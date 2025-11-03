Νιού Γιορκ Νικς – Σικάγο Μπουλς 128-116: Σπουδαία νίκη και… τέλος στο σερί των «ταύρων»
Σερί ήταν και… πάει για τους Σικάγο Μπουλς, οι οποίοι ηττήθηκαν με 128-116 στη Νέα Υόρκη από τους Νικς για την 7η αγωνιστική της regular season στο NBA.
Οι Νιου Γιορκ Νικς έβαλαν τέλος στο σερί νικών των Σικάγο Μπουλς στο «Maddison Square Garden», επικρατώντας με 128-116 των «ταύρων» για την 7η αγωνιστική της regular season στο NBA.
Ο Τζέιλεν Μπράνσον σημείωσε 31 πόντους, ενώ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς πρόσθεσε 20 και 15 ριμπάουντ.
Για τους Μπουλς, ο Τζος Γκίντι έκανε τριπλ νταμπλ, σημειώνοντας 23 πόντους, μαζεύοντας 12 ριμπάουντ και μοιράζοντας 12 ασίστ, δείχνοντας για ακόμα μία φορά πόσο πολυδιάστατος είναι στο παιχνίδι του και πόσο απόλυτα κομβικός για την ομάδα του..
Τη διαφορά στο παιχνίδι έκανε η εντυπωσιακή περιφερειακή γραμμή των Νικς, η οποία ευστόχούσε όλο το βράδυ πίσω από την γραμμή των τριών πόντων, με τους Νεοϋορκέζους να ευστοχούν σε 20 τρίποντα και την άμυνα των Μπουλς να μην μπορεί να βρει το… αντίδοτο σε αυτό.
Στο άλλο ενδιαφέρον ματς της βραδιάς οι Σανς επικράτησαν των Σπερς με 130-118, σπάζοντας και σε αυτούς το δικό τους αήττητο. Ο Ντέβιν Μπούκερ οδήγησε τους Σανς με 28 πόντους και 13 ασίστ. Ο Γκρέισον Άλεν και ο Ράιαν Νταν πρόσθεσαν από 17, ενώ ο πάγκος του Φοίνιξ έκανε τη διαφορά στο ματς με 50 πόντους.
Ο Βικτόρ Γουενμπανιάμα είχε μόλις 9 πόντους και 9 ριμπάουντ, κάνοντας την πρώτη του μέτρια βραδιά στη σεζόν, μετά από πέντε τρομερές εμφανίσεις. Ο Καστλ ήταν πρώτος σκόρερ των Σπερς με 26 πόντους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA
Θάντερ-Πέλικανς 137-106
Νετς-Σίξερς 105-129
Χόρνετς-Τζαζ 126-103
Καβαλίερς-Χοκς 117-109
Ράπτορς-Γκρίζλις 117-104
Νικς-Μπουλς 128-116
Σανς-Σπερς 130-118
