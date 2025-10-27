sports betsson
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός σταθμός στο Μετρό, ρυθμίσεις και στο Τραμ
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άρης: Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται
Ποδόσφαιρο 27 Οκτωβρίου 2025 | 19:45

Άρης: Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει καταφέρει να βρει ένα σταθερό σύστημα για την ομάδα του και ο Άρης δείχνει να «ψάχνεται», αγνοώντας τη νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Spotlight

Προηγήθηκε με αυτογκόλ, κατάφερε να μην δεχθεί σχεδόν καμία φάση από την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος ως τώρα, τον Λεβαδειακό και όμως ούτε τώρα μπόρεσε ο Άρης να κερδίσει. Το τελικό 1-1 στη Λιβαδειά σήμανε το τέταρτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη. Απολογισμός τρεις ισοπαλίες και μία ήττα…

Κι αν το «Χ» με τον Παναθηναϊκό κρίνεται θετικό αποτέλεσμα καθότι ντέρμπι, η ισοπαλία με ομάδες όπως ο προτελευταίος Πανσερραϊκός και πολύ περισσότερο οι ήττες με αδύναμες ομάδες όπως ο ΟΦΗ κρίνονται ξεκάθαρα αρνητικά.

Στη Λιβαδειά το αρχικό 3-5-2 λειτούργησε για μεγάλο διάστημα μόνο αμυντικά κρατώντας μια ομάδα όπως ο Λεβαδειακός που δημιουργεί και σκοράρει σχεδόν στο μηδέν. Από την άλλη κράτησε και τον Άρη μακριά τη δική του δημιουργία κι έτσι δεν κατάφερε να ψάξει με αξιώσεις δεύτερο γκολ ώστε να κλειδώσει ένα υπερπολύτιμο διπλό.

Και πώς να το κάνεις; Με τρία στόπερ που δεν έχουν την ικανότητα να φτιάχνουν παιχνίδι από πίσω, τον Τεχέρο δεξιό μπακ, που χθες αγωνίστηκε ως φουλ αριστερό μπακ και ο Γένσεν, ένας επιτελικός χαφ που χρησιμοποιήθηκε ως δεξί φουλ μπακ.

Μάλιστα από το 45′ έως το 65′ που δεν λειτούργησε ούτε αμυντικά, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ναι μεν δεν απείλησε με κλασικές ευκαιρίες, όμως βρήκε χώρους αρκετούς για να κυκλοφορήσει τη μπάλα,  οι παίκτες της να κινηθούν ωραία στον χώρο (κάτι που δεν έκανε ο Άρης) και να γυροφέρνουν στην περιοχή του. Κι όταν γυροφέρνεις έξω και μέσα στην περιοχή του άλλου είναι πιθανώς να του κάνεις τη ζημιά. Όπως κι έγινε. 1-1 στο 60′ από τον Πεντρόσο και μετά… τρεχάτε ποδαράκια μου.

Ο Άρης ταλαιπωρήθηκε για ακόμη ένα πεντάλεπτο-δεκάλεπτο μετά την ισοφάριση, έως ότου ο Μανολο Χιμένεθ γυρίσει το σύστημα στο πιο ορθολογικό 4-3-3 το οποίο με τους Γιαννιώτα και Δώνη. Τότε οι κιτρινόμαυροι άρχισαν δημιούργησαν 2-3 μεγάλες ευκαιρίες, όμως πλήρωσαν τα κακά τελειώματά τους και την έλλειψη χρόνου.

Θα αναρωτηθεί κανείς γιατί δεν πήγε με αυτόν τον σχηματισμό και με αυτά τα πρόσωπα ο Ισπανός τεχνικός εξ αρχής; Ακόμη μαθαίνει την ομάδα του; Κάποιοι παίκτες δεν ήταν ικανοί να βγάλουν ενενηντάλεπτο ή έστω 60λεπτο όπως πχ ο Δώνης; Φταίνε οι πολλοί τραυματισμοί (κι έλλειψη φυσικής κατάστασης) που δεν επιτρέπουν στον πολύπειρο τεχνικό να βρει μια σταθερή -όσο το δυνατόν- 11άδα κι έναν σχηματισμό που θα αποδίδει τις δυνατότητες αυτής της ομάδας στο καλύτερο δυνατό;

Όλα αυτά ισχύουν, ναι. Άλλωστε το είπε ο ίδιος μετά τον Παναθηναϊκό. Ειδικά το θέμα με τους τραυματισμούς δίνει ένα άλλοθι. Από την άλλη όμως ίσως και ο Μανόλο Χιμένεθ να το παρακάνει με τα πειράματα. Στην αρχή του βγήκαν καθώς ήρθαν νίκες. Δεν γίνεται όμως να σου βγαίνει συνεχώς τόσο μεγάλο ρίσκο.

Οπως και κόντρα στο «τριφύλλιι» ο Χιμένεθ μας αιφνιδίασε με σύστημα 4-4-2 σε ρόμβο. Σε ντέρμπι δηλαδή έναν σχηματισμό που αν η σου δεν είναι έτοιμη στο 100% ή αν δεν έχει τις δυνατότητες να το παίξει μπορείς να εκτεθείς. Ο Άρης κατέβηκε με τον Σίστο στην κορυφή, τον Μόντσου ως κόφτη και τους Γένσεν και Γαλανόπουλο σε ρόλους εσωτερικών μέσων δείχνοντας «χαμένος» έως ότου το «γυρίσει» και σώσει τουλάχιστον την ισοπαλία

Μία αγωνιστική πριν με τον ΟΦΗ στην Τρίπολη, εν τη απουσία του κομβικού Ράτσιτς, ο 61χρονος τεχνικός ρίσκαρε για μία ακόμη φορά. Αυτή τη φορά όχι με το σύστημα που ήταν οικείο (4-2-3-1, ή 4-3-3) αλλά εφαρμόζοντάς το με τον ταλαντούχο μεν, άπειρο και περισσότερο αμυντικό χαφ δε Βοριαζίδη. Ούτε τότε ο Άρης λειτούργησε καλά, μένοντας μακριά από δημιουργία και όντας ευάλωτος μεσοαμυντικά.

Εν τέλει η «σούμα» σε αυτά τα τέσσερα βατά παιχνίδια είναι μόλις 3 βαθμοί. Τέσσερα συστήματα (4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2 και 3-5-2) αλλά νίκες μηδέν…

Αναμφίβολα ο Άρης δεν έχει χάσει την επαφή του με την 4άδα, όμως θα το…πάθει να συνεχίσει έτσι. Θα πρέπει να κατασταλάξει σε μια σταθερή 11άδα, με ένα σχηματισμό που θα αναδεικνύει τα προτερήματα των παικτών του και θα «κρύβει» όσο γίνεται τα μειονεκτήματά τους. Αυτό όμως είναι δουλειά του Μανόλο Χιμένεθ να το πράξει…

Η 11άδα με τον Πανσερραϊκό (1-1)

Άρης: Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ, Μόντσου Ράτσιτς, Γαλανόπουλος (84’ Παναγίδης), Μορουτσάν (62’ Γιαννιώτας), Ντούντου (62’ Μισεουί), Μορόν.
Η 11άδα με τον ΟΦΗ (3-0)
Άρης: Διούδης, Αλβάρο, Φαμπιάνο, Φρίντεκ (46′ Φαντιγκά), Τεχέρο, Μόντσου, Βοριαζίδης (46′ Μισεουί), Γαλανόπουλος, Σίστο, Μορουτσάν (46′ Γιαννιώτας), Μορόν.
Η 11άδα με Παναθηναϊκό (1-1)

Άρης: Διούδης, Φαντιγκά (79′ Φρίντεκ), Φαμπιάνο (46′ Σούντμπεργκ), Ροζ, Τεχέρο, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Σίστο (68′ Γιαννιώτας), Καντεβέρε (46′ Μορόν), Αλφαρέλα (46′ Δώνης)

Η 11άδα με Λεβαδειακό (1-1)

Άρης: Διούδης (32’ Αθανασιάδης), Ροζ, Σούντμπεργκ (70’ Δώνης), Άλβαρο, Τεχέρο, Γένσεν, Μόντσου, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος (87’ Μεντίλ), Μορόν, Αλφαρέλα (70’ Γιαννιώτας).

ΥΓ1: Ο Άρης ως τώρα μας έχει δείξει οτι και δέχεται  εύκολα το γκολ και δύσκολα σκοράρει. Έχει απωλέσει την καλή αμυντική λειτουργία που είχε επί Μάντζιου, ενώ δημιουργικά ακόμη κι όταν φτιάχνει φάσεις, δεν μπορεί να τις μετουσιώσει σε γκολ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Φυσικό αέριο
Ουκρανία: Ισχυρό ενδιαφέρον στη δημοπρασία για φυσικό αέριο από Ελλάδα

Ουκρανία: Ισχυρό ενδιαφέρον στη δημοπρασία για φυσικό αέριο από Ελλάδα

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream sports
Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός 26.10.25

Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε πολλά χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο, όμως μάθαμε μερικά πράγματα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Καθώς και για αυτούς που δεν ήταν παρόντες στην παρουσίαση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ντράπηκε και η… ντροπή με τον Σνάιντερ
On Field 21.10.25

Ντράπηκε και η… ντροπή με τον Σνάιντερ

Ούτε ο Χανς Φλικ δεν θα… τολμούσε ν’ αποβάλει τον Έσε, αλλά ο Ελβετός ρέφερι δεν ντράπηκε να δείξει δεύτερη κίτρινη στον Αργεντίνο μέσο του Ολυμπιακού και λίγα λεπτά αργότερα να δώσει ανύπαρκτο πέναλτι στους Καταλανούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις
On Field 21.10.25

Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ομάδα του Κάουνας στις 12 Νοεμβρίου και ίσως ο Έβανς κάνει ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα στην Ευρωλίγκα, κόντρα στην πρώην ομάδα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA
On Field 21.10.25

Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA

Η ομάδα που κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο, οι Οκλαχόμα Θάντερ, είναι και φέτος το φαβορί για το repeat – Δείτε τις προβλέψεις για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)
On Field 21.10.25

Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)

Το πλάνο χρόνων για την «στρογγυλή θεά» που έφερε το Μαρόκο στην «πρώτη γραμμή» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου – Οι επιτυχίες, τα νέα υπερσύγχρονα γήπεδα, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που έρχεται και το μεγάλο πρότζεκτ στο Μουντιάλ 2030

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!

Σε ηλικία 68 ετών ο Ρόμπερτο Σέχας «έφυγε» από τη ζωή, έχοντας ωστόσο «αποτυπωθεί» για πάντα στη μνήμη των φιλάθλων του ποδοσφαίρου ως ο άνθρωπος που σήκωσε στις πλάτες του τον Ντιέγκο Μαραντόνα, αμέσως μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή το '86.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ
On Field 20.10.25

Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ

Χαμός στην Λίβερπουλ μετά την ήττα από την Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ και από την σκληρή κριτική δεν ξέφυγε ούτε ο Μοχάμεντ Σαλάχ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντίπαλος της ΑΕΚ προσέλαβε άνδρα που «πέθανε», έκλεψε πιγκουίνο και φυλακίστηκε στη Σιγκαπούρη! (pics)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Αντίπαλος της ΑΕΚ προσέλαβε άνδρα που «πέθανε», έκλεψε πιγκουίνο και φυλακίστηκε στη Σιγκαπούρη! (pics)

Δεν είναι κάποιο είδους ανεκδότου ή κάποια φάρσα. Η Αμπερντίν, λίγες ημέρες μετά τα 6 γκολ που δέχθηκε από την ΑΕΚ, προσέλαβε τον Λουτς Πφάνενστιλ σε ρόλο αθλητικό διευθυντή, για να της... σώσει τη χρονιά!

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Κορωπί: «Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τον εφιάλτη που ζούσε η 40χρονη
Στο Κορωπί 27.10.25

«Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της» - Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τον εφιάλτη που ζούσε η 40χρονη

Εκείνος αδιαφορούσε για αυτήν, εξαφανιζόταν για ημέρες έκλεινε το κινητό του για να μην τον βρει και εμφανιζόταν όποτε ήθελε εκείνος, αναφέρουν φίλοι της 40χρονης

Σύνταξη
Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα
Ντιέλα 27.10.25

Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα

Όταν, τον Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα αποφάσισε να διορίσει υπουργό ένα δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, επικράτησε ενθουσιασμός, περιέργεια και πανικός

Σύνταξη
Σίγουρα έχεις δει αυτό το όνειρο: Γιατί βλέπουμε στον ύπνο μας ότι μας πέφτουν τα δόντια;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 27.10.25

Σίγουρα έχεις δει αυτό το όνειρο: Γιατί βλέπουμε στον ύπνο μας ότι μας πέφτουν τα δόντια;

Αν έχεις ονειρευτεί ότι τα δόντια σου πέφτουν μπροστά σε κόσμο, σε μια επαγγελματική συνάντηση ή λίγο πριν από ένα ραντεβού, δεν είσαι μόνος

Σύνταξη
Ο μεγάλος αλγόριθμος σε παρακολουθεί: 1 στους 4 χώρους εργασίας στην Ευρώπη παίρνει αποφάσεις μέσω AI
Συνδικάτα vs AI 27.10.25

Ο μεγάλος αλγόριθμος σε παρακολουθεί: 1 στους 4 χώρους εργασίας στην Ευρώπη παίρνει αποφάσεις μέσω AI

Ένας στους τέσσερις χώρους εργασίας στην Ευρώπη λειτουργεί χρησιμοποιώντας αλγόριθμους ή AI. Τα συνδικάτα δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Έμεναν στην ίδια πόλη και δεν το ήξεραν – Αδέλφια επανενώθηκαν μετά από 57 χρόνια (εικόνα)
Φωτογραφία 27.10.25

Έμεναν στην ίδια πόλη και δεν το ήξεραν - Αδέλφια επανενώθηκαν μετά από 57 χρόνια (εικόνα)

«Δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε αυτά τα 50 χρόνια, αλλά θέλουμε να ζήσουμε πολλά πράγματα μαζί», λένε συγκινημένα τα δυο αδέλφια. Η απίστευτη ιστορία καθηγητή που ανακάλυψε ότι έχει αδελφό.

Σύνταξη
28η Οκτωβρίου: Ποιοι θα τη γιορτάσουν με «αντιφασιστικό μουσακά»
ΟΧΙ 27.10.25

28η Οκτωβρίου: Ποιοι θα τη γιορτάσουν με «αντιφασιστικό μουσακά»

Στην Ιταλία, η φαντασία συνάντησε τα αντιφασιστικά αντανακλαστικά της οργάνωσης παρτιζάνων ANPI, η οποία θα γιορτάσει την κοινή 28η Οκτωβρίου με μουσακά ως απάντηση σε πορεία νοσταλγών του Μουσολίνι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή
Τίνος είναι; 27.10.25

Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή

Στις 27 Οκτωβρίου του 1970, ο εισαγγελέας δίνει τέλος στη διένεξη μεταξύ Διονύση Σαββόπουλου και καπετάν Παντελή Γκίνη αποφαινόμενος ότι το διαφιλονικούμενο Ντιρλαντά είναι δημοτικό άσμα και διατάσσεται η κατάσχεση του δίσκου που κυκλοφορεί με την εκτέλεση του Σαββόπουλου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόνιτσα: Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κάνναβης μετά από επεισοδιακή καταδίωξη ΙΧ – Τράπηκε σε φυγή ο οδηγός
Ελλάδα 27.10.25

Κόνιτσα: Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κάνναβης μετά από επεισοδιακή καταδίωξη ΙΧ – Τράπηκε σε φυγή ο οδηγός

Αστυνομικοί εντόπισαν το ΙΧ στην Κόνιτσα και ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να ξεφύγει - Μετά από καταδίωξη το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ο οδηγός χάθηκε στο δάσος

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους
Ανακριτική διαδικασία 27.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και, όπως όλα δείχνουν, ο κατάλογος των κατηγορουμένων θα μεγαλώσει τις επόμενες μέρες.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Το Βέλγιο είναι πραγματικό ναρκοκράτος» – Δικαστής στην Αμβέρσα καταγγέλλει δράση του οργανωμένου εγκλήματος
Οργανωμένη απειλή 27.10.25

«Το Βέλγιο είναι πραγματικό ναρκοκράτος» – Δικαστής στην Αμβέρσα καταγγέλλει δράση του οργανωμένου εγκλήματος

Ανώνυμη ανοιχτή επιστολή έστειλε ανακρίτρια από την Αμβέρσα, η οποία προειδοποιεί για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Βέλγιο. Καταγγέλλει ότι έχουν ριζώσει «δομές τύπου μαφίας».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Εφιάλτης σε αυτοκινητόδρομο – Πανικός από αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού αεροπλάνου [βίντεο]
«Δεν είχα χρόνο» 27.10.25

Εφιάλτης σε αυτοκινητόδρομο: Πανικός από αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου - «Ήταν σαν να βλέπεις ταινία»

«Καθώς πλησίαζε, πλησίαζε και πλησίαζε, είπα μέσα μου: “Αυτό το αεροπλάνο πάει να πέσει πάνω μου”», Τι ανακοίνωσε η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»
Αγάπη 27.10.25

Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον αποτελούν ένα σταθερό σημείο αναφοράς στη θυελλώδη βιομηχανία του Χόλιγουντ με το ζευγάρι να μετρά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες κοινής ζωής

Σύνταξη
«Αυτός ο μισογύνης δεν έχει θέση στη Μπάγερν» – Οι Βαυαροί ανακάλεσαν τη συνεργασία τους με τον Μπόατενγκ
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Αυτός ο μισογύνης δεν έχει θέση στη Μπάγερν» – Οι Βαυαροί ανακάλεσαν τη συνεργασία τους με τον Μπόατενγκ

Η Μπάγερν ξεκαθάρισε ότι ο Ζερόμ Μπόατενγκ δεν θα παρακολουθήσει τελικά μαθήματα προπονητικής μετά τις διαμαρτυρίες των φιλάθλων καθότι έχει συνδεθεί με βιαιοπραγία κατά γυναικών.

Σύνταξη
Τουρκία: Αποκαλύψεις σοκ με διαιτητές να διατηρούν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Τουρκία: Αποκαλύψεις σοκ με διαιτητές να διατηρούν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ιμπραήμ Χασιομάνογλου, περισσότερο από 300 διαιτητές στη χώρα έχουν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα
«Αλυσίδα αποτυχιών» 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί άλλο να πορεύεται με κυβερνήσεις που «παραδίδουν καμένες εκτάσεις και ακυρωμένα έργα». Χρειάζεται ριζική αλλαγή, με σχέδιο, ευθύνη και σοβαρότητα.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο