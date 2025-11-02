Ισοπαλία στο ντέρμπι Αναγέννησης Καρδίτσας – Ηρακλή (1-1) – Νίκη με ανατροπή για τον Πανιώνιο (1-2)
O Πανιώνιος πέρασε με ανατροπή από την έδρα της Ελλάς Σύρου, επικρατώντας με 2-1 και μείωσε τη διαφορά στο -2 από την Καλαμάτα.
Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής του Βορείου Ομίλου της Super League 2, ανάμεσα στην Αναγέννηση Καρδίτσας και τον Ηρακλή. Ο «Γηραιός» προηγήθηκε σρο 38΄ με τον Παναγιωτίδη, αλλά οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 69΄ με τον Μπούση.
Έτσι, σε συνδυασμό και με το χθεσινό 0-0 της Νίκης Βόλου στη Χρυσούπολη, η κατάσταση στις πρώτες θέσεις του ομίλου παραμένει αναλλοίωτη, με τον Ηρακλή να προπορεύεται και τις δύο ομάδες της Θεσσαλίας να ακολουθούν σε απόσταση ενός βαθμού. Μαζί τους βρίσκεται πλέον και ο Αστέρας Τρίπολης Β΄, ο οποίος με γκολ του Φρίμπονγκ (59΄) νίκησε 1-0 στη Χαλάστρα τον Καμπανιακό.
Στη Σύρο, ο Πανιώνιος έφυγε νικητής με 2-1 κόντρα στην Ελλάς, αφού χρειάστηκε να κάνει ανατροπή για να επικρατήσει με 2-1 στο Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης. Ο Προβυδάκης με όμορφο σουτ μόλις στο 4ο λεπτό , άνοιξε τις αποστάσεις για τους Νησιώτες, πριν η ομάδα της Νέας Σμύρμνης, πρώτα (39’) με σουτ του Μόρσεϊ και στην επανάληψη (83’) κεφαλιά του Βοϊλη, φτάσει στη νίκη και βρεθεί ξανά δύο μόλις βαθμούς κάτω από την κορυφή και την Καλαμάτα. Στο 71ο λεπτό ο Πανιώνιος είχε οριζόντιο δοκάρι σε σουτ του Γιακόβλεφ.
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής της Super League 2:
Βόρειος Όμιλος
Νέστος Χρυσούπολης – Νίκη Βόλου 0-0
ΠΑΟΚ Β΄ – Μακεδονικός 3-0
Καμπανιακός – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 0-1
Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής 1-1
ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα 15:00
Νότιος Όμιλος
Athens Kallithea – Μαρκό 1-1
Καλαμάτα – Παναργειακός 5-1
Ολυμπιακός Β΄ – Ηλιούπολη 2-3
Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος 1-2
Αιγάλεω – Χανιά 15:00
Η βαθμολογία
