Τραγικό θάνατο βρήκε 23χρονος οδηγός μηχανής στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος των Γλυκών Νερών (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Η μηχανή που οδηγούσε ο 23χρονος ξέφυγε από την πορεία της και χτύπησε σε νησίδα

Το δυστύχημα συνέβη περίπου είκοσι λεπτά πριν τα μεσάνυχτα χθες Τετάρτη, στον αριθμό 60 της Λεωφόρου Λαυρίου.

Ο νεαρός μοτοσικλετιστής κατευθυνόταν από τον Γέρακα προς την Παιανία όταν στο προαναφερόμενο σημείο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του.

Θανάσιμος τραυματισμός

Η μοτοσικλέτα ξέφυγε από την πορεία της και χτύπησε σε νησίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο νεαρός οδηγός της.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών, αλλά ήταν ήδη αργά.