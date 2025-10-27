newspaper
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το μετέωρο βήμα της κυβέρνησης – Αρρυθμίες, ΟΠΕΚΕΠΕ και τρία «σκιώδη» κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 27 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Το μετέωρο βήμα της κυβέρνησης – Αρρυθμίες, ΟΠΕΚΕΠΕ και τρία «σκιώδη» κόμματα

Η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη λειτουργεί ως μπούμερανγκ για το Μαξίμου την ώρα που έρχεται νέα δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ενώ τα σύννεφα μαζεύονται, τρία «σκιώδη» κόμματα δείχνουν ικανά να ανατρέψουν το πολιτικό σκηνικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε δύσβατο μονοπάτι καλείται να κινηθεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Οι λανθασμένοι χειρισμοί για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα δημιουργούν εκρηκτικό κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο που ψάχνει έξοδο διαφυγής.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Μαξίμου και Πενταγώνου προκαλεί τριγμούς στην κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κινείται εδώ και ημέρες… στη σφαίρα του Άγνωστου Στρατιώτη

Αρχικά, το κλίμα πόλωσης που δημιούργησε σκόπιμα η διχαστική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, προκειμένου να αλλάξει η πολιτική ατζέντα, με το «καλημέρα» γύρισε σε μπούμερανγκ για το Μαξίμου αναδεικνύοντας με εμφατικό τρόπο τις κυβερνητικές αρρυθμίες.

Ρήγμα μεταξύ Μητσοτάκη – Δένδια

Αυτό γιατί κατάφερε να γίνει πιο ορατό από ποτέ το ρήγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Δένδια, το οποίο φαντάζει πλέον αγεφύρωτο και τα χαρακώματα παραμένουν, όσο και αν η ψήφιση της τροπολογίας φέρνει σε αυτή τη φάση και την κατάπαυση του πυρός.

Εξελίσσεται σε ένα μεγάλο αυτογκόλ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η σπουδή του να σύρει τον Νίκο Δένδια στο επίκεντρο της ευθύνης για τα όσα κατασταλτικά το μέγαρο Μαξίμου προωθεί στον, ιστορικό για τις λαϊκές κινητοποιήσεις, χώρο μπροστά στη Βουλή, μέσω του ιδιώνυμου αδικήματος που θεσπίζει με την επίμαχη τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Ίσως μάλιστα να μην είναι τυχαίο πως την Κυριακή (26/10) ο πρωθυπουργός δεν βρήκε ούτε δύο λέξεις να πει για την τροπολογία που ο ίδιος υποστήριξε με πάθος στη Βουλή, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να βγάλει από το κάδρο της επικαιρότητας το θέμα που πλήγωσε, εκ του αποτελέσματος, το κόμμα της Πειραιώς.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κι ενώ ο Κυρ. Μητσοτάκης θέλει πάση θυσία να σπρώξει κάπου μακριά από το χώρο μπροστά στη Βουλή την υπόθεση των Τεμπών, συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στο μέτωπο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ευρωπαϊκή εισαγγελία να μιλά για τον εντοπισμό μιας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας.

Το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων στοιχειώνει την κυβέρνηση ενώ νέο «πονοκέφαλο» αναμένεται να φέρει το δεύτερο πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται υπουργοί (νυν και πρώην) και ουκ ολίγοι βουλευτές, με την πλειονότητά τους να προέρχεται από το κυβερνών κόμμα.

Τα επίμαχα πρόσωπα στη νέα δικογραφία ξεπερνούν τον αριθμό των 10 που έχει ακουστεί και γραφτεί ήδη σε διάφορα μέσα ενημέρωσης ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στη νέα δικογραφία θα ζητείται η άρση ασυλίας για δύο νυν και δύο πρώην υπουργούς, οκτώ βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και δύο της αντιπολίτευσης.

Οι δημοσκοπήσεις και το σενάριο δημιουργίας τριών νέων κομμάτων

Σε κάθε περίπτωση στο Μαξίμου μετράνε ήδη το πολιτικό κόστος από την υπόθεση και αυτό δεν είναι το μόνο πεδίο που η κυβέρνηση λαμβάνει χαμηλό βαθμό.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν στην καλύτερη περίπτωση στασιμότητα ενώ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά φανερώνουν την απόσταση που βρίσκονται οι κυβερνητικές επιλογές από τα «θέλω» της κοινωνίας.

Στο βαρύ κλίμα έρχονται να προστεθούν και οι «μετρήσεις» για τα τρία «σκιώδη» κόμματα που δυνητικά θα μπορούσαν να αλλάξουν το πολιτικό τοπίο.

Με κυρίαρχο το αίτημα για «πολιτική αλλαγή» η δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του MEGA λειτουργεί και σαν μια εικόνα από το μέλλον.

Είναι πλέον φανερό ότι ακόμη και αν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές θα υποχρεωθεί να αναζητήσει συμμαχίες ή να κάνει δεύτερες εκλογές για να κυβερνήσει καθώς η αυτοδυναμία απέχει σημαντικά.

Στο μεταξύ, όσο συζητείται στη δημόσια σφαίρα το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα τόσο αυθόρμητα μπαίνει στις απαντήσεις της καταλληλότητας για πρωθυπουργός ξεπερνώντας τα ποσοστά των άλλων αρχηγών της αντιπολίτευσης που ηγούνται κομμάτων.

Πολύ πιθανό και πιθανό να ψηφίσουν κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 24%, με άνοδο μιας μονάδας στο πολύ πιθανό από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ μειώνεται το απίθανο κατά 2 μονάδες (από 60% σε 58%).

Χαμηλότερη από το κόμμα Τσίπρα είναι η πιθανότητα για στήριξη ενός κόμματος του Αντώνη Σαμαρά αλλά αν δημιουργηθεί θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό. Πολυ πιθανό και πιθανό να το ψηφίσει είναι το 12% με την κύρια δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων να κινείται στο δεξιό φάσμα.

Αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού

Ανάλογα είναι τα ευρήματα στο πρώτο και δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MARC, για λογαριασμό του ANT1.

Η δημοτικότητα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στο 26,9% με τους πολίτες να έχουν θετική και μάλλον θετική γνώμη. Στην πιθανότητα ψήφου «σίγουρα και μάλλον ναι» απαντά το 24%. Στα ακριβώς ίδια ερωτήματα απάντησαν οι ερωτηθέντες για ένα πιθανό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, με το 16,3% να δηλώνει ότι θα τα ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον.

Στο ερώτημα πόσο πιθανό θα είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα σε περίπτωση που προχωρούσε στη δημιουργία του η Μαρία Καρυστιανού, το 32,% λέει «Ναι ή μάλλον Ναι», ενώ το 57,3%, απαντά «Όχι ή μάλλον Όχι».

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ

Δεδομένος ο δρόμος της παραίτησης για τον Παπαβασιλείου προκειμένου να μη «θολώσει» το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Η νέα σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «φάντασμα» της Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου – Προ των πυλών νέα δικογραφία
Εμπλοκή πρώην και νυν υπουργών 26.10.25

Το «φάντασμα» της Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου - Προ των πυλών νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ

Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας διαβιβάζει νέα δικογραφία στη Βουλή με διψήφιο αριθμό εμπλεκομένων. Υπουργοί και βουλευτές στο νέο φάκελο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά ο Μητσοτάκης
Σκληρή ανακοίνωση 26.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά ο Μητσοτάκης

«Αντί ο πρωθυπουργός να απολογηθεί για το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων στον ΟΠΕΚΕΠΕ (...) επιχαίρει για επιτυχίες στο πεδίο της εξάρθρωσης του κυκλώματος. Επιτέλους, λίγη ντροπή», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος καταδικάζουν την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη, υιοθετώντας τον συλλογισμό ότι οι κουκουλοφόροι διαφωνούν πολιτικά με τον πρώην υπουργό

Σύνταξη
Τσουκαλάς – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης»
ΠΑΣΟΚ 26.10.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης»

Ο κ. Τσουκαλάς, εγκαλεί τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί «να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ» - «Η κάθαρση θα έρθει με την αποχώρησή του»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Κουβέντα για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην κυριακάτικη ανάρτηση – Τι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δείτε αναλυτικά 26.10.25

Κουβέντα για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη - Τι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του οποίου κατηγορείται για συγκάλυψη σχετικά με τη συμμετοχή μελών της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρεται στις συλλήψεις που έκανε το λεγόμενο ελληνικό FBI

Σύνταξη
Το ιστορικό των διαφοροποιήσεων Δένδια από τη γραμμή του Μαξίμου και η μετωπική σύγκρουση αντιλήψεων στη ΝΔ
Πολιτική 26.10.25

Το ιστορικό των διαφοροποιήσεων Δένδια από τη γραμμή του Μαξίμου και η μετωπική σύγκρουση αντιλήψεων στη ΝΔ

Οι διαφοροποιήσεις και οι αποστάσεις του Νίκου Δένδια από τη γραμμή του μεγάρου Μαξίμου, όλα αυτά τα χρόνια, σε πεδία όπως ελληνοτουρκικά, Τέμπη, υποκλοπές, υπόθεση Μπογδάνου, αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Ο διακριτός εσωκομματικός πόλος Δένδια απέναντι σε Μητσοτάκη και η σύγκρουση αντιλήψεων στο εσωτερικό της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»

Για «ακροαριστερή βία» που «έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε» κάνει λόγο ο Μάκης Βορίδης προδικάζοντας ποιοι ήταν οι κουκουλοφόροι, στην αντίδρασή του για την καταδικαστέα σε κάθε περίπτωση επίθεση που δέχθηκε. Καταδικάζει και ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία

«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού υπενθυμίζει ότι η υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο και καθολικό δικαίωμα», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη
Γιώργος Παπαβασιλείου 25.10.25

Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου παραιτήθηκε μετά από μόλις 30 ώρες από διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη - Οι αναρτήσεις υπέρ Μητσοτάκη, Δημητριάδη, Ομάδας Αλήθειας που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας
Ερώτηση στη Βουλή 25.10.25

ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας

Παύλος Γερουλάνος και Στέφανος Παραστατίδης κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας, τονίζοντας πως «δεν στηρίζονται σε καμία παιδαγωγική τεκμηρίωση»

Σύνταξη
Κουτσούμπας από Κέρκυρα: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης
Επίσκεψη στην Κέρκυρα 25.10.25

Κουτσούμπας: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ακόμη ότι «ο τουρισμός σημαίνει και επιπτώσεις και ότι το όφελος είναι κυρίως για αυτούς που έχουν τα μεγάλα ξενοδοχειακά και τουριστικά συγκροτήματα»

Σύνταξη
Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του
ΚΚΕ 25.10.25

Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του

«Η κυβέρνηση έπαιξε ένα πολιτικό παιχνίδι θέλοντας να διχάσει, να αποπροσανατολίσει και να απευθυνθεί και σε κάποια ακροατήρια», επισήμανε το στέλεχος του ΚΚΕ, Νίκος Σοφιανός, για την αντιπαράθεση σχετικά με την τροπολογία της κυβέρνησης

Σύνταξη
ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία

«Τα μέχρι στιγμής κυβερνητικά προληπτικά προγράμματα αποτυπώνουν τα όρια της κυβερνητικής πολιτικής», επισημαίνει το ΚΚΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού

Σύνταξη
Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 25.10.25

Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Βολές του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια κατά της «μικροπολιτικής» σε σχέση με τη συζήτηση γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη - Η αναφορά στην ακρίβεια που ταλανίζει τους πολίτες

Σύνταξη
Αργεντινή: «Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές
Αργεντινή 27.10.25

«Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές

Αυτές οι εκλογές αποτελούν «την επιβεβαίωση της εντολής που λάβαμε το 2023», δήλωσε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Μπουένος Άιρες

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ

Δεδομένος ο δρόμος της παραίτησης για τον Παπαβασιλείου προκειμένου να μη «θολώσει» το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Η νέα σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια – Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου
Πρόγνωση ΕΜΥ 27.10.25

Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια - Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Σύνταξη
«Nuremberg»: Ο Ράσελ Κρόου ως Χέρμαν Γκέρινγκ στη δίκη που άλλαξε την Ιστορία
«Αρρώστια του κακού» 27.10.25

«Nuremberg»: Ο Ράσελ Κρόου ως Χέρμαν Γκέρινγκ στη δίκη που άλλαξε την Ιστορία

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Βάντερμπιλτ επιστρέφει σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια του 20ού αιώνα με το «Nuremberg» - μια ταινία-υπενθύμιση πως «ο φασισμός δεν γεννιέται απότομα - γεννιέται όταν οι άνθρωποι σταματούν να αντιδρούν.»

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πότε και με ποια ένταση θα έρθει το… «σκάσιμο»
Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις 27.10.25

Πότε και με ποια ένταση θα έρθει το... «σκάσιμο» στην τεχνητή νοημοσύνη

«Εντελώς εκτός γραμμής» οι αποτιμήσεις εταιρειών τεχνολογίας - Χαρακτηριστικό «φούσκας» το αφήγημα ότι αυτή τη φορά είναι διαφορετικά, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά το οικονομικό τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος, Λεωνίδας Στεργίου
Αντιφασίστες της Βέρμαχτ: Οι Γερμανοί που πολέμησαν τους Γερμανούς
Μια άλλη Αντίσταση 27.10.25

Αντιφασίστες της Βέρμαχτ - Οι Γερμανοί που πολέμησαν τους Γερμανούς

Η άγνωστη ιστορία του «Πειθαρχικού Τάγματος 999» και στην Ελλάδα - Μεγάλος αριθμός τους αυτομολεί στις δυνάμεις της ελληνικής Αντίστασης και αναπτύσσει αντιφασιστική δράση

Κατερίνα Ροββά
Ο Κιθ Έρμπαν δεν αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Νικόλ Κίντμαν στο πλατό του ριάλιτι The Road, λέει διαγωνιζόμενη
«Ένα όνειρο» 27.10.25

Ο Κιθ Έρμπαν δεν αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Νικόλ Κίντμαν στο πλατό του ριάλιτι The Road, λέει διαγωνιζόμενη

Η Μπίλι Τζο Τζόουνς δήλωσε στη Daily Mail ότι, ενώ συμμετείχε στο ριάλιτι σόου, το οποίο ακολουθεί 12 μουσικούς καθώς ταξιδεύουν με τον Κιθ Έρμπαν, δεν είχε ιδέα για το τι συνέβαινε στην προσωπική του ζωή.

Σύνταξη
Ορλάντο Φίτζες: «Ο πόλεμος Ευρώπης – Ρωσίας ήδη έχει αρχίσει, είναι υβριδικός»
Παρανοήσεις... 27.10.25

Ορλάντο Φίτζες: «Ο πόλεμος Ευρώπης - Ρωσίας ήδη έχει αρχίσει, είναι υβριδικός»

«Δεν θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος για ειρήνη στην Ουκρανία ούτε για επιστροφή της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια», λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο Ορλάντο Φίτζες, καθηγητής στο Birbeck του Λονδίνου

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Από τις κέλτικες παραδόσεις στην καταναλωτική κουλτούρα: Πώς άλλαξε το Halloween στο πέρασμα του χρόνου
Go Fun 27.10.25

Από τις κέλτικες παραδόσεις στην καταναλωτική κουλτούρα: Πώς άλλαξε το Halloween στο πέρασμα του χρόνου

«Ζει!» φώναξε ο Δρ. Φρανκενστάιν καθώς το δημιούργημά του ξύπνησε. Όπως και το τέρας του Φρανκενστάιν, οι παραδόσεις όπως το Halloween μπορούν να ζωντανέψουν, να αλλάξουν και να προσαρμοστούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της
«Τρύπια» κλεψύδρα 27.10.25

Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της

Γιατί η άμμος έχει γίνει νέος «χρυσός» για το οργανωμένο έγκλημα, που κλέβει τεράστιες ποσότητες από ακτές, λίμνες και ποτάμια, καταστρέφοντας οικοσυστήματα και κοινότητες παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός λέει ο Ζελένσκι – «Όχι» Λαβρόφ
Κόσμος 27.10.25

Ο Τραμπ θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός λέει ο Ζελένσκι – «Όχι» Λαβρόφ

Ο Τραμπ συμφωνεί με την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου, δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την Ρωσία να αρνείται μέσω του Σεργκέι Λαβρόφ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελικόπτερο και μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ κατέπεσαν στη Νότια Σινική Θάλασσα
Αεροπλανοφόρο Nimitz 27.10.25

Ελικόπτερο και μαχητικό των ΗΠΑ κατέπεσαν στη Νότια Σινική Θάλασσα

Ελικόπτερο Sea Hawk και μαχητικό αεροσκάφος Super Hornet των ΗΠΑ, που είχαν και τα δύο απονηωθεί από το αεροπλανοφόρο Nimitz, κατέπεσαν με διαφορά περίπου μισής ώρας στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Σύνταξη
Αργεντινή: Σημαντική νίκη για την παράταξη του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές
Ενδιάμεσες εκλογές 27.10.25

Σημαντική νίκη για την παράταξη του Μιλέι

Σημαντική νίκη κατήγαγε η παράταξη του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές που διεξήχθησαν στην Αργεντινή, εξασφαλίζοντας 64 έδρες στο Κοινοβούλιο έναντι 31 των Περονιστών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο ως «πρόκληση» για το «ξέσπασμα πολέμου»
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 27.10.25

Ασκήσεις - «πρόκληση» των ΗΠΑ για «ξέσπασμα πολέμου» κατά της Βενεζουέλας

Στρατιωτικές ασκήσεις προγραμματίζουν οι ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, τις οποίες η Βενεζουέλα καταγγέλλει ως πρόκληση για το ξέσπασμα πολέμου εναντίον της.

Σύνταξη
Ουκρανία: 1 νεκρός και 13 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στη Σούμι
Ουκρανικές πηγές 27.10.25

Φονική ρωσική επίθεση στη Σούμι

Ρωσική επίθεση στη Σούμι της Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 13, ανάμεσά τους δύο παιδιά, 8 και 15 ετών, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές.

Σύνταξη
Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»

Ο Μέχντι Ταρέμι βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει σε μια ακόμη νίκη επί της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και μετά το ματς μίλησε για την επιτυχημένη του συνεργασία με τον Ελ Κααμπί.

Σύνταξη
