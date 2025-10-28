Άρης: Ροτέισον από τον Χιμένεθ στο παιχνίδι με το Αιγάλεω

Ο Κάρλες Πέρεθ δεν επέστρεψε, τελικά, στην αποστολή του αυριανού (29/10) αγώνα Κυπέλλου Ελλάδος Betsson του Άρη με το Αιγάλεω στην Καρδίτσα, καθώς κρίθηκε ανέτοιμος. Ακόμα, ο Μανόλο Χιμένεθ έχει να αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα απουσιών.

Δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Φαμπιάνο, Φρίντεκ, Ντούντου, Καντεβέρε και Διούδης, καθώς και για προληπτικούς λόγους οι Μισεουί και Γαλανόπουλος. Εκτός έμειναν και οι Βοριαζίδης και Παπασαραφιανός.

Η αποστολή του Άρη για το αυριανό παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας (15:00) αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές, όπως αποφασίστηκε από τον Μανόλο Χιμένεθ: Majkic, Αθανασιάδης, Καράι, Tejero, Fadiga, Mendyl, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Racic, Jensen, Monchu Rodriguez, Mamadou Gning, Sisto, Morutan, Loren Moron, Alfarela, Γιαννιώτας, Δώνης, Παναγίδης, Χαρούπας.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον εκτός έδρας αγώνα με το Αιγάλεω (29/10), στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής της League Phase του «Κυπέλλου Ελλάδας Betsson» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η αποστολή της ομάδας μας για το αυριανό παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας (15:00) αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Majkic, Αθανασιάδης, Καράι, Tejero, Fadiga, Mendyl, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Racic, Jensen, Monchu Rodriguez, Mamadou Gning, Sisto, Morutan, Loren Moron, Alfarela, Γιαννιώτας, Δώνης, Παναγίδης, Χαρούπας.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Fabiano Leismann, Martin Frydek, Dudu Rodrigues, Tino Kadewere, Σωκράτης Διούδης (τραυματίες), Gabriel Misehouy, Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος (αμφότεροι αισθάνθηκαν ενοχλήσεις και προληπτικά έμειναν εκτός αποστολής), Carles Perez (ανέτοιμος, καθώς προέρχεται από τραυματισμό), Μιχάλης Βοριαζίδης και Σαραφιανός Παπασαραφιανός».