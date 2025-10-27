Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον – Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα

Στις 5 Απριλίου 1986, έλαβε χώρα ένα από τα πιο διαβόητα περιστατικά στην ιστορία της τηλεόρασης, όταν ο Σερζ Γκενσμπούργκ είπε στη Γουίτνεϊ Χιούστον: «Θέλω να σε γ@μήσω!». Η εκπομπή ήταν το Champs-Élysées, το κορυφαίο σε τηλεθέαση βραδινό πρόγραμμα της Γαλλίας, και η Αμερικανίδα τραγουδίστρια ήταν ακόμα σχεδόν άγνωστη στην Ευρώπη εκείνη την εποχή.

Αυτό που δεν θυμόμαστε τόσο συχνά είναι ότι, λίγο πριν το περιστατικό, η Χιούστον είχε ερμηνεύσει το Saving All My Love for You στο πλατό. Ήταν το πρώτο single που την έφερε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες (στις 26 Οκτωβρίου 1985, για την ακρίβεια), και η ιστορία του είναι πιο περίπλοκη από ό,τι υποδηλώνει ο μελωδικός του τόνος.

Το πρώτο χειροκρότημα

Η Γουίτνεϊ Ελίζαμπεθ Χιούστον ήταν ανιψιά της Ντιόν Γουόργουικ και κόρη της τραγουδίστριας σόουλ και γκόσπελ Σίσι Χιούστον και του Τζον Ράσελ Χιούστον Τζούνιορ, ενός πρώην στρατιώτη που αργότερα εργάστηκε στη διοίκηση του Κένεθ Γκίμπσον, του πρώτου Αφροαμερικανού δημάρχου μιας μεγάλης πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι γονείς της χώρισαν όταν η Γουίτνεϊ ήταν 17 ετών και ήταν η Σίσι που διαχειριζόταν την καριέρα της με σιδηρά πυγμή. Άρχισε να τραγουδάει ως παιδί στη χορωδία της εκκλησίας και στα 14 της η μητέρα της την προσκάλεσε να συμμετάσχει στις ζωντανές της εμφανίσεις στο Μανχάταν, κερδίζοντας την πρώτη της επευφημία με δυνατό χειροκρότημα.

Αφού ένας ατζέντης ταλέντων την ανακάλυψε στο Carnegie Hall, ασχολήθηκε για λίγο με την καριέρα της ως έφηβη μοντέλο, εμφανιζόμενη σε περιοδικά όπως τα Seventeen, Cosmopolitan και Glamour. Αλλά η Σίσι ήταν αποφασισμένη να μην βιαστεί.

Μια από τις πιο υπέροχες μπαλάντες

Ακόμα και όταν άρχισαν να συρρέουν οι προτάσεις για δισκογραφικά συμβόλαια, τις απέρριψε όλες μέχρι η Γουίτνεϊ να τελειώσει το λύκειο.

Το 1981, προσέλαβε τον Τζιν Χάρβεϊ ως μάνατζέρ της, ο οποίος της εξασφάλισε μερικές μάλλον ασυνήθιστες συνεργασίες — συμπεριλαμβανομένου του Memories με το cult συγκρότημα Material, με επικεφαλής τον avant-garde μουσικό Μπιλ Λάσγουελ.

Ήταν η πρώτη της εμφάνιση ως κύρια τραγουδίστρια σε δίσκο, και ο κριτικός του The Village Voice, Ρόμπερτ Κρίστγκαου, την χαρακτήρισε «μία από τις πιο υπέροχες μπαλάντες που έχετε ακούσει ποτέ».

Βροχή προτάσεων

Το 1983, αφού την είδε να τραγουδάει σε μια συναυλία, ο ιδιοκτήτης της Arista Records, Κλάιβ Ντέιβις, εντυπωσιάστηκε και της πρότεινε να υπογράψει συμβόλαιο. Η Γουίτνεϊ ήταν 19 ετών τότε, αλλά υπέγραψε το συμβόλαιο παρουσία των γονιών της.

Την ίδια περίοδο, της προσφέρθηκε επίσης ο ρόλος μιας από τις κόρες των Χάξταμπλ στην τηλεοπτική σειρά The Cosby Show, αλλά αποφάσισε ότι θα έρχονταν σε σύγκρουση με την αναπτυσσόμενη μουσική της καριέρα και τον απέρριψε.

Μια ραγδαία καριέρα και δύο μυστικές ερωτικές σχέσεις

Το ντεμπούτο άλμπουμ της Γουίτνεϊ Χιούστον δημιουργήθηκε με προσοχή σε διάστημα δύο ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ηχογράφησε ντουέτα με αστέρες της R&B, όπως ο Τέντι Πέντεργκρας και ο Ζερμαίν Τζάκσον.

Τότε άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για μια ερωτική σχέση της με τον Τζάκσον, ο οποίος ήταν εννέα χρόνια μεγαλύτερός της και παντρεμένος με τη Χέιζελ Γκόρντι, κόρη του ιδρυτή της Motown, Μπέρι Γκόρντι.

Το ομώνυμο άλμπουμ Whitney Houston κυκλοφόρησε στις 14 Φεβρουαρίου 1985, αλλά αρχικά δεν έτυχε ιδιαίτερης προσοχής, όπως και το πρώτο single, You Give Good Love. Το Saving All My Love for You ήταν το δεύτερο single, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, αν και η προέλευση του τραγουδιού χρονολογείται από πολύ νωρίτερα.

«Θα έκανε τις γυναίκες να κλάψουν»

Στα τέλη του 1983, ο Κλάιβ Ντέιβις προσκάλεσε τον συνθέτη και παραγωγό Μάικλ Μάσερ, ο οποίος είχε γράψει επιτυχίες για τη Νταϊάνα Ρος, τον Τζορτζ Μπένσον και την Μπάρμπρα Στρέιζαντ, σε μια ιδιωτική παρουσίαση της βιομηχανίας. Ο Μάσερ έμεινε έκπληκτος όταν άκουσε τη Γουίτνεϊ να ερμηνεύει μια εκδοχή του Greatest Love of All, ένα τραγούδι του 1977 που είχε γράψει αρχικά για τον Τζορτζ Μπένσον για το The Greatest, μια βιογραφική ταινία για τον Μοχάμεντ Άλι.

Εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από την ερμηνεία της που συμφώνησε να το ηχογραφήσει ξανά μαζί της, μαζί με μια άλλη παλαιότερη σύνθεσή του, το Saving All My Love for You. Αυτό το τραγούδι είχε ηχογραφηθεί για πρώτη φορά από τη Μέριλιν Μακού και τον Μπίλι Ντέιβις Τζούνιορ το 1978, αλλά ο Μάσερ ένιωσε ότι η ερμηνεία της Γουίτνεϊ του έδινε πολύ μεγαλύτερη συναισθηματική δύναμη — είπε κυριολεκτικά ότι το τραγούδι θα «έκανε τις γυναίκες να κλάψουν».

Η δισκογραφική εταιρεία ήταν αρχικά επιφυλακτική ως προς την κυκλοφορία του ως single, αλλά ο Μάσερ επέμεινε και έβαλε στοίχημα με τον Ντέιβις, πως αν στην επόμενη συναυλία της στο Roxy του Λος Άντζελες, όλες οι γυναίκες σηκώνονταν όρθιες στο τέλος του τραγουδιού, θα το προωθούσαν.

Σκηνική κομψότητα

Δεν είναι σαφές αν αυτό συνέβη πραγματικά ή όχι, αλλά το τραγούδι κυκλοφόρησε ως single. Ένα μουσικό βίντεο γυρίστηκε στο Λονδίνο, το οποίο γρήγορα μπήκε σε βαριά ροή στο MTV — ένα κανάλι που εκείνη την εποχή απέκλειε σε μεγάλο βαθμό τη soul και την R&B από το γενικό του πρόγραμμα, μεταδίδοντας τέτοια βίντεο μόνο σε εξειδικευμένες εκπομπές.

Ταυτόχρονα, η δισκογραφική της εταιρεία εξασφάλισε εμφανίσεις σε βραδινές τηλεοπτικές εκπομπές, με αποκορύφωμα την αποφασιστική στιγμή: την εμφάνισή της στο Late Night του Ντέιβιντ Λέτερμαν, στις 12 Σεπτεμβρίου.

«Εκεί, η Γουίτνεϊ ακτινοβολούσε σκηνική κομψότητα και φωνητικά πυροτεχνήματα που απέφευγαν την κενή επιδεικτικότητα, εξερευνώντας λεπτές ερμηνευτικές αποχρώσεις που κυμαίνονταν από την ευαισθησία έως την οικεία λαχτάρα, από την αυτοεπιβεβαίωση έως τη δύναμη του ακαταμάχητου πόθου, και ακόμη και τη μελαγχολία για αυτό που, στην πραγματικότητα, ήταν αδύνατο» σχολιάζει ο David Saavedra στην El País.

«Περνούσα μια τρομερή ερωτική σχέση. Ήταν παντρεμένος και αυτό δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει για κανέναν»

«Θα κάνουμε έρωτα όλη νύχτα»

Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία μιας ερωτικής σχέσης, από την οπτική γωνία της ερωμένης. Παραδόξως, η πρωταγωνίστρια είναι πιο πιστή στον άπιστο εραστή της από ό,τι αυτός θα είναι ποτέ σε αυτήν.

«Μερικές κλεμμένες στιγμές είναι το μόνο που μοιραζόμαστε / Έχεις την οικογένειά σου και σε χρειάζονται εκεί / Αν και προσπάθησα να αντισταθώ στο να είμαι η τελευταία στη λίστα σου / Αλλά κανένας άλλος άντρας δεν θα κάνει / Γι’ αυτό φυλάω όλη μου την αγάπη για σένα».

Στο φινάλε, η πρωταγωνίστρια αποδέχεται να επικεντρωθεί στις παθιασμένες στιγμές που την περιμένουν στο επικείμενο μυστικό ραντεβού τους: «Πρέπει να ετοιμαστώ για λίγα λεπτά ακόμα / Θα νιώσω ξανά εκείνο το παλιό συναίσθημα όταν περάσεις την πόρτα / Γιατί απόψε είναι η νύχτα για να νιώσουμε καλά / Θα κάνουμε έρωτα όλη τη νύχτα / Γι’ αυτό φυλάω όλη μου την αγάπη για σένα».

Το τραγούδι δεν άρεσε στη μητέρα της, Σίσι, η οποία δεν άντεχε να βλέπει την κόρη της να ερμηνεύει αυτόν τον ρόλο. Αυτό που δεν ήξερε ήταν ότι η Γουίτνεϊ έβαζε πραγματικά πολλά από τη δική της ζωή σε αυτό, αντλώντας έμπνευση από ό,τι συνέβαινε με τον Ζερμαίν Τζάκσον εκείνη την εποχή.

Πεταλούδες στο στομάχι

Η τραγουδίστρια δεν το παραδέχτηκε στις αρχικές της δηλώσεις, αλλά το παραδέχτηκε αργότερα. «Περνούσα μια τρομερή ερωτική σχέση. Ήταν παντρεμένος και αυτό δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει για κανέναν», είπε.

Το πρώην μέλος των Jackson 5 ανέλυσε περαιτέρω τη σχέση τους στο βιβλίο του You Are Not Alone: Michael Through a Brother’s Eye: «Αυτά μετατρέπονταν σε ντουέτα μεταξύ πειρασμού και απαγορευμένου έρωτα […] Έφτανα εκείνες τις μέρες με πεταλούδες στο στομάχι, γιατί όλη η εμπειρία του να είμαι κοντά στη Γουίτνεϊ ήταν μεθυστική […] γινόταν όλο και πιο δύσκολο να τραγουδάω ερωτικά τραγούδια με όλα αυτά τα συναισθήματα και το ανείπωτο πάθος μεταξύ μας».

Nobody Loves Me Like You D

Ο Ζερμαίν αποκάλυψε επίσης ότι ο αδελφός του Μάικλ Τζάκσον τον είχε συμβουλεύσει να μην επιδιώξει μια στενή σχέση με την Γουίτνεϊ. «Δεν ενέκρινε τον πειρασμό όπως θα έκαναν μερικοί άντρες», έγραψε ο μουσικός.

Είναι σημαντικό ότι, στο τέλος του μουσικού βίντεο, ο ανδρικός χαρακτήρας — που υποδύθηκε ο Ρίκο Ρος, ένας ηθοποιός που είχε μεγάλη φυσική ομοιότητα με τον Τζάκσον — επιστρέφει στη σύζυγό του, ενώ η πρωταγωνίστρια εξαφανίζεται στους κρύους δρόμους του Λονδίνου. Προσθέτοντας περαιτέρω ειρωνεία, η Β-πλευρά του single περιλάμβανε ένα ντουέτο με τον Ζερμαίν με τίτλο Nobody Loves Me Like You Do.

Ο έρωτας με τη Ρόμπιν Κρόφορντ

Στην πραγματικότητα, η ερωτική ζωή της Χιούστον ήταν πολύ πιο περίπλοκη. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας της, ανέπτυξε μια στενή φιλία με μια κοπέλα ονόματι Ρόμπιν Κρόφορντ, η οποία αργότερα έγινε προσωπική της βοηθός και συγκάτοικος, και με την οποία είχε σεξουαλική σχέση μέχρι που η καριέρα της απογειώθηκε και η Γουίτνεϊ αποφάσισε να τη διακόψει.

Εκείνη την εποχή, η μουσική βιομηχανία — όπως δείχνουν και άλλες ιστορίες, όπως αυτή του Τζορτζ Μάικλ — ήταν βαθιά ομοφοβική. Σύμφωνα με την αυτοβιογραφία της Κρόφορντ, A Song For You, αφού η Γουίτνεϊ υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο, πήγε στο σπίτι της Κρόφορντ, της έδωσε μια Βίβλο και της είπε ότι έπρεπε να σταματήσουν να κάνουν σεξ, «γιατί αυτό θα έκανε το δρόμο μας ακόμα πιο δύσκολο. Αν το ανακαλύψουν, θα το χρησιμοποιήσουν εναντίον μας».

Ας μιλάνε, δεν με ενοχλεί

Η σχέση τους, ωστόσο, ήταν ένα ανοιχτό μυστικό που η Γουίτνεϊ πάντα επέμενε να αρνείται δημοσίως, όπως φαίνεται σε ένα άρθρο του Santiago Alcanda στην El País το 1988, το οποίο ανέφερε δηλώσεις από μια συνέντευξη τύπου στο Λονδίνο: «Οι άνθρωποι βλέπουν τη Ρόμπιν και εμένα και βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Αλλά ποιος νοιάζεται αν είμαι ομοφυλόφιλη ή αν μου αρέσουν τα σκυλιά; Ας μιλάνε, δεν με ενοχλεί, γιατί ξέρω ότι δεν είμαι ομοφυλόφιλη».

Η Ρόμπιν επίσης δυσκολευόταν να δεχτεί τη σχέση της Γουίτνεϊ με τον Ζερμαίν Τζάκσον — σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούσε να είχε γράψει τη δική της εκδοχή του Saving All My Love For You.

«Το φυσικό μέρος της φιλίας μας δεν υπήρχε πια, αλλά η οικειότητα… η φιλία μας ήταν σε όλα τα επίπεδα, τόσο βαθιά που ήθελα να μου τηλεφωνήσει και να μου πει μάντεψε, αυτό συμβαίνει με τον Ζερμαίν… Και δεν το έκανε, και αυτό με πόνεσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δεν ένιωθα ότι με απατούσε — ένιωθα περισσότερο ότι με απέκλειε» έγραψε χρόνια αργότερα.

Ποπ-σόουλ ντίβα

Μετά την εμφάνιση στον Λέτερμαν και την παραμονή της συναυλίας της στο Carnegie Hall, το Saving All My Love For You έφτασε στο νούμερο ένα στις ΗΠΑ (κατέκτησε επίσης την κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο), πούλησε ένα εκατομμύριο αντίτυπα και χάρισε στην Χιούστον ένα Grammy.

Αυτό σηματοδότησε όχι μόνο την άνοδο μιας μεγάλης σταρ, αλλά και την καθιέρωση της έννοιας της ποπ-σουλ ντίβας, που αργότερα ενέπνευσε καλλιτέχνες όπως η Μαράια Κάρεϊ, η Σελίν Ντιόν και η Αντέλ, σε αντίθεση με το μοντέλο της Μαντόνα, που βασιζόταν περισσότερο στην παρουσία, την πρόκληση και τη χορογραφία. Η Γουίτνεϊ επισκίασε επίσης τις σύγχρονές της Ανίτα Μπέικερ και Τζάνετ Τζάκσον ως η πιο σημαντική μαύρη φωνή της εποχής της.

Μεταξύ 1985 και 1987, είχε επτά συνεχόμενα #Νο1 χιτ στις Η.Π.Α., ένα ρεκόρ που ξεπέρασε τους Beatles και δεν έχει ξεπεραστεί μέχρι σήμερα. Τα επόμενα σινγκλ που έφτασαν στην κορυφή ήταν τα How Will I Know, Greatest Love Of All και, από το δεύτερο άλμπουμ της, τα I Wanna Dance With Somebody, Didn’t We Almost Have It All, So Emotional και Where Do Broken Hearts Go.

Το άλμπουμ Whitney Houston παραμένει το best-seller ντεμπούτο άλμπουμ γυναικείας καλλιτέχνιδας παγκοσμίως (με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια αντίτυπα), και θα περάσουν άλλα πέντε χρόνια μέχρι να αφήσει το οριστικό της στίγμα με το I Will Always Love You, καθιστώντας το μελένιο τραγούδι την πιο μιμούμενη φωνητική τεχνική σε talent shows σε όλο τον κόσμο.

Ποπ κουλτούρα, πέρα ως πέρα

Πέρα από τα μουσικά της επιτεύγματα, ίσως αυτό που έχει μείνει περισσότερο στη μνήμη για τη Γουίτνεϊ Χιούστον είναι η κάπως άκαρδη κάλυψη της πτώσης και του τραγικού τέλους της. Ωστόσο, το εξαιρετικό εύρος της κληρονομιάς της ως ποπ είδωλο δεν έχει αναγνωριστεί πλήρως.

Είναι, στην πραγματικότητα, η μόνη τραγουδίστρια που — εκτός από το ότι δέχτηκε λεκτική παρενόχληση από τον Σερζ Γκενσμπούργκ σε μια ζωντανή εκπομπή σε ώρα υψηλής τηλεθέασης — έχει επίσης την ιδιόμορφη διάκριση να είναι θαυμαζόμενη τόσο από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν (ο οποίος φημολογείται ότι την ήθελε ως μία από τις συζύγους του) όσο και από τον Ντόναλντ Τραμπ (ο οποίος έχει υποσχεθεί να ανεγείρει ένα άγαλμα της στο έργο του National Garden of American Heroes).

Ίσως όλα αυτά είχαν ήδη προαναγγελθεί από τον Μπρετ Ίστον Έλις στο μυθιστόρημά του American Psycho (που διαδραματίζεται το 1989), όταν ο πρωταγωνιστής του, ο ψυχοπαθής γιάπης Πάτρικ Μπέιτμαν, εξέφρασε ταυτόχρονα τον θαυμασμό του για τον Τραμπ και τη Γουίτνεϊ, επαινώντας τη σειρά των #Νο1 επιτυχιών της τραγουδίστριας. Ιστορία της ποπ, με κάθε έννοια της λέξης.

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Courtesy of Robyn Crawford