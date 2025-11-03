Άρης: Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ
Ο Χιμένεθ περιμένει τους παίκτες που θα ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών για να καταστρώσει τα αγωνιστικά του πλάνα για το κυριακάτικο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ θέση βασικού διεκδικεί ο Ισπανός εξτρέμ.
Ο Μανόλο Χιμένεθ θα πρέπει να περιμένει και την αυριανή (4/11) προπόνηση, προκειμένου να διαπιστώσει ποιοι από τους παίκτες του που αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών θα τεθούν στη διάθεση του και να καταστρώσει τα αγωνιστικά του πλάνα για τον κυριακάτικο αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης.
Σίγουρη θα πρέπει να θεωρείται η επιστροφή στην αποστολή του Ντούντου, που ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε, ενώ αρκετές πιθανότητες έχουν και οι Διούδης, Φρίντεκ και Φαμπιάνο. Αντίθετα, συνεχίζουν το πρόγραμμα αποθεραπείας τους οι Δώνης, Μισεουί και Μεντίλ.
Ο Χιμένεθ και οι επιλογές για Αστέρα
Σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση με την ομάδα της Αρκαδίας, φαίνεται ότι σοβαρή υποψηφιότητα για το βασικό σχήμα θέτει και ο Πέρεθ. Ο Ισπανός εξτρέμ πήρε χρόνο συμμετοχής στο κυριακάτικο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, μετά από δυο μήνες, περίπου και δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην ενδεκάδα.
Πρόκειται, άλλωστε, για έναν πολύ ποιοτικό παίκτη, που μπορεί να δώσει λύσεις, σε ένα παιχνίδι που η νίκη είναι μονόδρομος για τον Άρη.
