Στα 37 του, ο σπουδαίος Μαρσέλο «μαγεύει» τη μπάλα και γίνεται viral (vid)
Η τέχνη της μπάλας δεν ξεχνιέται για τον Μαρσέλο που μπορεί να έχει σταματήσει να αγωνίζεται επαγγελματικά, ωστόσο φροντίζει να θυμίζει σε όλους ποιος είναι!
Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο τεράστιος Μαρσέλο, ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Βραζιλίας που τίμησε έστω και για λίγο το ποδόσφαιρο της χώρας μας με το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό, ανακοίνωσε τους τίτλους τέλους της μυθικής καριέρας του.
Παίζοντας επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο σπουδαίος αμυντικός κατέκτησε τα πάντα, όμως κάποια στιγμή έρχεται για όλους το πλήρωμα του χρόνου. Μάλιστα, το κοινό της ομάδας με την οποία μεγαλούργησε, της «Βασίλισσας» Ρεάλ, είχε την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσει λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού του τέλους, σε ένα ματς κόντρα στην Ατλέτικο, με τον Λούκα Μόντριτς μάλιστα να υποκλίνεται μπροστά του.
Ο «Βασιλιάς» Μαρσέλο στο Kings League
Ωστόσο για ποιο… τέλος μιλάμε; Το επαγγελματικό σίγουρα, αφού κατά τα άλλα, μπορεί να… βγάλεις το παιδί από το ποδόσφαιρο, αλλά όχι το ποδόσφαιρο από το παιδί. Και ο Βραζιλιάνος, στα 37 του, παραμένει ένα παιδί που αγαπάει τη μπάλα. Άλλωστε, φροντίζει να εξασκείται παίζοντας στη λίγκα 7×7 του Ζεράρ Πικέ, το Kings League, μια ποδοσφαιρική μίνι λίγκα η οποία έχει σχεδιαστεί εξ αρχής με γνώμονα το online streaming.
Και εκεί, ο Μαρσέλο συνεχίζει να διαπρέπει, θυμίζοντας στους… κοινούς θνητούς που αντιμετωπίζει ότι παραμένει ένας από τους σύγχρονους θεούς της μπάλας. Τελευταία «καταχώρηση» στη λίστα με τις μαγικές στιγμές του, η ντρίμπλα σε πρόσφατο παιχνίδι, με την οποία έστειλε τον… φουκαρά αντίπαλό του για… χόρτα. Όπως είναι λογικό, το βίντεο κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου!
Δείτε τη φάση
Dios mio MARCELO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️pic.twitter.com/PcbAPf6lZR
— DjMaRiiO (@DjMaRiiO) October 30, 2025
Simplesmente Marcelo, o M12, jogando a Kings League Espanha
o talento segue inabalado
— FluResenha (@resenhaflutt) October 30, 2025
