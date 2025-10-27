Στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης ο Α. Τζιτζικώστας

Τον Έλληνα Επίτροπο, αρμόδιο για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολο Τζιτζικώστα υποδέχτηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης.

Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη συνάντηση ήταν οι αναπλάσεις στις πλατείες Αριστοτέλους, Διοικητηρίου και Δημοκρατίας, αλλά και το ξύλινο deck στην Παλιά Παραλία, για το οποίο απομένει πλέον η οριστική γνωμοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου, το αργότερο στις αρχές του Ιανουαρίου, να είναι έτοιμο προς δημοπράτηση.

Όσον αφορά στα θέματα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της πόλης, ο κ. Αγγελούδης ευχαρίστησε τον κ. Τζιτζικώστα για το ενδιαφέρον που έδειξε για την αύξηση της διασυνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης με νέες αεροπορικές εταιρείες, ζητώντας επίσης τη στήριξη του Επιτρόπου, για την ικανοποίηση του αιτήματος να υπάρξει απευθείας αεροπορική σύνδεση με τις Η.Π.Α, καθώς στη Θεσσαλονίκη καταγράφονται σε ετήσια βάση 180.000 επισκέψεις Αμερικανών πολιτών.

Χρηματοδοτήσεις έργων

Μετά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, δήλωσε:

«Είχαμε την ευκαιρία να υποδεχτούμε στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης τον Επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τον κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος εκτός από τη μέγιστη θεσμική εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, είναι ένας στενός φίλος, ένας μεγάλος υποστηριχτής των θεμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μέσα από τη συνεργασία που είχαμε όταν ήταν Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, μία σειρά από τα θέματα που έπρεπε να ξεκινήσουν και να χρηματοδοτηθούν, έγιναν με τη δική του υποστήριξη και συνεργασία».

Ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας σημείωσε από την πλευρά του:

«Ενημερώθηκα και χάρηκα ιδιαίτερα για την πορεία των μεγάλων έργων που έχει ανάγκη η πόλη της Θεσσαλονίκης. Έργα τα οποία οραματιστήκαμε μαζί με τον Δήμαρχο όταν ήμουν Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονία. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε καλά χέρια και διαβεβαίωσα για ακόμη μια φορά τον Δήμαρχο ότι ήμουν και θα παραμείνω πάντα στο πλάι του, στο πλάι όλων των φορέων και των θεσμών αυτού του τόπου, για να πάμε τη Θεσσαλονίκη μας, τη Μακεδονία και την Ελλάδα μας ακόμη πιο μπροστά, ακόμη πιο ψηλά».