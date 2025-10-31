Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν μία κοντινή «υπερ-Γη» που ίσως να φιλοξενεί εξωγήινη ζωή

Η ανακάλυψη ενός πιθανώς κατοικήσιμου εξωπλανήτη, σε απόσταση μικρότερη των 20 ετών φωτός από τη Γη, προσφέρει νέα ελπίδα στους επιστήμονες για την αναζήτηση ζωής σε άλλους κόσμους.

Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στο The Astronomical Journal, μία διεθνής ομάδα ερευνητών, στην οποία συμμετέχουν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Penn State, ονόμασε τον πλανήτη GJ 251 c και τον χαρακτηρίζει ως «υπερ-Γη», καθώς τα δεδομένα δείχνουν ότι είναι σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τη Γη και πιθανώς βραχώδης.

«Αναζητούμε αυτού του είδους τους πλανήτες, γιατί αποτελούν την καλύτερη ευκαιρία να βρούμε ζωή αλλού», δήλωσε ο καθηγητής αστρονομίας Suvrath Mahadevan.

Ο πλανήτης βρίσκεται στην κατοικήσιμη ζώνη ή «ζώνη Goldilocks», δηλαδή στην κατάλληλη απόσταση από το άστρο του, ώστε να μπορεί να υπάρχει νερό στην επιφάνειά του, εφόσον διαθέτει κατάλληλη ατμόσφαιρα.

Η μακρά πορεία της αναζήτησης κατοικήσιμων πλανητών

Για δεκαετίες, οι αστρονόμοι επιδιώκουν να ανακαλύψουν πλανήτες που ενδέχεται να φιλοξενούν ζωή, χρησιμοποιώντας προηγμένα τηλεσκόπια και υπολογιστικά μοντέλα για την ανίχνευση ακόμη και των πιο αδύναμων σημάτων από το φως των άστρων.

Η ανακάλυψη του GJ 251 c είναι αποτέλεσμα δύο δεκαετιών παρατήρησης δεδομένων και προσφέρει μία από τις πιο ελπιδοφόρες προοπτικές για τον εντοπισμό ζωής σε άλλους πλανήτες.

Ο εξωπλανήτης εντοπίστηκε με τη χρήση του Habitable-Zone Planet Finder (HPF), ενός υπερσύγχρονου φασματογράφου ( ένα όργανο που αναλύει τη χημική σύνθεση υλικών), στερεωμένου στο τηλεσκόπιο Hobby-Eberly στο παρατηρητήριο McDonald στο Τέξας. Το HPF αναπτύχθηκε από το Penn State για την ανίχνευση πλανητών παρόμοιων με τη Γη σε κατοικήσιμες ζώνες κοντινών άστρων.

Ο Corey Beard, ένας από τους συντάκτες της μελέτης, τόνισε τη σημασία της επόμενης γενιάς τηλεσκοπίων για την άμεση απεικόνιση του πλανήτη, αλλά και την ανάγκη συνεχούς επένδυσης της επιστημονικής κοινότητας.

Η πρόκληση της αστρικής δραστηριότητας

Ένα από τα πιο δύσκολα βήματα στην αναζήτηση εξωπλανητών είναι η διάκριση του πλανητικού σήματος από τη δραστηριότητα του άστρου.

Οι κηλίδες και άλλες αστρικές ανωμαλίες μπορούν να μιμηθούν την κίνηση ενός πλανήτη, δίνοντας ψευδή εντύπωση.

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνικές υπολογιστικής μοντελοποίησης για να αναλύσουν τις μεταβολές του φωτός σε διαφορετικά μήκη κύματος, ξεχωρίζοντας τα αληθινά πλανητικά σήματα από τον «θόρυβο».

Ο Mahadevan εξήγησε ότι η ανακάλυψη εξωπλανητών όπως ο GJ 251 c απαιτεί σύνθετα όργανα και διεθνή συνεργασία, ενώ η χρηματοδότηση και η μακροχρόνια δέσμευση είναι καθοριστικές για την επιτυχία.

Διεπιστημονική συνεργασία και μελλοντικές προοπτικές

Η ανακάλυψη δείχνει τη δύναμη της διεπιστημονικής έρευνας στο Penn State.

Ο Eric Ford τόνισε ότι η συνδυαστική χρήση προηγμένων οργάνων και στατιστικών μεθόδων επέτρεψε στη ομάδα να μετατρέψει πολύπλοκα δεδομένα σε μια σημαντική ανακάλυψη, ανοίγοντας το δρόμο για μελλοντικές παρατηρήσεις που θα αναζητήσουν ενδείξεις ζωής εκτός του ηλιακού μας συστήματος.

Αν και ο GJ 251 c δεν μπορεί ακόμη να απεικονιστεί με τα τρέχοντα όργανα, η επόμενη γενιά τηλεσκοπίων, όπως τα επίγεια τηλεσκόπια 30 μέτρων, θα είναι σε θέση να αναλύσει την ατμόσφαιρά του και να αναζητήσει χημικά ίχνη ζωής.

Ο Mahadevan και οι φοιτητές του ήδη προετοιμάζουν μελέτες για άμεση παρατήρηση όταν τα νέα τηλεσκόπια τεθούν σε λειτουργία.

«Ο πλανήτης αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο στόχο για μελλοντική εξερεύνηση», δήλωσε ο Mahadevan.

«Υπάρχουν ακόμα πολλά να μάθουμε, αλλά η ανακάλυψη αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα στην κατανόηση του σύμπαντος».