Σε δύσβατο μονοπάτι καλείται να κινηθεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Οι λανθασμένοι χειρισμοί για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα δημιουργούν εκρηκτικό κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο που ψάχνει έξοδο διαφυγής.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Μαξίμου και Πενταγώνου προκαλεί τριγμούς στην κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κινείται εδώ και ημέρες… στη σφαίρα του Άγνωστου Στρατιώτη

Αρχικά, το κλίμα πόλωσης που δημιούργησε σκόπιμα η διχαστική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, προκειμένου να αλλάξει η πολιτική ατζέντα, με το «καλημέρα» γύρισε σε μπούμερανγκ για το Μαξίμου αναδεικνύοντας με εμφατικό τρόπο τις κυβερνητικές αρρυθμίες.

Ρήγμα μεταξύ Μητσοτάκη – Δένδια

Αυτό γιατί κατάφερε να γίνει πιο ορατό από ποτέ το ρήγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Δένδια, το οποίο φαντάζει πλέον αγεφύρωτο και τα χαρακώματα παραμένουν, όσο και αν η ψήφιση της τροπολογίας φέρνει σε αυτή τη φάση και την κατάπαυση του πυρός.

Εξελίσσεται σε ένα μεγάλο αυτογκόλ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η σπουδή του να σύρει τον Νίκο Δένδια στο επίκεντρο της ευθύνης για τα όσα κατασταλτικά το μέγαρο Μαξίμου προωθεί στον, ιστορικό για τις λαϊκές κινητοποιήσεις, χώρο μπροστά στη Βουλή, μέσω του ιδιώνυμου αδικήματος που θεσπίζει με την επίμαχη τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Ίσως μάλιστα να μην είναι τυχαίο πως την Κυριακή (26/10) ο πρωθυπουργός δεν βρήκε ούτε δύο λέξεις να πει για την τροπολογία που ο ίδιος υποστήριξε με πάθος στη Βουλή, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να βγάλει από το κάδρο της επικαιρότητας το θέμα που πλήγωσε, εκ του αποτελέσματος, το κόμμα της Πειραιώς.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κι ενώ ο Κυρ. Μητσοτάκης θέλει πάση θυσία να σπρώξει κάπου μακριά από το χώρο μπροστά στη Βουλή την υπόθεση των Τεμπών, συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στο μέτωπο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ευρωπαϊκή εισαγγελία να μιλά για τον εντοπισμό μιας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας.

Το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων στοιχειώνει την κυβέρνηση ενώ νέο «πονοκέφαλο» αναμένεται να φέρει το δεύτερο πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται υπουργοί (νυν και πρώην) και ουκ ολίγοι βουλευτές, με την πλειονότητά τους να προέρχεται από το κυβερνών κόμμα.

Τα επίμαχα πρόσωπα στη νέα δικογραφία ξεπερνούν τον αριθμό των 10 που έχει ακουστεί και γραφτεί ήδη σε διάφορα μέσα ενημέρωσης ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στη νέα δικογραφία θα ζητείται η άρση ασυλίας για δύο νυν και δύο πρώην υπουργούς, οκτώ βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και δύο της αντιπολίτευσης.

Οι δημοσκοπήσεις και το σενάριο δημιουργίας τριών νέων κομμάτων

Σε κάθε περίπτωση στο Μαξίμου μετράνε ήδη το πολιτικό κόστος από την υπόθεση και αυτό δεν είναι το μόνο πεδίο που η κυβέρνηση λαμβάνει χαμηλό βαθμό.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν στην καλύτερη περίπτωση στασιμότητα ενώ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά φανερώνουν την απόσταση που βρίσκονται οι κυβερνητικές επιλογές από τα «θέλω» της κοινωνίας.

Στο βαρύ κλίμα έρχονται να προστεθούν και οι «μετρήσεις» για τα τρία «σκιώδη» κόμματα που δυνητικά θα μπορούσαν να αλλάξουν το πολιτικό τοπίο.

Με κυρίαρχο το αίτημα για «πολιτική αλλαγή» η δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του MEGA λειτουργεί και σαν μια εικόνα από το μέλλον.

Είναι πλέον φανερό ότι ακόμη και αν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές θα υποχρεωθεί να αναζητήσει συμμαχίες ή να κάνει δεύτερες εκλογές για να κυβερνήσει καθώς η αυτοδυναμία απέχει σημαντικά.

Στο μεταξύ, όσο συζητείται στη δημόσια σφαίρα το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα τόσο αυθόρμητα μπαίνει στις απαντήσεις της καταλληλότητας για πρωθυπουργός ξεπερνώντας τα ποσοστά των άλλων αρχηγών της αντιπολίτευσης που ηγούνται κομμάτων.

Πολύ πιθανό και πιθανό να ψηφίσουν κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 24%, με άνοδο μιας μονάδας στο πολύ πιθανό από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ μειώνεται το απίθανο κατά 2 μονάδες (από 60% σε 58%).

Χαμηλότερη από το κόμμα Τσίπρα είναι η πιθανότητα για στήριξη ενός κόμματος του Αντώνη Σαμαρά αλλά αν δημιουργηθεί θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό. Πολυ πιθανό και πιθανό να το ψηφίσει είναι το 12% με την κύρια δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων να κινείται στο δεξιό φάσμα.

Αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού

Ανάλογα είναι τα ευρήματα στο πρώτο και δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MARC, για λογαριασμό του ANT1.

Η δημοτικότητα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στο 26,9% με τους πολίτες να έχουν θετική και μάλλον θετική γνώμη. Στην πιθανότητα ψήφου «σίγουρα και μάλλον ναι» απαντά το 24%. Στα ακριβώς ίδια ερωτήματα απάντησαν οι ερωτηθέντες για ένα πιθανό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, με το 16,3% να δηλώνει ότι θα τα ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον.

Στο ερώτημα πόσο πιθανό θα είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα σε περίπτωση που προχωρούσε στη δημιουργία του η Μαρία Καρυστιανού, το 32,% λέει «Ναι ή μάλλον Ναι», ενώ το 57,3%, απαντά «Όχι ή μάλλον Όχι».