Προηγήθηκε με αυτογκόλ, κατάφερε να μην δεχθεί σχεδόν καμία φάση από την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος ως τώρα, τον Λεβαδειακό και όμως ούτε τώρα μπόρεσε ο Άρης να κερδίσει. Το τελικό 1-1 στη Λιβαδειά σήμανε το τέταρτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη. Απολογισμός τρεις ισοπαλίες και μία ήττα…

Κι αν το «Χ» με τον Παναθηναϊκό κρίνεται θετικό αποτέλεσμα καθότι ντέρμπι, η ισοπαλία με ομάδες όπως ο προτελευταίος Πανσερραϊκός και πολύ περισσότερο οι ήττες με αδύναμες ομάδες όπως ο ΟΦΗ κρίνονται ξεκάθαρα αρνητικά.

Στη Λιβαδειά το αρχικό 3-5-2 λειτούργησε για μεγάλο διάστημα μόνο αμυντικά κρατώντας μια ομάδα όπως ο Λεβαδειακός που δημιουργεί και σκοράρει σχεδόν στο μηδέν. Από την άλλη κράτησε και τον Άρη μακριά τη δική του δημιουργία κι έτσι δεν κατάφερε να ψάξει με αξιώσεις δεύτερο γκολ ώστε να κλειδώσει ένα υπερπολύτιμο διπλό.

Και πώς να το κάνεις; Με τρία στόπερ που δεν έχουν την ικανότητα να φτιάχνουν παιχνίδι από πίσω, τον Τεχέρο δεξιό μπακ, που χθες αγωνίστηκε ως φουλ αριστερό μπακ και ο Γένσεν, ένας επιτελικός χαφ που χρησιμοποιήθηκε ως δεξί φουλ μπακ.

Μάλιστα από το 45′ έως το 65′ που δεν λειτούργησε ούτε αμυντικά, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ναι μεν δεν απείλησε με κλασικές ευκαιρίες, όμως βρήκε χώρους αρκετούς για να κυκλοφορήσει τη μπάλα, οι παίκτες της να κινηθούν ωραία στον χώρο (κάτι που δεν έκανε ο Άρης) και να γυροφέρνουν στην περιοχή του. Κι όταν γυροφέρνεις έξω και μέσα στην περιοχή του άλλου είναι πιθανώς να του κάνεις τη ζημιά. Όπως κι έγινε. 1-1 στο 60′ από τον Πεντρόσο και μετά… τρεχάτε ποδαράκια μου.

Ο Άρης ταλαιπωρήθηκε για ακόμη ένα πεντάλεπτο-δεκάλεπτο μετά την ισοφάριση, έως ότου ο Μανολο Χιμένεθ γυρίσει το σύστημα στο πιο ορθολογικό 4-3-3 το οποίο με τους Γιαννιώτα και Δώνη. Τότε οι κιτρινόμαυροι άρχισαν δημιούργησαν 2-3 μεγάλες ευκαιρίες, όμως πλήρωσαν τα κακά τελειώματά τους και την έλλειψη χρόνου.

Θα αναρωτηθεί κανείς γιατί δεν πήγε με αυτόν τον σχηματισμό και με αυτά τα πρόσωπα ο Ισπανός τεχνικός εξ αρχής; Ακόμη μαθαίνει την ομάδα του; Κάποιοι παίκτες δεν ήταν ικανοί να βγάλουν ενενηντάλεπτο ή έστω 60λεπτο όπως πχ ο Δώνης; Φταίνε οι πολλοί τραυματισμοί (κι έλλειψη φυσικής κατάστασης) που δεν επιτρέπουν στον πολύπειρο τεχνικό να βρει μια σταθερή -όσο το δυνατόν- 11άδα κι έναν σχηματισμό που θα αποδίδει τις δυνατότητες αυτής της ομάδας στο καλύτερο δυνατό;

Όλα αυτά ισχύουν, ναι. Άλλωστε το είπε ο ίδιος μετά τον Παναθηναϊκό. Ειδικά το θέμα με τους τραυματισμούς δίνει ένα άλλοθι. Από την άλλη όμως ίσως και ο Μανόλο Χιμένεθ να το παρακάνει με τα πειράματα. Στην αρχή του βγήκαν καθώς ήρθαν νίκες. Δεν γίνεται όμως να σου βγαίνει συνεχώς τόσο μεγάλο ρίσκο.

Οπως και κόντρα στο «τριφύλλιι» ο Χιμένεθ μας αιφνιδίασε με σύστημα 4-4-2 σε ρόμβο. Σε ντέρμπι δηλαδή έναν σχηματισμό που αν η σου δεν είναι έτοιμη στο 100% ή αν δεν έχει τις δυνατότητες να το παίξει μπορείς να εκτεθείς. Ο Άρης κατέβηκε με τον Σίστο στην κορυφή, τον Μόντσου ως κόφτη και τους Γένσεν και Γαλανόπουλο σε ρόλους εσωτερικών μέσων δείχνοντας «χαμένος» έως ότου το «γυρίσει» και σώσει τουλάχιστον την ισοπαλία

Μία αγωνιστική πριν με τον ΟΦΗ στην Τρίπολη, εν τη απουσία του κομβικού Ράτσιτς, ο 61χρονος τεχνικός ρίσκαρε για μία ακόμη φορά. Αυτή τη φορά όχι με το σύστημα που ήταν οικείο (4-2-3-1, ή 4-3-3) αλλά εφαρμόζοντάς το με τον ταλαντούχο μεν, άπειρο και περισσότερο αμυντικό χαφ δε Βοριαζίδη. Ούτε τότε ο Άρης λειτούργησε καλά, μένοντας μακριά από δημιουργία και όντας ευάλωτος μεσοαμυντικά.

Εν τέλει η «σούμα» σε αυτά τα τέσσερα βατά παιχνίδια είναι μόλις 3 βαθμοί. Τέσσερα συστήματα (4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2 και 3-5-2) αλλά νίκες μηδέν…

Αναμφίβολα ο Άρης δεν έχει χάσει την επαφή του με την 4άδα, όμως θα το…πάθει να συνεχίσει έτσι. Θα πρέπει να κατασταλάξει σε μια σταθερή 11άδα, με ένα σχηματισμό που θα αναδεικνύει τα προτερήματα των παικτών του και θα «κρύβει» όσο γίνεται τα μειονεκτήματά τους. Αυτό όμως είναι δουλειά του Μανόλο Χιμένεθ να το πράξει…

Η 11άδα με τον Πανσερραϊκό (1-1)

Άρης: Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ, Μόντσου Ράτσιτς, Γαλανόπουλος (84’ Παναγίδης), Μορουτσάν (62’ Γιαννιώτας), Ντούντου (62’ Μισεουί), Μορόν. Η 11άδα με τον ΟΦΗ (3-0)

Άρης: Διούδης, Αλβάρο, Φαμπιάνο, Φρίντεκ (46′ Φαντιγκά), Τεχέρο, Μόντσου, Βοριαζίδης (46′ Μισεουί), Γαλανόπουλος, Σίστο, Μορουτσάν (46′ Γιαννιώτας), Μορόν.