Σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία με δύο νεκρούς: Φορτηγό δίπλωσε και παρέσυρε αυτοκίνητο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Όλα έγιναν όταν οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε ένα αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Από την σφοδρή σύγκρουση οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου σκοτώθηκαν ενώ ο οδηγός του φορτηγού δεν τραυματίστηκε.

Όπως έγινε γνωστό, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο οδηγός του φορτηγού ήταν αρνητικό.

Δείτε το βίντεο της σύγκρουσης