Μπιορν Μποργκ: Τα απομνημονεύματα του θρύλου του τένις μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη

Τα απομνημονεύματα του θρύλου του τένις Μπιορν Μποργκ, με τίτλο«Heartbeat» που έγιναν μπεστ σέλερ, πρόκειται να μεταφερθούν στη μεγάλη οθόνη. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο δημοφιλής Σουηδός σκηνοθέτης Γιόνας Άκερλουντ.

Ποιοι θα αναλάβουν το σενάριο

Οι εταιρείες Banijay Entertainment Jarowskij/Yellow Bird και Mastiff Sweden συνεργάζονται για την ανάπτυξη του σεναρίου με τον Άκερλουντ, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για τα πρωτοποριακά μουσικά του βίντεο για τη Madonna, την Beyoncé, τη Lady Gaga και τους Rolling Stones, καθώς και για τις ταινίες «Polar», «Spun», «Lord of Chaos» και η σειρά του Netflix «Clark».

Μπιορν Μποργκ: Η ραγδαία άνοδος και η απομάκρυνση από 26 ετών

Η κινηματογραφική μεταφορά, η οποία βρίσκεται υπό ανάπτυξη, θα καταγράφει την ραγδαία άνοδο του Μποργκ στο τένις, συμπεριλαμβανομένων των πέντε άνευ προηγουμένου συνεχόμενων τίτλων του στο Γουίμπλεντον και τη σοκαριστική του απόφαση να αποσυρθεί σε ηλικία μόλις 26 ετών.

Τα απομνημονεύματα εκδόθηκαν από τον Norstedts με τον αρχικό τίτλο Hjärtslag και εμβαθύνουν στη ζωή του Μποργκ πέρα από τα γήπεδα του τένις, ξεκινώντας από την παιδική του ηλικία και ρίχνοντας φως σε χρόνια οικονομικής κατάρρευσης, εξονυχιστικού ελέγχου από τα μέσα ενημέρωσης και, τελικά, στην προσωπική μεταμόρφωση.

«Έχω περάσει όλη μου τη ζωή σε αγώνες – τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου» είπε ο Μποργκ, σύμφωνα με το Variety.

«Ο Γιόνας θέλει να εξερευνήσει και τις δύο πλευρές και νιώθω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτό. Έχει την οξυδέρκεια, την ενέργεια και το θάρρος να πει την ιστορία μου με τον δικό του τρόπο» σημείωσε.

Ο Γιόνας Άκερλουντ δήλωσε: «Όλοι γνωρίζουν τον Μπιορν Μποργκ για τις θρυλικές του στιγμές στο γήπεδο, για την άγρια, απαράμιλλη δύναμή του ως αθλητής και είδωλο».

«Με το βιβλίο του, επιτέλους εμβαθύναμε στο αινιγματικό του μυαλό. Αλλά με αυτό το έργο, βουτάμε στα πολύ βαθιά» είπε.