Το «ξέσπασμα» του Μαρσέλο: «Στη Βαρκελώνη συμβαίνει πάντα το ίδιο πράγμα εδώ και πολύ καιρό…» (vid)

Η ομάδα του Μαρσέλο έχασε δύο σερί παιχνίδια στη Kings League, με αποτέλεσμα ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού να ξεσπάσει κατά της διαιτησίας στη Βαρκελώνη.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος παίζει στο τουρνουά 7Χ7 που διοργανώνει ο Ζεράρ Πικέ, με τη Σκουλ FC να έχει γνωρίσει δύο διαδοχικές φορές την ήττα από τη Ράγιο Μπαρτσελόνα και την xBuyer Team. Τα αποτελέσματα αυτά δεν τον έχουν αφήσει ευχαριστημένο, όπως επίσης ούτε οι διαιτητικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα, δεν του δόθηκε πέναλτι και ο ίδιος έξαλλος ζήτησε να γίνει κατευθείαν αλλαγή.

Η ανάρτηση του Μαρσέλο

«Στη Βαρκελώνη συμβαίνει πάντα το ίδιο πράγμα, συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό… το έχουμε συνηθίσει. Χρειάζεται να πω κάτι άλλο;», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, κάνοντας… παραλληλισμό ουσιαστικά με τα clasico που έχει αγωνιστεί και όχι μόνο…