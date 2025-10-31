Ευρωπαϊκό πλήγμα στη χειραγώγηση αγώνων τένις

Μία πολυεθνική αστυνομική επιχείρηση, υπό τον συντονισμό της Eurojust, αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο στημένων αγώνων τένις, το οποίο δραστηριοποιούνταν στην Ευρώπη από το 2018 και αποκόμιζε παράνομα κέρδη ύψους περίπου 800.000 ευρώ. Οι έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε Γαλλία, Βουλγαρία, Ισπανία και Ρουμανία, οδήγησαν στη σύλληψη 15 υπόπτων, ανάμεσά τους και πρόσωπα με άμεση σχέση με τον χώρο του αθλητισμού.

Η Eurojust, η Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις, συντόνισε την επιχείρηση, επιτρέποντας την ανταλλαγή πληροφοριών και τον κοινό σχεδιασμό των επεμβάσεων. Συγκεκριμένα, εννέα συλλήψεις έγιναν στη Γαλλία, τέσσερις στη Βουλγαρία, μία στη Ρουμανία και μία στην Ισπανία, με τις έρευνες να παραμένουν σε εξέλιξη.

Ένα καλοστημένο κύκλωμα από τη Βουλγαρία

Το δίκτυο είχε τη βάση του στη Βουλγαρία, απ’ όπου διαχειριζόταν ένα πολύπλοκο σύστημα στοιχηματικών χειραγωγήσεων. Οι δράστες φέρονται να πλήρωναν παίκτες με κατάταξη εντός του Top 100 της ATP για να χάσουν σετ, games ή ακόμη και ολόκληρους αγώνες. Οι πληρωμές αυτές γίνονταν με τρόπο που δύσκολα εντοπιζόταν, μέσω κρυπτονομισμάτων και διεθνών μεταφορών χρημάτων.

Το σύστημα παρακολούθησης αθλητικών γεγονότων και στοιχημάτων (match monitoring) εντόπισε επαναλαμβανόμενες ανωμαλίες:

-Συγχρονισμένες στοιχηματικές κινήσεις σε διαφορετικές χώρες.

-Λογαριασμοί που άνοιγαν για μία μόνο στοιχηματική πράξη.

-Πονταρίσματα με ταυτόσημες επιλογές, όπως η απώλεια ενός συγκεκριμένου σετ ή σημείου από τον ίδιο αθλητή.

Τα δεδομένα αυτά συνέδεσαν τα ύποπτα αποτελέσματα με τη ροή των στοιχημάτων, αποκαλύπτοντας σαφή πρότυπα χειραγώγησης.

Το στήσιμο αγώνων (match fixing) έχει εξελιχθεί σε μια από τις σοβαρότερες απειλές για το επαγγελματικό τένις, ειδικά στα τουρνουά χαμηλότερης κατηγορίας όπου οι αμοιβές είναι περιορισμένες. Πολλοί παίκτες αποτελούν εύκολο στόχο για παράνομα δίκτυα που επιδιώκουν κέρδη μέσω παγκόσμιων στοιχηματικών πλατφορμών.

Η διείσδυση των online στοιχημάτων, η ανωνυμία του διαδικτύου και η χρήση κρυπτονομισμάτων καθιστούν τον εντοπισμό των κυκλωμάτων ολοένα και πιο δύσκολο. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αθλητικές αρχές (ATP, ITIA) ενισχύουν την ανταλλαγή δεδομένων και τη δημιουργία ενιαίων βάσεων ελέγχου για την πρόληψη παρόμοιων φαινομένων.

Η Eurojust, σε συνεργασία με την Europol και τις εθνικές εισαγγελίες, συνεχίζει την ανάλυση των ηλεκτρονικών στοιχείων και των τραπεζικών συναλλαγών για να εντοπίσει τον πλήρη μηχανισμό του κυκλώματος και τις πιθανές συνδέσεις του με άλλες εγκληματικές οργανώσεις.

Η υπόθεση θεωρείται σημαντική νίκη κατά της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων, αλλά και ένδειξη ότι ο αγώνας για την καθαρότητα του αθλητισμού παραμένει ανοιχτός.

Η επιχείρηση αυτή αποτελεί ένα καθοριστικό ευρωπαϊκό μήνυμα ότι η διαφθορά στον αθλητισμό δεν γνωρίζει σύνορα, αλλά ούτε και η δικαστική συνεργασία. Η μάχη για την ακεραιότητα των αγώνων συνεχίζεται και το τένις, με τη διεθνή του φύση, παραμένει στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Ακόμη πάντως υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν…