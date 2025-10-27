Τι θα κέρδιζε ο Κιμ από μια συνάντηση με Τραμπ και τι τελικά επιλέγει;

Την τελευταία φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνάντησε τον Κιμ Γιονγκ-ουν ήταν σε ένα χωριό της μεθορίου Πανμουντζόμ τον Ιούνιο του 2019. Είχαν προηγηθεί στη Σιγκαπούρη τον Ιούνιο του 2018 και στο Ανόι τον Φεβρουάριο του 2019. Είναι, λοιπόν, πιθανή μια τέταρτη συνάντηση;

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, καθώς ο Τραμπ ξεκινούσε το ταξίδι του στην Ασία επανέλαβε ότι είχε «εξαιρετική» σχέση με τον Κιμ και ότι «τα πήγαινε πολύ καλά» με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη.

«Πιθανότατα γνωρίζει ότι έρχομαι, έτσι δεν είναι; Αν θέλετε να διαδοθεί, είμαι ανοικτός. Δεν υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι πέρα από το διαδίκτυο. Έχουν ελάχιστες τηλεφωνικές υπηρεσίες», είπε. «Αλλά ξέρει ότι έρχομαι. Θα ήμουν 100% ανοικτός».

Πόσο πιθανή λοιπόν είναι μια αιφνιδιαστική σύνοδος κορυφής ΗΠΑ–Βόρειας Κορέας;

Σύμφωνα με ειδικούς που επικαλείται η South China Morning Post, οι πιθανότητες φαίνεται να είναι περιορισμένες, επειδή πρώτη προτεραιότητα της Βόρειας Κορέας είναι να διασφαλίσει οικονομική και πολιτική σταθερότητα ενισχύοντας τις συμμαχίες με την Κίνα και τη Ρωσία, σημείωσε ο Ντου Τζιν-χο, ανώτερος αναλυτής στο Ινστιτούτο Ερευνών της Κορέας για Εθνική Στρατηγική.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται, η Βόρεια Κορέα χρειάζεται να εστιάσει στην εμβάθυνση των συμμαχιών με την Κίνα και τη Ρωσία, έργο που καθιστά δύσκολο να αφιερώσει χρόνο και πόρους σε μια σύνοδο με τις ΗΠΑ.

«Καθώς η Βόρεια Κορέα αποφεύγει τις διεθνείς κυρώσεις μέσω της Κίνας και της Ρωσίας, έχει μικρό κίνητρο να σπεύσει να μιλήσει με τις ΗΠΑ εν μέσω έλλειψης εμπιστοσύνης», είπε.

Χωρίς την ΥΠΕΞ δεν γίνεται

Εξάλλου, την ίδια περίοδο λείπει από τη χώρα και η υπουργός Εξωτερικών Τσόε Σον-χι η οποία θα επισκεφθεί τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

«Οι επισκέψεις της Τσόε Σον-χι στη Ρωσία και τη Λευκορωσία … θα μπορούσαν σε αυτό το σενάριο να εκληφθούν ουσιαστικά ως μποϊκοτάζ της συνόδου» μεταξύ Κιμ και Τραμπ, είπε ο Ντου.

Τα ΜΜΕ στη Βόρεια Κορέα δεν γνωστοποίησαν αμέσως άλλες λεπτομέρειες, των ταξιδιών της Τσόε, συμπεριλαμβανομένων των ακριβών ημερομηνιών του ταξιδιού της, αλλά η αναφορά υποδήλωνε ότι μια συνάντηση Τραμπ–Κιμ ίσως έχει καταστεί λιγότερο πιθανή, είπε ο Γιανγκ Μου-τζιν, επικεφαλής του Πανεπιστημίου Σπουδών Βόρειας Κορέας.

«Δεν είναι λογικό να φανταστούμε ότι θα γίνει σύνοδος χωρίς την υπουργό που είναι υπεύθυνη για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Βόρειας Κορέας».

Άλλοι είπαν ότι η προσοχή του Βορειοκορεάτη ηγέτη είναι στραμμένη στις συμμαχίες με την Κίνα και τη Ρωσία εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, κάτι που δυσκολεύει τη διάθεση χρόνου και πόρων για μια σύνοδο με τις ΗΠΑ που θα είχε κυρίως επικοινωνιακό χαρακτήρα.

Τι θα κέρδιζε η Βόρεια Κορέα

Ωστόσο, «οι πιθανότητες παραμένουν χαμηλές, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε», είπε ο Τσο Χαν-μπομ, από το Ινστιτούτο Εθνικής Επανένωσης της Κορέας, στο This Week in Asia.

«Ακόμα κι αν δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία για την αποπυρηνικοποίηση του Βορρά στο αρχικό στάδιο, μια τέτοια μίνι σύνοδος θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ αξιωματούχων».

Έχοντας “κλειδώσει” συνόδους με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο Βλαντίμιρ Πούτιν, μια συνάντηση του Κιμ με τον Τραμπ θα αναδείκνυε στο εσωτερικό την ενισχυμένη διεθνή του υπόσταση, ενώ ο Αμερικανός ηγέτης θα μπορούσε να πιστωθεί την επίλυση της πυρηνικής απειλής που θέτει η Πιονγκγιάνγκ προς την Ουάσιγκτον, πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μυόνγκ έχει δηλώσει ότι θα αποδεχόταν μια συμφωνία η οποία θα προέβλεπε μια σταδιακή λύση “πάγωμα-μείωση-εξάλειψη” του πυρηνικού προγράμματος του Βορρά σε βάθος χρόνου.

Αν…

Σύμφωνα με τους ειδικούς ο Κιμ θα μπορούσε ακόμη να ανταποκριθεί στη δήλωση Τραμπ, επιβεβαιώνοντας την προσωπική τους σχέση, αλλά δεν το έκανε.

«Ο Κιμ θα μπορούσε να στείλει μήνυμα στον Τραμπ λέγοντας ότι είναι ακόμη πρόωρο να ξαναρχίσει ο διάλογος, αλλά τονίζοντας ότι η πόρτα για διάλογο παραμένει ανοικτή», είπε ο Γιανγκ Μου-τζιν.

«Αν ο Τραμπ στείλει ένα πιο ενεργητικό μήνυμα στη Βόρεια Κορέα πριν από το ταξίδι της Τσόε στη Ρωσία, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η επίσκεψη να αναβληθεί ή να συντομευθεί».

Ο Ντου Τζιν-χο, σημείωσε και αυτός ότι ο Κιμ θα συμφωνούσε να ξανασυναντήσει τον Τραμπ, επειδή ο τελικός στόχος της διπλωματίας του είναι η αναγνώριση από την Ουάσιγκτον της Βόρειας Κορέας ως πυρηνικής δύναμης επί ίσοις όροις και η άρση των κυρώσεων μέσω διαλόγου.

Επιπλέον, μια συνάντηση με τον Τραμπ θα ενίσχυε το κύρος του Κιμ, καθώς η Πιονγκγιάνγκ προετοιμάζεται για το ένατο κομματικό συνέδριο το επόμενο έτος.