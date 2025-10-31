Παναθηναϊκός: Δύσκολη δοκιμασία στο Πριγκιπάτο κόντρα στη Μονακό

Με στόχο να κλείσει ιδανικά τη «διαβολοβδομάδα» με 2/2, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μονακό απόψε (31/10, 20:00) στο «Salle Gaston Medecin» για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» πηγαίνουν στο Πριγκιπάτο μετά από τη νίκη με 99-85 επί της Μακάμπι και βρίσκονται στο 5-2, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με ρεκόρ 4-3 επικράτησε του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ με 92-87.

Με σημαντικές απουσίες ο Παναθηναϊκός

Στα αγωνιστικά, ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει διαθέσιμους τους Λεσόρ, Χολμς και Σαμοντούροφ. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος παρότι ταξίδεψε έκανε ατομικό πρόγραμμα και παραμένει αμφίβολος, ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ακολούθησε μέρος του προγράμματος.

«Η Μονακό είναι μία παρόμοια ομάδα με πέρυσι. Έχει περίπου το ίδιο ρόστερ, με το οποίο έφτασε στον τελικό του Final Four στη Euroleague. Επίσης, είδα το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Είχαν ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ειδικά ο Μάικ Τζέιμς και ο Άλφα Ντιάλο. Οπότε, θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Υπάρχει ισορροπία μεταξύ του δικού μας ρόστερ και του δικού τους.

Έχουμε περίπου την ίδια στρατηγική και μοτίβα. Πρέπει να παίξουμε έξυπνα χωρίς λάθη. Φυσικά θα είναι σημαντική η άμυνά μας, γιατί η Μονακό είναι μία καλή επιθετική ομάδα», δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν για την επερχόμενη αντίπαλο του «τριφυλλιού», στην έδρα της οποίας έχει επικρατήσει στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις τους.

Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός πρόσθεσε για το παιχνίδι: «Το κλειδί θα είναι η άμυνα. Γνωρίζουμε ότι κάποιες φορές παίζουμε εξαιρετικά στην άμυνα, αλλά κάποιες άλλες έχουμε πολλά προβλήματα. Πρέπει να κρατήσουμε την ισορροπία στην άμυνα και επίσης στην επίθεση να βρούμε τις λύσεις».