Οι Μπουλς πρόσφεραν νέο τετραετές συμβόλαιο στον Γκίντι

Βελτιωμένη προσφορά στον Τζος Γκίντι κατέθεσαν οι Σικάγο Μπουλς, ο οποίοι θέλουν να κρατήσουν τον Αυστραλό για πολλά χρόνια ακόμα στην ομάδα.

Η πρόταση είναι για την επόμενη τετραετία με τον Γκίντι να καρπώνεται 80 εκατομμύρια δολάρια απο τους «ταύρους», καθώς είναι ένας από τους πιο περιζήτητους free agents, όντας και παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά, ενώ είναι και σε τρομερή ηλικία, καθώς διανύει μόλις το 22ο έτος της ζωής του.

Στην πρώτη του σεζόν στους Μπουλς, ο 22χρονος γκαρντ/φόργουορντ είχε 14,6 πόντους (με 38% στο τρίποντο), 8,1 ριμπάουντ, 7,2 ασίστ και 1,2 κλεψίματα σε 30,2 λεπτά κατά μέσο όρο.

Ο Γκίντι έδειξε επίσης πως έχει ηγετικά χαρακτηριστικά όντας από τους βασικούς πυλώνες στην ομάδα, δείχνοντας πως εκείνη μπορεί να επενδύσει πάνω του φτιάχνοντας ένα πολύ καλό δίδυμο στην περιφέρεια μαζί με τον Κόμπι Γουάιτ.

