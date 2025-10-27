Έρχεται η δύναμη του AI σε όλους με το Magenta AI

Όλος ο κόσμος συζητάει για τη νέα ΑΙ εποχή. Η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει το παρόν και χαράσσει το μέλλον, μεταμορφώνοντας τρόπους δουλειάς, δημιουργίας και επικοινωνίας. Η COSMOTE TELEKOM, αξιοποιώντας τη δύναμη και τις διεθνείς συνέργειες του Ομίλου TELEKOM, προχωρά σε ένα στρατηγικό βήμα που επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση: φέρνει τη δύναμη του ΑΙ στο ευρύ κοινό, καθιστώντας το προσιτό, απλό και ασφαλή για όλους, μέσω της καινοτόμου πλατφόρμας Magenta AI.

Το Magenta AI έχει σχεδιαστεί για να είναι άμεσα διαθέσιμο και εύχρηστο, μέσω δύο βασικών οδών: είτε μέσα από τις εφαρμογές της COSMOTE TELEKOM και του WHAT’S UP, όπου είναι ήδη ενσωματωμένο, είτε μέσω των ειδικά σχεδιασμένων AI συσκευών T Phone & T Tablet. Αυτή η στρατηγική εξασφαλίζει ότι κάθε χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με το AI μέσα από ένα γνώριμο και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την προσήλωση της εταιρείας στην καθολική προσβασιμότητα.

Τα οφέλη του Magenta AI είναι πολλαπλά και στοχεύουν στην ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας: παρέχει άμεσες, ακριβείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις, αντλεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, προσφέρει ιδέες για δραστηριότητες, επιτρέπει την ταχύτατη επεξεργασία φωτογραφιών, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων.

Βασικό πλεονέκτημα του Magenta AI είναι η αξιοποίηση διεθνών στρατηγικών συνεργασιών του Ομίλου TELEKOM, ενσωματώνοντας το Perplexity, μία από τις κορυφαίες ΑΙ μηχανές απαντήσεων παγκοσμίως, αλλά και το Picsart για ταχεία και δημιουργική επεξεργασία εικόνων. Πρόκειται για μια δυναμική προσφορά που θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τ Phone & T Tablet: Προσιτές συσκευές με προηγμένα AI χαρακτηριστικά

Για μια ολοκληρωμένη εμπειρία, η COSMOTE TELEKOM παρουσιάζει τη νέα γενιά Τ συσκευών. Πρόκειται για συσκευές υψηλής ποιότητας, με προηγμένα χαρακτηριστικά, και, κυρίως, προσιτές, καθιστώντας την πρόσβαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη εφικτή για περισσότερους .

Η επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για τον Όμιλο. Όπως ανέφερε ο Κώστας Νεμπής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ: «Μετατρέπουμε σταδιακά τον ΟΤΕ σε μια digital first εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε λειτουργία μας. Παράλληλα, φέρνουμε τη δύναμη του ΑΙ στα χέρια όλων των πελατών μας και όχι μόνο, μέσα από μια σειρά στοχευμένων δράσεων». Ο κ. Νεμπής τόνισε ότι «το AI δεν έρχεται να μας αντικαταστήσει, αλλά να μας βοηθήσει να μαθαίνουμε, να δουλεύουμε, να ζούμε καλύτερα».

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε: «Στην COSMOTE TELEKOM πιστεύουμε ότι η δύναμη του ΑΙ πρέπει να ανήκει σε όλους. Κι εμείς, ως κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στη χώρα, θέλουμε να έχουμε κεντρικό ρόλο σε αυτό. Με το Magenta AI, οι πελάτες μας μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να ανακαλύψουν τις απεριόριστες δυνατότητες του ΑΙ… Είναι μία ακόμη πρωτοβουλία με την οποία κάνουμε πράξη την υπόσχεσή μας να συνδέουμε τον κόσμο των πελατών μας».

Σημειώνεται ότι το Magenta AI είναι το τρίτο Magenta προϊόν που διατίθεται στην αγορά, μετά το Magenta One που συνδέει τηλεπικοινωνιακά και μη τηλεπικοινωνιακά προϊόντα παρέχοντας εκπτώσεις και προνόμια, και το Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης της εταιρείας.

Η διεθνής διάσταση και η αξία αυτής της συνεργασίας επιβεβαιώνεται από τη Daniela Miranda-Smith, Head of Partnerships EMEA & LATAM της Perplexity, η οποία σημείωσε: «Η συνεργασία της TELEKOM με την Perplexity είναι πολύ σημαντική, καθώς φέρνει το ΑΙ και το Perplexity στο ευρύ κοινό που για εμάς θα ήταν δύσκολο να προσεγγίσουμε με άλλους τρόπους». Επίσης, τόνισε ότι στο Perplexity δεν κάνεις απλώς μία ερώτηση και τελειώνεις. Συνεχίζεις τη συζήτηση, μαθαίνεις, εμβαθύνεις. Είναι ένα εργαλείο φτιαγμένο για ανθρώπους που θέλουν να κατανοήσουν περισσότερα.

Γνωρίζοντας περισσότερο το Magenta AI

Το Magenta AI είναι ήδη ενσωματωμένο στην αρχική σελίδα των apps της COSMOTE TELEKOM και του WHAT’S UP (απαιτείται η λήψη της τελευταίας έκδοσης).

Η πλατφόρμα, απλή και εύκολη στη χρήση, παρέχει:

Άμεσες και τεκμηριωμένες απαντήσεις, υποστηριζόμενες από το Perplexity , αντλώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το διαδίκτυο και παραθέτοντας τις πηγές.

, αντλώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το διαδίκτυο και παραθέτοντας τις πηγές. Προτάσεις και ιδέες για καθημερινές δραστηριότητες (ταξίδια, διασκέδαση, υγεία, fitness).

Ακόμα και λύσεις σε μαθηματικές ασκήσεις.

Λειτουργίες επεξεργασίας φωτογραφιών και αντικατάστασης φόντου μέσω Picsart .

. Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της COSMOTE TELEKOM μέσω του chat (όπως βοήθεια στη διαχείριση λογαριασμών, πληρωμών, πληροφορίες προγραμμάτων κ.ά.).

Η εμπειρία ΑΙ στα χέρια όλων με τις συσκευές T Phone & T Tablet

Η εμπειρία της Τεχνητής Νοημοσύνης επεκτείνεται και στις AI συσκευές T Phone 3 , T Phone 3 Pro και T Tablet 2 . Με το πάτημα ενός κουμπιού (Magenta AI button στο πλάι ή στην αρχική οθόνη), οι συσκευές μετατρέπονται σε AI βοηθό που, με τη βοήθεια του Perplexity, εκτελεί πλήθος καθημερινών εργασιών με φωνητικές ή γραπτές εντολές. Ο βοηθός μπορεί να συνδεθεί αυτόματα με άλλες εφαρμογές για καθοδήγηση σε προορισμό, να μεταφράσει κείμενα σε πραγματικό χρόνο, να κλείσει ακόμα και ταξί, να συντάξει e-mail κ.ά.

Οι συσκευές T Phone και T Tablet είναι διαθέσιμες στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ και στα eshop τους, στα 189,90€ το T Phone 3, στα 289,90€ το T Phone 3 Pro και στα 229,90€ το T Tablet 2. Διατίθενται δωρεάν με τα προγράμματα COSMOTE GIGAMAX και προσφέρουν 3 χρόνια εγγύηση.

Επιπλέον, με κάθε αγορά T Phone 3 οι καταναλωτές κερδίζουν 3 μήνες δωρεάν την εφαρμογή Picsart Pro, ενώ με κάθε αγορά T Phone 3 Pro κερδίζουν το Picsart Pro δωρεάν για 1 χρόνο.

Δωρεάν Perplexity Pro

Για την αναβάθμιση της ΑΙ εμπειρίας, η COSMOTE TELEKOM προσφέρει 18μηνη δωρεάν συνδρομή στο Perplexity Pro σε όσους αποκτήσουν τις συσκευές T Phone και T Tablet.

Το Magenta AI αποτελεί την έμπρακτη δέσμευση της COSMOTE TELEKOM να ηγηθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθιστώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη έναν αξιόπιστο και προσβάσιμο σύμμαχο για όλους.