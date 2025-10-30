sports betsson
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Βέλικο Παούνοβιτς, ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Σερβίας
Βέλικο Παούνοβιτς, ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Σερβίας

Ο πρώην πρωταθλητής κόσμου με την Κ20, Βέλικο Παούνοβιτς διαδέχεται τον Ντράγκαν Στοΐκοβιτς, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για το σερβικό ποδόσφαιρο

Η Σερβία γύρισε σελίδα. Ο Βέλικο Παούνοβιτς είναι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής ομάδας, ύστερα από την αποχώρηση του Ντράγκαν Στοΐκοβιτς, όπως επιβεβαίωσε ο σερβικός Τύπος. Η απόφαση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σερβίας αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα εντός της ημέρας, ωστόσο θεωρείται πια δεδομένη, καθώς ο Παούνοβιτς αποτελούσε την «επιθυμία του λαού» και τον αδιαμφισβήτητο πρώτο υποψήφιο για τη θέση.

Ο Παούνοβιτς, που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στο σερβικό ποδόσφαιρο οδηγώντας την Εθνική Νέων στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2015 στη Νέα Ζηλανδία, καλείται τώρα να αναλάβει το πιο δύσκολο έργο της καριέρας του. Στις 13 Νοεμβρίου η Σερβία αντιμετωπίζει την Αγγλία σε έναν καθοριστικό αγώνα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ τα περιθώρια προσαρμογής του νέου τεχνικού είναι ελάχιστα.

Η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του Πίκσι δεν ήταν εύκολη. Τα ονόματα των Βλάνταν Μιλόγεβιτς, Ντέγιαν Στάνκοβιτς, Σλάβισα Γιοκάνοβιτς και Ζόραν Μίρκοβιτς εξετάστηκαν σοβαρά, όμως ο Παούνοβιτς είχε πάντα το προβάδισμα. Η ποδοσφαιρική κοινή γνώμη τον θεωρούσε τον ιδανικό άνθρωπο για να συνεχίσει τη δουλειά του Στοΐκοβιτς – έναν προπονητή που γνωρίζει το νέο αίμα της Σερβίας και έχει αποδείξει ότι ξέρει πώς να φτιάχνει δεμένες, πειθαρχημένες ομάδες με επιθετική φιλοσοφία.

Ο Ντράγκαν Στοΐκοβιτς, από την πλευρά του, αποχαιρέτησε με αξιοπρέπεια. Σε ένα συγκινητικό μήνυμα προς τους φιλάθλους, ευχαρίστησε την Ομοσπονδία για την εμπιστοσύνη, δηλώνοντας υπερήφανος που είχε την τιμή να οδηγήσει την εθνική ομάδα της πατρίδας του για 4,5 χρόνια. Υπενθύμισε πως υπό την καθοδήγησή του η Σερβία κατέγραψε ιστορικές επιτυχίες – προκρίθηκε σε δύο συνεχόμενα μεγάλα τουρνουά, το Παγκόσμιο και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια, και εξασφάλισε μέσω της Λίγκας των Εθνών μια θέση στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Πίκσι στάθηκε ιδιαίτερα στις στιγμές από τη θρυλική νίκη στη Λισαβόνα απέναντι στην Πορτογαλία, που άνοιξε τον δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής του. «Η Σερβία πρέπει να προχωρήσει ενωμένη και δυνατή», ανέφερε στο μήνυμά του, ευχόμενος στον Παούνοβιτς επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει.

Η έλευση του Παούνοβιτς σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τη Σερβία. Ο 48χρονος τεχνικός καλείται να συνδυάσει την πειθαρχία με τη δημιουργικότητα, να επαναφέρει την αυτοπεποίθηση και να αξιοποιήσει πλήρως τη νέα γενιά παικτών που ο ίδιος κάποτε ανέδειξε. Το στοίχημα είναι μεγάλο, αλλά ο ενθουσιασμός στη χώρα είναι διάχυτος: ο άνθρωπος που οδήγησε τους νέους του στο παγκόσμιο βάθρο επιστρέφει τώρα για να οδηγήσει και τους άνδρες στην κορυφή. Μία αποστολή που μόνο εύκολη δεν μπορείς να την χαρακτηρίσεις…

World
ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση

Business
Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
