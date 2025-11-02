Δοκιμασίες για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κόντρα σε Πανσερραϊκό και Παναιτωλικό

Με σημαντικές αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα (2/11) η ένατη αγωνιστική της Superleague, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό (19:30) και την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Παναιτωλικό (21:00).

Μετά τη χτεσινή νίκη του Ολυμπιακού, επί του Άρη, οι Δικέφαλοι θέλουν να συνεχίσουν χωρίς απώλειες προκειμένου οι Θεσσαλονικείς να επιστρέψουν στην κορυφή της βαθμολογίας και η Ένωση να παραμείνει κοντά στο… ρετιρέ.

Με πέντε απουσίες ο ΠΑΟΚ στις Σέρρες

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αλλά και στους Μαντί Καμαρά , Δημήτρη Πέλκα , Ντέγιαν Λόβρεν και Δημήτρη Χατσίδη, που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Στον αντίποδα, για τον Πανσερραϊκό τιμωρημένοι είναι οι Λύρατζης, Ντε Μάρκο, Λιάσος, Ρούμιαντσεφ και Νάνελι, με τον Καρέλη να μην υπολογίζεται λόγω τραυματισμού. Αναλυτικά η αποστολή του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Ουαγκέ, Καρασαλίδης, Παπαδημητρίου, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Φέλτες, Κάλινιν, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Μπρούκς, Μασκανάκης, Σοφιανός, Ίβαν, Φαλέ, Ζιντάν, Μάρας, Γκριν.

Χωρίς τον Μάνταλο κόντρα στον Παναιτωλικό η ΑΕΚ

Μετά τον Λούκα Γιόβιτς που ένιωσε ενοχλήσεις και θα απουσιάζει από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό και ο Μάνταλος δεν θα είναι στην διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Ο 34χρονος είδε την τρίτη του συνεχόμενη κίτρινη κάρτα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και αποφασίστηκε να εκτίσει την ποινή των καρτών στο ματς με τον Παναιτωλικό.

Η απόφαση αυτή σχετίζεται και με το ευρωπαϊκό ματς της Πέμπτης απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς, όπου ο Μάρκο Νίκολιτς σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον Μάνταλο στην ενδεκάδα. Στο ματς του πρωταθλήματος, πάντως, επικρατέστερος να πάρει τη θέση του αρχηγού πίσω από τον φορ είναι ο Ζοάο Μάριο. Ο Πορτογάλος χαφ αγωνίστηκε σε ολόκληρη τη αναμέτρηση με την Ηλιούπολη για το κύπελλο, ωστόσο αναμένεται να ξεκινήσει και πάλι, αφού δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην ευρωπαϊκή λίστα.

Εκτός πλάνων για το ματς με τον Παναιτωλικό παραμένουν επίσης ο τραυματίας Ζίνι, ο Ελίασον που πρόσφατα υποβλήθηκε σε επέμβαση στον μηνίσκο και ο Γιόβιτς, ο οποίος υπολογίζεται να επιστρέψει στις προπονήσεις μετά την Κυριακή. Ο Νίκολιτς παρακολουθεί την κατάσταση του Μουκουντί, που συνεχίζει με ατομικό πρόγραμμα, ελπίζοντας να τον έχει διαθέσιμο άμεσα.

Από την άλλη, ο Παναιτωλικός θα έχει δύσκολο έργο απέναντι στην Ένωση, με τον Γιάννη Αναστασίου να μην έχει διαθέσιμο αριστερό μπακ αφού εκτός είναι τόσο ο Μανρίκε, όσο και ο Αποστολόπουλος. Επίσης δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μλάντεν και στον άτυχο Γιαλάτσο, που χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.

Η αποστολή του Παναιτωλικού: Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουίς, Μάνος, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς