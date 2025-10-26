Απίθανα πράγματα στην Καβάλα: Ο τερματοφύλακας έκανε «γκάφα», οι συμπαίκτες του έκαναν… ντου και έγινε αλλαγή στο 34′ (pics)

Έγινε και αυτό σε ματς της Superleague 2. Όσοι παρακολούθησαν από κοντά τον αγώνα Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας, έγιναν μάρτυρες ενός πρωτοφανούς περιστατικού, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων.

Συγκεκριμένα, ο γκολκίπερ της Καβάλας Γιάννης Ζωγράφος δέχθηκε την επίθεση των… συμπαικτών του εξαιτίας της απόδοσής του, στο ξεκίνημα του ματς, με ένα από τα λάθη του να οδηγεί μάλιστα και σε γκολ των φιλοξενούμενων.

Ο προπονητής, Θωμάς Γράφας, έκανε αλλαγή τον Ζωγράφο στο 34ο λεπτό, ωστόσο αυτό δεν έφτανε για να… σβήσει η φωτιά.

Δείτε φωτογραφίες από την ένταση στο Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας

Μάλιστα, λίγο πριν αποχωρήσει, ένας συμπαίκτης του του μίλησε σε έντονο ύφος και τον έσπρωξε, ενώ ένας άλλος του πέταξε τη μπάλα στο πρόσωπο, όπως φαίνεται στα παρακάτω στιγμιότυπα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, στο ημίχρονο οι συμπαίκτες του ζήτησαν από τον Ζωγράφο να αποχωρήσει από τα αποδυτήρια, ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση. Ο ποδοσφαιριστής απομακρύνθηκε προσωρινά και φέρεται να παρακολούθησε το δεύτερο ημίχρονο από τις κερκίδες.