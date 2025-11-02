Τα μειονεκτήματα του να ξεγελάς τον θάνατο και η εμμονή των «άφθαρτων»

Αν το όνομα Μπράιαν Τζόνσον δεν σας είναι γνωστό, ίσως να σας είναι γνωστή η φωτογραφία του. Είναι ένας 48χρονος Καλιφορνέζος με κάπως εξωγήινη εμφάνιση και παράξενα αιώνια νεανική όψη, που παλεύει να αψηφήσει τον ίδιο τον θάνατο.

Οι προσπάθειές του για να το πετύχει αυτό περιλάμβαναν τη μετάγγιση πλάσματος αίματος από τον τότε 17χρονο γιο του, μια πράξη που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο, ενώ το πλάσμα του ίδιου του Τζόνσον μεταγγίστηκε με τη σειρά του στον πατέρα του. Αυτό που σε μεγάλο βαθμό παραλείφθηκε, αλλά τεκμηριώνεται στο βιβλίο της Άλεξ Κροτόσκι, με τίτλο The Immortalists, είναι ότι η διαδικασία θεωρήθηκε αποτυχημένη. Ο επιχειρηματίας της τεχνολογίας θα πρέπει να βρει έναν άλλο τρόπο για να ζήσει για πάντα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vogue Scandinavia (@voguescandinavia)

Οι κοινωνικές συνέπειες

Παρόλα αυτά, ο Τζόνσον παραμένει το χλωμό πρόσωπο μιας παγκόσμιας σταυροφορίας για να νικήσει τον θάνατο, να επεκτείνει ριζικά τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου και να επαναταξινομήσει (και ίσως ακόμη και να στιγματίσει) τη γήρανση ως ασθένεια, αντί ως αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας.

Η Κροτόσκι, ψυχολόγος και βετεράνος χρονογράφος της τεχνολογικής βιομηχανίας, βρίσκεται σε καλή θέση για να διερευνήσει και να εξηγήσει το φαινόμενο.

Το βιβλίο της είναι πιο δυνατό όταν εξερευνά τις αντιφάσεις που είναι εγγενείς στο κίνημα, καθώς και τις κοινωνικές συνέπειές του.

Ο Τζόνσον μπορεί να είναι μια γνωστή προσωπικότητα, αλλά η Μόλι και ο Κρις Ναντέλ δεν είναι. Η Κροτόσκι επισκέπτεται το ζευγάρι (και οι δύο στην ηλικία των 40) θέλοντας να μάθει περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο μαζεύουν τα ελάχιστα χρήματα που χρειάζονται για να συνεχίσουν να ζουν στο τροχόσπιτό τους, στο οποίο μεγαλώνουν τα δύο τους παιδιά.

«Όσο μεγαλώνεις, τόσο μειώνεται η ζήτηση για το πλάσμα σου… Ο Κρις και η Μόλι είναι στα μέσα της τετάρτης δεκαετίας τους. Η αμοιβή τους ανά λίτρο έχει ήδη αρχίσει να μειώνεται»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bryan Johnson (@bryanjohnson_)

Η ζήτηση για πλάσμα

Οι Ναντέλ δωρίζουν και οι δύο πλάσμα, συχνά δύο φορές την εβδομάδα ή και περισσότερο, κερδίζοντας μεταξύ 30 και 70 δολάρια κάθε φορά. Για να διατηρήσουν αυτό το πενιχρό εισόδημα, πρέπει να αναζητούν σε διαδικτυακά φόρουμ συμβουλές για να διατηρήσουν τα επίπεδα σιδήρου τους υψηλά, ώστε οι δωρεές τους να μην απορρίπτονται, καθώς και συμβουλές για το πώς να παρακάμψουν τους περιορισμούς στις δωρεές. Ως μια πικρή ειρωνεία, η γήρανση είναι και η δική τους καταστροφή.

«Όσο μεγαλώνεις, τόσο μειώνεται η ζήτηση για το πλάσμα σου… Ο Κρις και η Μόλι είναι στα μέσα της τετάρτης δεκαετίας τους. Η αμοιβή τους ανά λίτρο έχει ήδη αρχίσει να μειώνεται».

Η Κροτόσκι προσεγγίζει τους υποστηρικτές της παράτασης της ζωής με τον κατάλληλο σκεπτικισμό, επισημαίνοντας ότι πολλοί από αυτούς έχουν υπόβαθρο στην τεχνολογία και όχι στην ιατρική επιστήμη, και ότι η στάση ορισμένων από αυτούς μοιάζει να αγγίζει τα όρια της λατρείας.

Ένα πράγμα είναι σαφές: η επίμονη πραγματικότητα δεν είναι υπέρ του κινήματος. Στις ανεπτυγμένες χώρες, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής έχει σχεδόν σταματήσει, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ακόμη και μειωθεί ελαφρώς

Ακροβατώντας μεταξύ εμμονών και στατιστικών

Το πρόγραμμα του Τζόνσον περιλαμβάνει 150 ή περισσότερα συμπληρώματα διατροφής την ημέρα και γεύματα που μοιάζουν περισσότερο με το περιεχόμενο μιας παιδικής πάνας. Η συγγραφέας δείχνει, αντί να λέει, και αφήνει τον αναγνώστη να αποφασίσει ποιος είναι αξιόπιστος και ποια επιχειρήματα πρέπει να απορριφθούν.

«Ωστόσο, το The Immortalists δεν είναι χωρίς ελαττώματα» παρατηρεί ο James Ball στον Guardian και συνεχίζει: «Η Κροτόσκι αντιμετωπίζει τόσα πολλά θέματα ταυτόχρονα, που η εμπειρία μπορεί να μοιάζει με ένα τράβηγμα από το ένα θέμα στο άλλο, χωρίς να υπάρχει μια συνεχής ροή.

»Ορισμένα κεφάλαια είναι πλούσια, με ταξίδια που καθοδηγούνται από τους χαρακτήρες, ενώ άλλα απαιτούν από τον αναγνώστη να διαβάσει πυκνές, γεμάτες στατιστικά στοιχεία εκθέσεις. Μέρη του βιβλίου θα φανούν πολύ οικεία σε όσους άκουσαν τη σειρά της Κροτόσκι στο BBC, το 2023, με το ίδιο θέμα».

Το ντοκιμαντέρ «Don’t Die» του Netflix για τον Μπράιαν Τζόνσον

Οι κατηγορίες της πρώην

«Και σε ένα βιβλίο που κατά τα άλλα είναι πολύ συνειδητοποιημένο ως προς τον κοινωνικό αντίκτυπο των πράξεων των ανδρών που καλύπτει, είναι ενοχλητικό να μην γίνεται καμία αναφορά στις κατηγορίες που διατύπωσε εναντίον του Τζόνσον η πρώην αρραβωνιαστικιά του, η οποία του άσκησε αγωγή το 2021 για χειραγώγηση και εξαναγκαστική συμπεριφορά» σχολιάζει ο James Ball.

«Ως πρώην υπάλληλος, υποχρεώθηκε να διευθετήσει τις αξιώσεις της εναντίον του μέσω διαδικασίας διαιτησίας, η οποία έκρινε υπέρ του Τζόνσον. Ο ίδιος αρνείται συστηματικά κάθε παράνομη πράξη».

Νεότητα και φιλοσοφική λίθος

«Διαβάζοντας το The Immortalists, μερικές φορές νιώθεις αποκομμένος από την πραγματικότητα, όπως και μερικοί από τους χαρακτήρες του βιβλίου. Συζητούν για το αν είναι δυνατή μια διάρκεια ζωής 120 ή 1.000 ετών, αν θα χρειαστούν πέντε έως δέκα χρόνια για να φτάσουν εκεί ή περισσότερο, αν η αθανασία θα έρθει μέσω της σύντηξης με την τεχνητή νοημοσύνη ή μέσω ιατρικών μέσων» συνεχίζει ο James Ball.

«Η Κροτόσκι τοποθετεί αυτές τις συζητήσεις σε ιστορική προοπτική, συνδέοντάς τες με την πηγή της νεότητας και τη φιλοσοφική λίθο. Είναι πραγματικά θέμα επιστήμης αυτή τη φορά ή καταλήγει στην πίστη, όπως πάντα;

»Ένα πράγμα είναι σαφές: η επίμονη πραγματικότητα δεν είναι υπέρ του κινήματος. Στις ανεπτυγμένες χώρες, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής έχει σχεδόν σταματήσει, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ακόμη και μειωθεί ελαφρώς. Ο υπουργός Υγείας του Τραμπ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έχει διακόψει τη χρηματοδότηση για κάθε είδους έρευνας επί του θέματος. Το ζήτημα της αιώνιας ζωής φαίνεται μακρινό σε σχέση με πιο άμεσα προβλήματα».

Το αναπόφευκτο και η ελπίδα

«Ο μεγαλύτερος φόβος μου με τον Μπράιαν Τζόνσον» λέει ένας υποστηρικτής της παράτασης της ζωής στην Κροτόσκι, «είναι ότι θα πεθάνει». Μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια ανθρώπινης ιστορίας υποδηλώνουν ότι οι προοπτικές σε αυτό το μέτωπο δε μοιάζουν ευοίωνες.

Προς το παρόν, τουλάχιστον, το κίνημα εξακολουθεί να ζει με την ελπίδα ότι το αναπόφευκτο μπορεί, στην πραγματικότητα, να είναι προαιρετικό.

*Το βιβλίο The Immortalists: The Death of Death and the Race for Eternal Life της Άλεξ Κροτόσκι (Aleks Krotoski) εκδόθηκε από τον οίκο Bodley Head.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Netflix