα.
«Αυτές οι απότομες δημοσιονομικές περικοπές διαταράσσουν ήδη σε μεγάλο βαθμό τα συστήματα και τις υπηρεσίες υγείας. Ένα τρίτο των χωρών αναφέρουν στο εξής κρίσιμης σημασίας ελλείψεις σε βασικά φάρμακα και προγράμματα υγείας», δήλωσε ο Τέντρος.
Η πανδημία της Covid-19 προκάλεσε «αβυσσαλέα χρέη και όλο και πιο στενά δημοσιονομικά περιθώρια ελιγμών, επιδεινώνοντας δεκαετίες χρόνιας υποεπένδυσης στην υγεία από τους εθνικούς προϋπολογισμούς».
Η παρούσα κρίση, προσθέτει, προσφέρει ωστόσο «μια ευκαιρία: να αλλάξουμε σελίδα από την εποχή της εξάρτησης από τη βοήθεια και να υιοθετήσουμε μια νέα εποχή κυριαρχίας, αυτονομίας και αλληλεγγύης».
