Νέα Πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Φεστιβάλ η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Χρέη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ, αναλαμβάνει η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μετά από πρόταση-πρόσκληση που τής απηύθυνε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη,

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ελληνικό Φεστιβάλ, η αποδοχή της πρότασής μας από την π. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου να αναλάβει τη διοίκηση του Ελληνικού Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ εισέρχεται φέτος στη δεύτερη 75ετία του, καθιερωμένο, ανανεωμένο, με μεγάλες προοπτικές. Η παρουσία της ως επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού ,προσδίδει κύρος και δυναμική στο θεσμό. Την ευχαριστώ» δήλωσε η υπουργός μετά την επίσκεψή της στο γραφείο της κ. Σακελλαροπούλου.

«Αποδέχθηκα με χαρά την πρόταση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη να αναλάβω τη διεύθυνση του Ελληνικού Φεστιβάλ, του σημαντικότερου πολιτιστικού οργανισμού της χώρας μας, που εδώ και δεκαετίες συνδέει την αρχαία ελληνική πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία» τόνισε από την πλευρά της η κα. Σακελλαροπούλου.

Ο θεσμός, τον οποίον ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, γιόρτασε φέτος τα 70 χρόνια λειτουργίας του, δίνοντας τη δυνατότητα, στην παγκόσμια κοινότητα να μυηθεί στον αρχαίο τραγικό λόγο. Κάθε χρόνο οι εκδηλώσεις του Ελληνικού Φεστιβάλ, στο θέατρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και στο Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού, αποτελούν μείζονα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας.