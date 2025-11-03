Ηρακλειά: Σώος 31χρονος ναυτικός ύστερα από πτώση στη θάλασσα
Σώος εντοπίστηκε ένας 31χρονος ναυτικός που έπεσε σε νότια θαλάσσια περιοχή στην Ηρακλειά
Καλά στην υγεία του είναι 31χρονος ναυτικός που εντοπίστηκε και διασώθηκε σε νότια θαλάσσια περιοχή στην Ηρακλειά, έπειτα από πτώση του στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας.
Η επιχείρηση διάσωσης στην Ηρακλειά
Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) με τη συνδρομή πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, το οποίο εντόπισε τον 31χρονο και τον μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου.
Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, ο ναυτικός έπεσε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο πλοίαρχος του πλοίου ενημέρωσε άμεσα τις λιμενικές αρχές ότι δεν μπορούσε να τον εντοπίσει επί του πλοίου, κινητοποιώντας τις δυνάμεις έρευνας και διάσωσης.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.
