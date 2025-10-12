Τέλος ο Στοΐκοβιτς από την Εθνική Σερβίας μετά την ήττα από την Αλβανία

O Ντράγκαν Στοΐκοβιτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Σερβίας, μετά την εντός έδρας ήττα από την Αλβανία με 0-1.

Ο Σέρβος τεχνικός υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή σήμερα (12/10) από την ομοσπονδία της χώρας, η οποία θα συνεδριάσει μετά τον αγώνα με την Ανδόρα για να αποφασίσει πώς θα κινηθεί μετά το διαζύγιο με τον Στοΐκοβιτς.

Ο 60χρονος τεχνικός ανέλαβε την εθνική το 2021 και την οδήγησε στην πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ και στο Euro 2024 στη Γερμανία, ενώ σε 55 παιχνίδια είχε απολογισμό 26 νίκες, 14 ισοπαλίες και 15 ήττες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Σερβίας για τον Στοΐκοβιτς

«Μετά τη χθεσινοβραδινή ήττα της εθνικής μας ομάδας στο Λέσκοβατς, ο ομοσπονδιακός προπονητής Ντράγκαν Στοΐκοβιτς υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του και δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή για τον αγώνα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ανδόρα.

Την καθοδήγηση της ανδρικής εθνικής ομάδας της Σερβίας στον επόμενο αγώνα των προκριματικών θα αναλάβει ο προπονητής της εθνικής U-21, Ζόραν Μίρκοβιτς, ο οποίος ήδη το πρωί της Κυριακής προστέθηκε στην αποστολή στο Νις, μαζί με τα μέλη του τεχνικού επιτελείου Στραχίνια Παντούροβιτς, Λάζαρ Τόμιτς, Αλεξάνταρ Κίροβσκι, Ντέγιαν Οντάβιτς και Μπόγνταν Μίλιτσεβιτς.

Αμέσως μετά την επιστροφή από την Ανδόρα, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Σερβίας, η οποία —σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της και τις τυπικές διαδικασίες της Ομοσπονδίας— θα λάβει όλες τις περαιτέρω αποφάσεις σχετικά με τις αλλαγές στην ηγεσία της εθνικής ομάδας.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Σερβίας εκφράζει με την ευκαιρία αυτή την ευγνωμοσύνη της προς τον Ντράγκαν Στοΐκοβιτς για όσα προσέφερε τα τελευταία τέσσερα και μισό χρόνια στην ηγεσία της εθνικής ομάδας — κυρίως για την πρόκριση σε Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς και για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στη Β’ κατηγορία του Nations League και τη διατήρηση της θέσης της Σερβίας στην κορυφαία κατηγορία (Α’ κατηγορία) της διοργάνωσης».