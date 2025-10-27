Άρης: Αμφίβολος για Ολυμπιακό ο Διούδης – Επέστρεψαν Πέρεθ και Παναγίδης

Ο Σωκράτης Διούδης στάθηκε άτυχος καθώς τραυματίστηκε στο χθεσινό (26/10) παιχνίδι με τον Λεβαδειακό και η συμμετοχή του στο σαββατιάτικο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι αμφίβολη.

Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας δεν υπολογίζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση Κυπέλλου με το Αιγάλεω, ενώ η κατάσταση της υγείας του θα επανεκτιμηθεί την Πέμπτη.

Στην περίπτωση που ο Διούδης δεν καταφέρει να είναι έτοιμος για το ματς με τον Ολυμπιακό, τη θέση του κάτω από την εστία θα πάρει ο Αθανασιάδης. Ο τελευταίος αναμένεται να είναι βασικός και στο παιχνίδι Κυπέλλου με το Αιγάλεω, ενώ ο Μάικιτς θα καθίσει στον πάγκο.

Επέστρεψαν Πέρεθ και Παναγίδης

Ευχάριστες ειδήσεις για τον Μανόλο Χιμένεθ από τη μεσημεριανή προπόνηση, καθώς οι Κάρλες Πέρεθ και Μιχάλης Παναγίδης κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών τους.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ο Ισπανός εξτρέμ και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός να συμπεριληφθούν στην αποστολή του παιχνιδιού Κυπέλλου της Τετάρτης (29/10) με το Αιγάλεω στην Καρδίτσα.

Αντίθετα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Φαμπιάνο, Ντούντου και αποθεραπεία οι Διούδης και Φρίντεκ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Μεσημεριανή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Δευτέρας.

Στο σημερινό πρόγραμμα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια διατήρησης μπάλας για το δεύτερο γκρουπ.

Οι Κάρλες Πέρεθ και Μιχάλης Παναγίδης συμμετείχαν στο πρόγραμμα, οι Ντούντου Ροντρίγκες και Φαμπιάνο Λέισμαν ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Σωκράτης Διούδης και Μάρτιν Φρίντεκ έκαναν θεραπεία.

Αύριο, Τρίτη, μετά την ολοκλήρωση της πρωινής προπόνησης στο «Δασυγένειο» θα ανακοινωθεί η αποστολή του μεθαυριανού αγώνα με το Αιγάλεω στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας (29/10, 15:00), στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής της League Phase του «Κυπέλλου Ελλάδας Betsson» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026».