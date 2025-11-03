Το «ξέσπασμα» του Μαρσέλο: «Στη Βαρκελώνη συμβαίνει πάντα το ίδιο πράγμα εδώ και πολύ καιρό…» (vid)
Ο Μαρσέλο ξέσπασε κατά της διαιτησίας μετά από τις ήττες της ομάδας του, στη Kings League, από τη Ράγιο Μπαρτσελόνα και την xBuyer Team
Η ομάδα του Μαρσέλο έχασε δύο σερί παιχνίδια στη Kings League, με αποτέλεσμα ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού να ξεσπάσει κατά της διαιτησίας στη Βαρκελώνη.
Ο Βραζιλιάνος θρύλος παίζει στο τουρνουά 7Χ7 που διοργανώνει ο Ζεράρ Πικέ, με τη Σκουλ FC να έχει γνωρίσει δύο διαδοχικές φορές την ήττα από τη Ράγιο Μπαρτσελόνα και την xBuyer Team. Τα αποτελέσματα αυτά δεν τον έχουν αφήσει ευχαριστημένο, όπως επίσης ούτε οι διαιτητικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα, δεν του δόθηκε πέναλτι και ο ίδιος έξαλλος ζήτησε να γίνει κατευθείαν αλλαγή.
Η ανάρτηση του Μαρσέλο
«Στη Βαρκελώνη συμβαίνει πάντα το ίδιο πράγμα, συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό… το έχουμε συνηθίσει. Χρειάζεται να πω κάτι άλλο;», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, κάνοντας… παραλληλισμό ουσιαστικά με τα clasico που έχει αγωνιστεί και όχι μόνο…
En BARCELONA siempre pasa lo mismo desde hace muuuucho tiempo…
Estamos acostumbrados 😘
Digo algo más ?
— Marcelotwelve (@MarceloM12) November 2, 2025
