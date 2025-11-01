ΠΑΟΚ: Πέντε απουσίες ενόψει Πανσερραϊκού

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται το απόγευμα της Κυριακής (2/11) από τον Πανσερραϊκό για την ένατη αγωνιστική της Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει πέντε… πονοκεφάλους ενόψει αυτής της εκτός έδρας αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, ο Ρουμάνος τεχνικός δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Αντρίγια Ζίφκοβιτς, αλλά και στους Μαντί Καμαρά, Δημήτρη Πέλκα, Ντέγιαν Λόβρεν και Δημήτρη Χατσίδη, που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Ίωση ο Λόβρεν, ατομικό οι υπόλοιποι

Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός έμεινε εκτός προπονήσεων λόγω ίωσης, ενώ οι υπόλοιποι ακολούθησαν ατομικά προγράμματα.

Η αποστολή του Δικεφάλου αναμένεται να αναχωρήσει το απόγευμα του Σαββάτου (1/11) για τις Σέρρες, ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης.