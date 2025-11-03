«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Στα 647,16 εκατ. ευρώ αυξάνεται το ύψος του προγράμματος
Στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» έχουν ήδη υποβληθεί 192.000 αιτήσεις
Κατά 423.967.031 ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», ενώ επικαιροποιείται ο κατάλογος των απαιτούμενων δικαιολογητικών για ωφελούμενους και προμηθευτές και παρατείνεται το χρονοδιάγραμμα εξαργύρωσης των επιταγών έως τις 30 Απριλίου 2026, μετά την υπογραφή σήμερα της 2ης τροποιητικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πρόγραμμα έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 192.000 αιτήσεις. Με την πρώτη απόφαση υπαγωγής προβλέπεται η ένταξη περισσότερων από 100.000 ωφελούμενων.
Το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ανταποκρινόμενο στην ισχυρή ζήτηση και στο αυξημένο ενδιαφέρον, ειδικά για αντλίες θερμότητες που έχουν υψηλότερο μέσο κόστος, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σε ουσιαστική ενίσχυση του προϋπολογισμού του προγράμματος από 223.200.000 ευρώ σε 647.167.031 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» αποτελεί κεντρικό πυλώνα της πράσινης πολιτικής της χώρας, συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ενεργειακή εξοικονόμηση και την κλιματική ουδετερότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213 151 3753 και 213 151 3101 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.). Ο Οδηγός του Προγράμματος, οι τροποποιήσεις, τα εγχειρίδια χρήσης (user manuals) της πλατφόρμας και οι Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα: https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/
Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.
Μέσω του «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» επιχορηγείται:
- Η αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας, σε ποσοστό από 50% ή 60%, με το ακριβές ποσοστό να διαμορφώνεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.
- Η αγορά νέου συστήματος αντλίας θερμότητας, σε ποσοστό 50%.
- Η εκτέλεση αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών τοποθέτησης επιλέξιμου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, κόστος τοποθέτησης, αναλώσιμα και εξαρτήματα κ.λπ.), σε ποσοστό 50% ή 60% (αναλόγως των εισοδηματικών κριτηρίων)
