Σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία με δύο νεκρούς: Φορτηγό δίπλωσε και παρέσυρε αυτοκίνητο
Από την σφοδρή σύγκρουση στη Ρουμανία οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου σκοτώθηκαν ενώ ο οδηγός του φορτηγού δεν τραυματίστηκε
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.
Όλα έγιναν όταν οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε ένα αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.
Από την σφοδρή σύγκρουση οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου σκοτώθηκαν ενώ ο οδηγός του φορτηγού δεν τραυματίστηκε.
Όπως έγινε γνωστό, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο οδηγός του φορτηγού ήταν αρνητικό.
Δείτε το βίντεο της σύγκρουσης
A deadly crash occurred on the outskirts of Drăgușeni, Romania
A truck skidded on the wet road, overturned, and slammed into an oncoming car.
The 42-year-old driver of the car and his passenger were killed in the collision.
The truck driver survived and declined… pic.twitter.com/vO5NLgaCZP
— NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2025
- Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα
- H απίθανη επίδοση της Άρσεναλ και τα clean sheets μετά τον Ολυμπιακό (pics)
- Εξεταστική: Ο «καυτός» Νοέμβρης, το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο βάθος… Μυλωνάκης
- Στη φυλακή ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
- Μιλώντας με την κοινωνία ξανά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις