ΠΑΟΚ: Πέντε απουσίες ενόψει Πανσερραϊκού
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό την Κυριακή και ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει να διαχειριστεί τις απουσίες πέντε ποδοσφαιριστών του.
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται το απόγευμα της Κυριακής (2/11) από τον Πανσερραϊκό για την ένατη αγωνιστική της Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει πέντε… πονοκεφάλους ενόψει αυτής της εκτός έδρας αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα, ο Ρουμάνος τεχνικός δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Αντρίγια Ζίφκοβιτς, αλλά και στους Μαντί Καμαρά, Δημήτρη Πέλκα, Ντέγιαν Λόβρεν και Δημήτρη Χατσίδη, που αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Ίωση ο Λόβρεν, ατομικό οι υπόλοιποι
Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός έμεινε εκτός προπονήσεων λόγω ίωσης, ενώ οι υπόλοιποι ακολούθησαν ατομικά προγράμματα.
Η αποστολή του Δικεφάλου αναμένεται να αναχωρήσει το απόγευμα του Σαββάτου (1/11) για τις Σέρρες, ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης.
