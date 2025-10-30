Γλυκά Νερά: Τραγικός θάνατος 23χρονου οδηγού μηχανής στη Λεωφόρο Λαυρίου
Μοτοσικλετιστής 23 ετών έχασε τη ζωή του στη Λεωφόρο Λαυρίου όταν η μηχανή του ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε σε νησίδα.
Τραγικό θάνατο βρήκε 23χρονος οδηγός μηχανής στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος των Γλυκών Νερών (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Η μηχανή που οδηγούσε ο 23χρονος ξέφυγε από την πορεία της και χτύπησε σε νησίδα
Το δυστύχημα συνέβη περίπου είκοσι λεπτά πριν τα μεσάνυχτα χθες Τετάρτη, στον αριθμό 60 της Λεωφόρου Λαυρίου.
Ο νεαρός μοτοσικλετιστής κατευθυνόταν από τον Γέρακα προς την Παιανία όταν στο προαναφερόμενο σημείο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του.
Θανάσιμος τραυματισμός
Η μοτοσικλέτα ξέφυγε από την πορεία της και χτύπησε σε νησίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο νεαρός οδηγός της.
Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών, αλλά ήταν ήδη αργά.
