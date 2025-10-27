magazin
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός σταθμός στο Μετρό, ρυθμίσεις και στο Τραμ
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον – Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα
The Good Life 27 Οκτωβρίου 2025 | 18:05

Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον – Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα

Το «Saving All My Love for You» χάρισε στη Γουίτνεϊ Χιούστον διεθνή φήμη το 1985, αλλά πίσω από αυτή την τρυφερή μπαλάντα κρυβόταν μια μυστική ιστορία που θα διαμόρφωνε την καριέρα και τη μοίρα της.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Spotlight

Στις 5 Απριλίου 1986, έλαβε χώρα ένα από τα πιο διαβόητα περιστατικά στην ιστορία της τηλεόρασης, όταν ο Σερζ Γκενσμπούργκ είπε στη Γουίτνεϊ Χιούστον: «Θέλω να σε γ@μήσω!». Η εκπομπή ήταν το Champs-Élysées, το κορυφαίο σε τηλεθέαση βραδινό πρόγραμμα της Γαλλίας, και η Αμερικανίδα τραγουδίστρια ήταν ακόμα σχεδόν άγνωστη στην Ευρώπη εκείνη την εποχή.

Αυτό που δεν θυμόμαστε τόσο συχνά είναι ότι, λίγο πριν το περιστατικό, η Χιούστον είχε ερμηνεύσει το Saving All My Love for You στο πλατό. Ήταν το πρώτο single που την έφερε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες (στις 26 Οκτωβρίου 1985, για την ακρίβεια), και η ιστορία του είναι πιο περίπλοκη από ό,τι υποδηλώνει ο μελωδικός του τόνος.

Η Γουίτνεϊ Ελίζαμπεθ Χιούστον ήταν ανιψιά της Ντιόν Γουόργουικ και κόρη της τραγουδίστριας σόουλ και γκόσπελ Σίσι Χιούστον και του Τζον Ράσελ Χιούστον Τζούνιορ

Το πρώτο χειροκρότημα

Η Γουίτνεϊ Ελίζαμπεθ Χιούστον ήταν ανιψιά της Ντιόν Γουόργουικ και κόρη της τραγουδίστριας σόουλ και γκόσπελ Σίσι Χιούστον και του Τζον Ράσελ Χιούστον Τζούνιορ, ενός πρώην στρατιώτη που αργότερα εργάστηκε στη διοίκηση του Κένεθ Γκίμπσον, του πρώτου Αφροαμερικανού δημάρχου μιας μεγάλης πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι γονείς της χώρισαν όταν η Γουίτνεϊ ήταν 17 ετών και ήταν η Σίσι που διαχειριζόταν την καριέρα της με σιδηρά πυγμή. Άρχισε να τραγουδάει ως παιδί στη χορωδία της εκκλησίας και στα 14 της η μητέρα της την προσκάλεσε να συμμετάσχει στις ζωντανές της εμφανίσεις στο Μανχάταν, κερδίζοντας την πρώτη της επευφημία με δυνατό χειροκρότημα.

Αφού ένας ατζέντης ταλέντων την ανακάλυψε στο Carnegie Hall, ασχολήθηκε για λίγο με την καριέρα της ως έφηβη μοντέλο, εμφανιζόμενη σε περιοδικά όπως τα Seventeen, Cosmopolitan και Glamour. Αλλά η Σίσι ήταν αποφασισμένη να μην βιαστεί.

Μια από τις πιο υπέροχες μπαλάντες

Ακόμα και όταν άρχισαν να συρρέουν οι προτάσεις για δισκογραφικά συμβόλαια, τις απέρριψε όλες μέχρι η Γουίτνεϊ να τελειώσει το λύκειο.

Το 1981, προσέλαβε τον Τζιν Χάρβεϊ ως μάνατζέρ της, ο οποίος της εξασφάλισε μερικές μάλλον ασυνήθιστες συνεργασίες — συμπεριλαμβανομένου του Memories με το cult συγκρότημα Material, με επικεφαλής τον avant-garde μουσικό Μπιλ Λάσγουελ.

Ήταν η πρώτη της εμφάνιση ως κύρια τραγουδίστρια σε δίσκο, και ο κριτικός του The Village Voice, Ρόμπερτ Κρίστγκαου, την χαρακτήρισε «μία από τις πιο υπέροχες μπαλάντες που έχετε ακούσει ποτέ».

Βροχή προτάσεων

Το 1983, αφού την είδε να τραγουδάει σε μια συναυλία, ο ιδιοκτήτης της Arista Records, Κλάιβ Ντέιβις, εντυπωσιάστηκε και της πρότεινε να υπογράψει συμβόλαιο. Η Γουίτνεϊ ήταν 19 ετών τότε, αλλά υπέγραψε το συμβόλαιο παρουσία των γονιών της.

Την ίδια περίοδο, της προσφέρθηκε επίσης ο ρόλος μιας από τις κόρες των Χάξταμπλ στην τηλεοπτική σειρά The Cosby Show, αλλά αποφάσισε ότι θα έρχονταν σε σύγκρουση με την αναπτυσσόμενη μουσική της καριέρα και τον απέρριψε.

Μια ραγδαία καριέρα και δύο μυστικές ερωτικές σχέσεις

Το ντεμπούτο άλμπουμ της Γουίτνεϊ Χιούστον δημιουργήθηκε με προσοχή σε διάστημα δύο ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ηχογράφησε ντουέτα με αστέρες της R&B, όπως ο Τέντι Πέντεργκρας και ο Ζερμαίν Τζάκσον.

Τότε άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για μια ερωτική σχέση της με τον Τζάκσον, ο οποίος ήταν εννέα χρόνια μεγαλύτερός της και παντρεμένος με τη Χέιζελ Γκόρντι, κόρη του ιδρυτή της Motown, Μπέρι Γκόρντι.

Το ομώνυμο άλμπουμ Whitney Houston κυκλοφόρησε στις 14 Φεβρουαρίου 1985, αλλά αρχικά δεν έτυχε ιδιαίτερης προσοχής, όπως και το πρώτο single, You Give Good Love. Το Saving All My Love for You ήταν το δεύτερο single, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, αν και η προέλευση του τραγουδιού χρονολογείται από πολύ νωρίτερα.

«Θα έκανε τις γυναίκες να κλάψουν»

Στα τέλη του 1983, ο Κλάιβ Ντέιβις προσκάλεσε τον συνθέτη και παραγωγό Μάικλ Μάσερ, ο οποίος είχε γράψει επιτυχίες για τη Νταϊάνα Ρος, τον Τζορτζ Μπένσον και την Μπάρμπρα Στρέιζαντ, σε μια ιδιωτική παρουσίαση της βιομηχανίας. Ο Μάσερ έμεινε έκπληκτος όταν άκουσε τη Γουίτνεϊ να ερμηνεύει μια εκδοχή του Greatest Love of All, ένα τραγούδι του 1977 που είχε γράψει αρχικά για τον Τζορτζ Μπένσον για το The Greatest, μια βιογραφική ταινία για τον Μοχάμεντ Άλι.

Εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από την ερμηνεία της που συμφώνησε να το ηχογραφήσει ξανά μαζί της, μαζί με μια άλλη παλαιότερη σύνθεσή του, το Saving All My Love for You. Αυτό το τραγούδι είχε ηχογραφηθεί για πρώτη φορά από τη Μέριλιν Μακού και τον Μπίλι Ντέιβις Τζούνιορ το 1978, αλλά ο Μάσερ ένιωσε ότι η ερμηνεία της Γουίτνεϊ του έδινε πολύ μεγαλύτερη συναισθηματική δύναμη — είπε κυριολεκτικά ότι το τραγούδι θα «έκανε τις γυναίκες να κλάψουν».

Η δισκογραφική εταιρεία ήταν αρχικά επιφυλακτική ως προς την κυκλοφορία του ως single, αλλά ο Μάσερ επέμεινε και έβαλε στοίχημα με τον Ντέιβις, πως αν στην επόμενη συναυλία της στο Roxy του Λος Άντζελες, όλες οι γυναίκες σηκώνονταν όρθιες στο τέλος του τραγουδιού, θα το προωθούσαν.

Σκηνική κομψότητα

Δεν είναι σαφές αν αυτό συνέβη πραγματικά ή όχι, αλλά το τραγούδι κυκλοφόρησε ως single. Ένα μουσικό βίντεο γυρίστηκε στο Λονδίνο, το οποίο γρήγορα μπήκε σε βαριά ροή στο MTV — ένα κανάλι που εκείνη την εποχή απέκλειε σε μεγάλο βαθμό τη soul και την R&B από το γενικό του πρόγραμμα, μεταδίδοντας τέτοια βίντεο μόνο σε εξειδικευμένες εκπομπές.

Ταυτόχρονα, η δισκογραφική της εταιρεία εξασφάλισε εμφανίσεις σε βραδινές τηλεοπτικές εκπομπές, με αποκορύφωμα την αποφασιστική στιγμή: την εμφάνισή της στο Late Night του Ντέιβιντ Λέτερμαν, στις 12 Σεπτεμβρίου.

«Εκεί, η Γουίτνεϊ ακτινοβολούσε σκηνική κομψότητα και φωνητικά πυροτεχνήματα που απέφευγαν την κενή επιδεικτικότητα, εξερευνώντας λεπτές ερμηνευτικές αποχρώσεις που κυμαίνονταν από την ευαισθησία έως την οικεία λαχτάρα, από την αυτοεπιβεβαίωση έως τη δύναμη του ακαταμάχητου πόθου, και ακόμη και τη μελαγχολία για αυτό που, στην πραγματικότητα, ήταν αδύνατο» σχολιάζει ο David Saavedra στην El País.

«Περνούσα μια τρομερή ερωτική σχέση. Ήταν παντρεμένος και αυτό δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει για κανέναν»

YouTube thumbnail

«Θα κάνουμε έρωτα όλη νύχτα»

Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία μιας ερωτικής σχέσης, από την οπτική γωνία της ερωμένης. Παραδόξως, η πρωταγωνίστρια είναι πιο πιστή στον άπιστο εραστή της από ό,τι αυτός θα είναι ποτέ σε αυτήν.

«Μερικές κλεμμένες στιγμές είναι το μόνο που μοιραζόμαστε / Έχεις την οικογένειά σου και σε χρειάζονται εκεί / Αν και προσπάθησα να αντισταθώ στο να είμαι η τελευταία στη λίστα σου / Αλλά κανένας άλλος άντρας δεν θα κάνει / Γι’ αυτό φυλάω όλη μου την αγάπη για σένα».

Στο φινάλε, η πρωταγωνίστρια αποδέχεται να επικεντρωθεί στις παθιασμένες στιγμές που την περιμένουν στο επικείμενο μυστικό ραντεβού τους: «Πρέπει να ετοιμαστώ για λίγα λεπτά ακόμα / Θα νιώσω ξανά εκείνο το παλιό συναίσθημα όταν περάσεις την πόρτα / Γιατί απόψε είναι η νύχτα για να νιώσουμε καλά / Θα κάνουμε έρωτα όλη τη νύχτα / Γι’ αυτό φυλάω όλη μου την αγάπη για σένα».

Το τραγούδι δεν άρεσε στη μητέρα της, Σίσι, η οποία δεν άντεχε να βλέπει την κόρη της να ερμηνεύει αυτόν τον ρόλο. Αυτό που δεν ήξερε ήταν ότι η Γουίτνεϊ έβαζε πραγματικά πολλά από τη δική της ζωή σε αυτό, αντλώντας έμπνευση από ό,τι συνέβαινε με τον Ζερμαίν Τζάκσον εκείνη την εποχή.

Πεταλούδες στο στομάχι

Η τραγουδίστρια δεν το παραδέχτηκε στις αρχικές της δηλώσεις, αλλά το παραδέχτηκε αργότερα. «Περνούσα μια τρομερή ερωτική σχέση. Ήταν παντρεμένος και αυτό δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει για κανέναν», είπε.

Το πρώην μέλος των Jackson 5 ανέλυσε περαιτέρω τη σχέση τους στο βιβλίο του You Are Not Alone: Michael Through a Brother’s Eye: «Αυτά μετατρέπονταν σε ντουέτα μεταξύ πειρασμού και απαγορευμένου έρωτα […] Έφτανα εκείνες τις μέρες με πεταλούδες στο στομάχι, γιατί όλη η εμπειρία του να είμαι κοντά στη Γουίτνεϊ ήταν μεθυστική […] γινόταν όλο και πιο δύσκολο να τραγουδάω ερωτικά τραγούδια με όλα αυτά τα συναισθήματα και το ανείπωτο πάθος μεταξύ μας».

Nobody Loves Me Like You D

Ο Ζερμαίν αποκάλυψε επίσης ότι ο αδελφός του Μάικλ Τζάκσον τον είχε συμβουλεύσει να μην επιδιώξει μια στενή σχέση με την Γουίτνεϊ. «Δεν ενέκρινε τον πειρασμό όπως θα έκαναν μερικοί άντρες», έγραψε ο μουσικός.

Είναι σημαντικό ότι, στο τέλος του μουσικού βίντεο, ο ανδρικός χαρακτήρας — που υποδύθηκε ο Ρίκο Ρος, ένας ηθοποιός που είχε μεγάλη φυσική ομοιότητα με τον Τζάκσον — επιστρέφει στη σύζυγό του, ενώ η πρωταγωνίστρια εξαφανίζεται στους κρύους δρόμους του Λονδίνου. Προσθέτοντας περαιτέρω ειρωνεία, η Β-πλευρά του single περιλάμβανε ένα ντουέτο με τον Ζερμαίν με τίτλο Nobody Loves Me Like You Do.

Ο έρωτας με τη Ρόμπιν Κρόφορντ

Στην πραγματικότητα, η ερωτική ζωή της Χιούστον ήταν πολύ πιο περίπλοκη. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας της, ανέπτυξε μια στενή φιλία με μια κοπέλα ονόματι Ρόμπιν Κρόφορντ, η οποία αργότερα έγινε προσωπική της βοηθός και συγκάτοικος, και με την οποία είχε σεξουαλική σχέση μέχρι που η καριέρα της απογειώθηκε και η Γουίτνεϊ αποφάσισε να τη διακόψει.

Εκείνη την εποχή, η μουσική βιομηχανία — όπως δείχνουν και άλλες ιστορίες, όπως αυτή του Τζορτζ Μάικλ — ήταν βαθιά ομοφοβική. Σύμφωνα με την αυτοβιογραφία της Κρόφορντ, A Song For You, αφού η Γουίτνεϊ υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο, πήγε στο σπίτι της Κρόφορντ, της έδωσε μια Βίβλο και της είπε ότι έπρεπε να σταματήσουν να κάνουν σεξ, «γιατί αυτό θα έκανε το δρόμο μας ακόμα πιο δύσκολο. Αν το ανακαλύψουν, θα το χρησιμοποιήσουν εναντίον μας».

Ας μιλάνε, δεν με ενοχλεί

Η σχέση τους, ωστόσο, ήταν ένα ανοιχτό μυστικό που η Γουίτνεϊ πάντα επέμενε να αρνείται δημοσίως, όπως φαίνεται σε ένα άρθρο του Santiago Alcanda στην El País το 1988, το οποίο ανέφερε δηλώσεις από μια συνέντευξη τύπου στο Λονδίνο: «Οι άνθρωποι βλέπουν τη Ρόμπιν και εμένα και βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Αλλά ποιος νοιάζεται αν είμαι ομοφυλόφιλη ή αν μου αρέσουν τα σκυλιά; Ας μιλάνε, δεν με ενοχλεί, γιατί ξέρω ότι δεν είμαι ομοφυλόφιλη».

Η Ρόμπιν επίσης δυσκολευόταν να δεχτεί τη σχέση της Γουίτνεϊ με τον Ζερμαίν Τζάκσον — σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούσε να είχε γράψει τη δική της εκδοχή του Saving All My Love For You.

«Το φυσικό μέρος της φιλίας μας δεν υπήρχε πια, αλλά η οικειότητα… η φιλία μας ήταν σε όλα τα επίπεδα, τόσο βαθιά που ήθελα να μου τηλεφωνήσει και να μου πει μάντεψε, αυτό συμβαίνει με τον Ζερμαίν… Και δεν το έκανε, και αυτό με πόνεσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δεν ένιωθα ότι με απατούσε — ένιωθα περισσότερο ότι με απέκλειε» έγραψε χρόνια αργότερα.

Ποπ-σόουλ ντίβα

Μετά την εμφάνιση στον Λέτερμαν και την παραμονή της συναυλίας της στο Carnegie Hall, το Saving All My Love For You έφτασε στο νούμερο ένα στις ΗΠΑ (κατέκτησε επίσης την κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο), πούλησε ένα εκατομμύριο αντίτυπα και χάρισε στην Χιούστον ένα Grammy.

Αυτό σηματοδότησε όχι μόνο την άνοδο μιας μεγάλης σταρ, αλλά και την καθιέρωση της έννοιας της ποπ-σουλ ντίβας, που αργότερα ενέπνευσε καλλιτέχνες όπως η Μαράια Κάρεϊ, η Σελίν Ντιόν και η Αντέλ, σε αντίθεση με το μοντέλο της Μαντόνα, που βασιζόταν περισσότερο στην παρουσία, την πρόκληση και τη χορογραφία. Η Γουίτνεϊ επισκίασε επίσης τις σύγχρονές της Ανίτα Μπέικερ και Τζάνετ Τζάκσον ως η πιο σημαντική μαύρη φωνή της εποχής της.

Μεταξύ 1985 και 1987, είχε επτά συνεχόμενα #Νο1 χιτ στις Η.Π.Α., ένα ρεκόρ που ξεπέρασε τους Beatles και δεν έχει ξεπεραστεί μέχρι σήμερα. Τα επόμενα σινγκλ που έφτασαν στην κορυφή ήταν τα How Will I Know, Greatest Love Of All και, από το δεύτερο άλμπουμ της, τα I Wanna Dance With Somebody, Didn’t We Almost Have It All, So Emotional και Where Do Broken Hearts Go.

Το άλμπουμ Whitney Houston παραμένει το best-seller ντεμπούτο άλμπουμ γυναικείας καλλιτέχνιδας παγκοσμίως (με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια αντίτυπα), και θα περάσουν άλλα πέντε χρόνια μέχρι να αφήσει το οριστικό της στίγμα με το I Will Always Love You, καθιστώντας το μελένιο τραγούδι την πιο μιμούμενη φωνητική τεχνική σε talent shows σε όλο τον κόσμο.

Ποπ κουλτούρα, πέρα ως πέρα

Πέρα από τα μουσικά της επιτεύγματα, ίσως αυτό που έχει μείνει περισσότερο στη μνήμη για τη Γουίτνεϊ Χιούστον είναι η κάπως άκαρδη κάλυψη της πτώσης και του τραγικού τέλους της. Ωστόσο, το εξαιρετικό εύρος της κληρονομιάς της ως ποπ είδωλο δεν έχει αναγνωριστεί πλήρως.

Είναι, στην πραγματικότητα, η μόνη τραγουδίστρια που — εκτός από το ότι δέχτηκε λεκτική παρενόχληση από τον Σερζ Γκενσμπούργκ σε μια ζωντανή εκπομπή σε ώρα υψηλής τηλεθέασης — έχει επίσης την ιδιόμορφη διάκριση να είναι θαυμαζόμενη τόσο από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν (ο οποίος φημολογείται ότι την ήθελε ως μία από τις συζύγους του) όσο και από τον Ντόναλντ Τραμπ (ο οποίος έχει υποσχεθεί να ανεγείρει ένα άγαλμα της στο έργο του National Garden of American Heroes).

Ίσως όλα αυτά είχαν ήδη προαναγγελθεί από τον Μπρετ Ίστον Έλις στο μυθιστόρημά του American Psycho (που διαδραματίζεται το 1989), όταν ο πρωταγωνιστής του, ο ψυχοπαθής γιάπης Πάτρικ Μπέιτμαν, εξέφρασε ταυτόχρονα τον θαυμασμό του για τον Τραμπ και τη Γουίτνεϊ, επαινώντας τη σειρά των #Νο1 επιτυχιών της τραγουδίστριας. Ιστορία της ποπ, με κάθε έννοια της λέξης.

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Courtesy of Robyn Crawford 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Φυσικό αέριο
Ουκρανία: Ισχυρό ενδιαφέρον στη δημοπρασία για φυσικό αέριο από Ελλάδα

Ουκρανία: Ισχυρό ενδιαφέρον στη δημοπρασία για φυσικό αέριο από Ελλάδα

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή
Τίνος είναι; 27.10.25

Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή

Στις 27 Οκτωβρίου του 1970, ο εισαγγελέας δίνει τέλος στη διένεξη μεταξύ Διονύση Σαββόπουλου και καπετάν Παντελή Γκίνη αποφαινόμενος ότι το διαφιλονικούμενο Ντιρλαντά είναι δημοτικό άσμα και διατάσσεται η κατάσχεση του δίσκου που κυκλοφορεί με την εκτέλεση του Σαββόπουλου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» – Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου
Περίεργο κάρμα 27.10.25

«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» - Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου

Ο Μπιόρν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία», πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία Μεσοκαλόκαιρο και έγινε μουσικός, ενώ αποκαλούταν «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» – ένας τίτλος με τον οποίο αγωνίστηκε όλη του τη ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της
«Τρύπια» κλεψύδρα 27.10.25

Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της

Γιατί η άμμος έχει γίνει νέος «χρυσός» για το οργανωμένο έγκλημα, που κλέβει τεράστιες ποσότητες από ακτές, λίμνες και ποτάμια, καταστρέφοντας οικοσυστήματα και κοινότητες παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ωνάσης, Μουσολίνι, οργή Θεού και ο Χριστός ως έμπνευση: Σαν σήμερα, ο Νίκος Καζαντζάκης
Ασκητική μόνο 26.10.25

Ωνάσης, Μουσολίνι, οργή Θεού και ο Χριστός ως έμπνευση: Σαν σήμερα, ο Νίκος Καζαντζάκης

Ποιητής, φιλόσοφος, ταξιδευτής, ο Καζαντζάκης υπήρξε ένας σύγχρονος Οδυσσέας που αγαπήθηκε παγκοσμίως όσο κανένας άλλος Έλληνας λογοτέχνης, αλλά ταυτόχρονα πολεμήθηκε όσο κανένας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις
Κυνήγι της αιώνιας ζωής 26.10.25

Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, πλούσιοι Ευρωπαίοι άνδρες υπέβαλλαν τον εαυτό τους σε μεταμοσχεύσεις «αδένων πιθήκου» με την ελπίδα να επιμηκύνουν τις ζωές του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση
Πολυπράγμων 25.10.25

«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» - Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση

Ο ρόλος του Φοξ Μόλντερ τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο... και μετά αποχώρησε για να σώσει τον εαυτό του. Καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία θρίλερ Malice, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει για την τέχνη, τη διαμάχη του με την Τζίλιαν Άντερσον και για το νέο βιβλίο του με ποιήματα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» – H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο
Δεσμοί αίματος 24.10.25

«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» - H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο

Η καριέρα του Ιταλού σκηνοθέτη, Ρομπέρτο Ροσελίνι, εκτροχιάστηκε για λίγο όταν η «σκανδαλώδης» σχέση του με την ηθοποιό του Χόλιγουντ Ίνγκριντ Μπέργκμαν έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες τη δεκαετία του 1950. Η κόρη τους Ιζαμπέλα θυμάται έναν αφοσιωμένο γονιό και έναν λαμπρό σκηνοθέτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το «Πράγμα» πίσω από τη Σφραγίδα: Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ για 7 χρόνια
Ψυχρός Πόλεμος 24.10.25

Το «Πράγμα» πίσω από τη Σφραγίδα: Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ για 7 χρόνια

Μετά το σκάνδαλο του U-2, οι ΗΠΑ αντέστρεψαν το παιχνίδι στον ΟΗΕ αποκαλύπτοντας το «Thing» – ένα ξυλόγλυπτο δώρο που έκρυβε σοβιετικό κοριό και για 7 χρόνια μετέτρεπε την πρεσβεία τους στη Μόσχα σε στόχο παρακολούθησης.

Σύνταξη
«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» – Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της
Στάση ζωής 23.10.25

«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» - Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Αντζέλικα Χιούστον, αναπολεί τα λαμπερά νιάτα της στο swinging Λονδίνο, τη μακροχρόνια σχέση της με τον Τζακ Νίκολσον και πολλά άλλα στα δύο βασικά αυτοβιογραφικά της βιβλία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φαντάσματα, δαίμονες και ανήσυχες ψυχές: Αυτά είναι τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Ευρώπη
Stories 23.10.25

Φαντάσματα, δαίμονες και ανήσυχες ψυχές: Αυτά είναι τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Ευρώπη

Η Ευρώπη, γεμάτη ιστορία και μυστήριο, φιλοξενεί μερικά από τα πιο στοιχειωμένα μέρη του κόσμου, όπου οι θρύλοι για φαντάσματα και υπερφυσικά φαινόμενα ζωντανεύουν ακόμη και σήμερα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διονύσης Σαββόπουλος – Μάνος Χατζιδάκις: Η υπεράσπιση, η απαγόρευση και οι Κωλοέλληνες
Θρύλοι 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος – Μάνος Χατζιδάκις: Η υπεράσπιση, η απαγόρευση και οι Κωλοέλληνες

Ο Μάνος Χατζιδάκις υπερασπίστηκε τον Διονύση Σαββόπουλο για το έργο του όχι μία, αλλά δύο φορές, υποστηρίζοντας την ελευθερία στη δημιουργία και επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση στο ταλέντο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Διονύσης Σαββόπουλος είδε κάποτε την Άσπα – «Ερχόταν στη φυλακή, ενώ οι φίλοι μου εξαφανίστηκαν»
«Σταθερά στη βροχή» 22.10.25

Ο Διονύσης Σαββόπουλος είδε κάποτε την Άσπα – «Ερχόταν στη φυλακή, ενώ οι φίλοι μου εξαφανίστηκαν»

Η ιστορία τους ξεκίνησε κάπως παράδοξα, όταν οι δυο τους ήταν ακόμη νέοι: τότε, που ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν κρατούμενος και η Άσπα, μια έφηβη κοπέλα που τον επισκεπτόταν στη φυλακή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντίπαλος της ΑΕΚ προσέλαβε άνδρα που «πέθανε», έκλεψε πιγκουίνο και φυλακίστηκε στη Σιγκαπούρη! (pics)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Αντίπαλος της ΑΕΚ προσέλαβε άνδρα που «πέθανε», έκλεψε πιγκουίνο και φυλακίστηκε στη Σιγκαπούρη! (pics)

Δεν είναι κάποιο είδους ανεκδότου ή κάποια φάρσα. Η Αμπερντίν, λίγες ημέρες μετά τα 6 γκολ που δέχθηκε από την ΑΕΚ, προσέλαβε τον Λουτς Πφάνενστιλ σε ρόλο αθλητικό διευθυντή, για να της... σώσει τη χρονιά!

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Κορωπί: «Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τον εφιάλτη που ζούσε η 40χρονη
Στο Κορωπί 27.10.25

«Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της» - Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τον εφιάλτη που ζούσε η 40χρονη

Εκείνος αδιαφορούσε για αυτήν, εξαφανιζόταν για ημέρες έκλεινε το κινητό του για να μην τον βρει και εμφανιζόταν όποτε ήθελε εκείνος, αναφέρουν φίλοι της 40χρονης

Σύνταξη
Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα
Ντιέλα 27.10.25

Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα

Όταν, τον Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα αποφάσισε να διορίσει υπουργό ένα δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, επικράτησε ενθουσιασμός, περιέργεια και πανικός

Σύνταξη
Σίγουρα έχεις δει αυτό το όνειρο: Γιατί βλέπουμε στον ύπνο μας ότι μας πέφτουν τα δόντια;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 27.10.25

Σίγουρα έχεις δει αυτό το όνειρο: Γιατί βλέπουμε στον ύπνο μας ότι μας πέφτουν τα δόντια;

Αν έχεις ονειρευτεί ότι τα δόντια σου πέφτουν μπροστά σε κόσμο, σε μια επαγγελματική συνάντηση ή λίγο πριν από ένα ραντεβού, δεν είσαι μόνος

Σύνταξη
Ο μεγάλος αλγόριθμος σε παρακολουθεί: 1 στους 4 χώρους εργασίας στην Ευρώπη παίρνει αποφάσεις μέσω AI
Συνδικάτα vs AI 27.10.25

Ο μεγάλος αλγόριθμος σε παρακολουθεί: 1 στους 4 χώρους εργασίας στην Ευρώπη παίρνει αποφάσεις μέσω AI

Ένας στους τέσσερις χώρους εργασίας στην Ευρώπη λειτουργεί χρησιμοποιώντας αλγόριθμους ή AI. Τα συνδικάτα δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Έμεναν στην ίδια πόλη και δεν το ήξεραν – Αδέλφια επανενώθηκαν μετά από 57 χρόνια (εικόνα)
Φωτογραφία 27.10.25

Έμεναν στην ίδια πόλη και δεν το ήξεραν - Αδέλφια επανενώθηκαν μετά από 57 χρόνια (εικόνα)

«Δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε αυτά τα 50 χρόνια, αλλά θέλουμε να ζήσουμε πολλά πράγματα μαζί», λένε συγκινημένα τα δυο αδέλφια. Η απίστευτη ιστορία καθηγητή που ανακάλυψε ότι έχει αδελφό.

Σύνταξη
28η Οκτωβρίου: Ποιοι θα τη γιορτάσουν με «αντιφασιστικό μουσακά»
ΟΧΙ 27.10.25

28η Οκτωβρίου: Ποιοι θα τη γιορτάσουν με «αντιφασιστικό μουσακά»

Στην Ιταλία, η φαντασία συνάντησε τα αντιφασιστικά αντανακλαστικά της οργάνωσης παρτιζάνων ANPI, η οποία θα γιορτάσει την κοινή 28η Οκτωβρίου με μουσακά ως απάντηση σε πορεία νοσταλγών του Μουσολίνι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή
Τίνος είναι; 27.10.25

Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή

Στις 27 Οκτωβρίου του 1970, ο εισαγγελέας δίνει τέλος στη διένεξη μεταξύ Διονύση Σαββόπουλου και καπετάν Παντελή Γκίνη αποφαινόμενος ότι το διαφιλονικούμενο Ντιρλαντά είναι δημοτικό άσμα και διατάσσεται η κατάσχεση του δίσκου που κυκλοφορεί με την εκτέλεση του Σαββόπουλου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόνιτσα: Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κάνναβης μετά από επεισοδιακή καταδίωξη ΙΧ – Τράπηκε σε φυγή ο οδηγός
Ελλάδα 27.10.25

Κόνιτσα: Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κάνναβης μετά από επεισοδιακή καταδίωξη ΙΧ – Τράπηκε σε φυγή ο οδηγός

Αστυνομικοί εντόπισαν το ΙΧ στην Κόνιτσα και ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να ξεφύγει - Μετά από καταδίωξη το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ο οδηγός χάθηκε στο δάσος

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους
Ανακριτική διαδικασία 27.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και, όπως όλα δείχνουν, ο κατάλογος των κατηγορουμένων θα μεγαλώσει τις επόμενες μέρες.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Το Βέλγιο είναι πραγματικό ναρκοκράτος» – Δικαστής στην Αμβέρσα καταγγέλλει δράση του οργανωμένου εγκλήματος
Οργανωμένη απειλή 27.10.25

«Το Βέλγιο είναι πραγματικό ναρκοκράτος» – Δικαστής στην Αμβέρσα καταγγέλλει δράση του οργανωμένου εγκλήματος

Ανώνυμη ανοιχτή επιστολή έστειλε ανακρίτρια από την Αμβέρσα, η οποία προειδοποιεί για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Βέλγιο. Καταγγέλλει ότι έχουν ριζώσει «δομές τύπου μαφίας».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης: Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται για τον Άρη...

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει καταφέρει να βρει ένα σταθερό σύστημα για την ομάδα του και ο Άρης δείχνει να «ψάχνεται», αγνοώντας τη νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΗΠΑ: Εφιάλτης σε αυτοκινητόδρομο – Πανικός από αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού αεροπλάνου [βίντεο]
«Δεν είχα χρόνο» 27.10.25

Εφιάλτης σε αυτοκινητόδρομο: Πανικός από αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου - «Ήταν σαν να βλέπεις ταινία»

«Καθώς πλησίαζε, πλησίαζε και πλησίαζε, είπα μέσα μου: “Αυτό το αεροπλάνο πάει να πέσει πάνω μου”», Τι ανακοίνωσε η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»
Αγάπη 27.10.25

Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον αποτελούν ένα σταθερό σημείο αναφοράς στη θυελλώδη βιομηχανία του Χόλιγουντ με το ζευγάρι να μετρά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες κοινής ζωής

Σύνταξη
«Αυτός ο μισογύνης δεν έχει θέση στη Μπάγερν» – Οι Βαυαροί ανακάλεσαν τη συνεργασία τους με τον Μπόατενγκ
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Αυτός ο μισογύνης δεν έχει θέση στη Μπάγερν» – Οι Βαυαροί ανακάλεσαν τη συνεργασία τους με τον Μπόατενγκ

Η Μπάγερν ξεκαθάρισε ότι ο Ζερόμ Μπόατενγκ δεν θα παρακολουθήσει τελικά μαθήματα προπονητικής μετά τις διαμαρτυρίες των φιλάθλων καθότι έχει συνδεθεί με βιαιοπραγία κατά γυναικών.

Σύνταξη
Τουρκία: Αποκαλύψεις σοκ με διαιτητές να διατηρούν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Τουρκία: Αποκαλύψεις σοκ με διαιτητές να διατηρούν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ιμπραήμ Χασιομάνογλου, περισσότερο από 300 διαιτητές στη χώρα έχουν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα
«Αλυσίδα αποτυχιών» 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί άλλο να πορεύεται με κυβερνήσεις που «παραδίδουν καμένες εκτάσεις και ακυρωμένα έργα». Χρειάζεται ριζική αλλαγή, με σχέδιο, ευθύνη και σοβαρότητα.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο