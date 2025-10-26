Απίθανα πράγματα στην Καβάλα: Ο τερματοφύλακας έκανε «γκάφα», οι συμπαίκτες του έκαναν… ντου και έγινε αλλαγή στο 34′ (pics)
Τερματοφύλακας στην Καβάλα τα… άκουσε από τους συμπαίκτες του για τις γκάφες του και έγινε αλλαγή – Δείτε εικόνες από την ένταση που δημιουργήθηκε.
- Αυτοί είναι οι λόγοι που η Κάθριν Κόνολι σάρωσε στις εκλογές στην Ιρλανδία
- Επεκτείνεται η τουριστική σεζόν στην Ελλάδα - Οι πιο «ανοιχτοχέρηδες» ταξιδιώτες
- Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού
- Τρεις νεκροί μετά από νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο - 27 τραυματίες, ανάμεσά τους έξι παιδιά
Έγινε και αυτό σε ματς της Superleague 2. Όσοι παρακολούθησαν από κοντά τον αγώνα Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας, έγιναν μάρτυρες ενός πρωτοφανούς περιστατικού, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων.
Συγκεκριμένα, ο γκολκίπερ της Καβάλας Γιάννης Ζωγράφος δέχθηκε την επίθεση των… συμπαικτών του εξαιτίας της απόδοσής του, στο ξεκίνημα του ματς, με ένα από τα λάθη του να οδηγεί μάλιστα και σε γκολ των φιλοξενούμενων.
Ο προπονητής, Θωμάς Γράφας, έκανε αλλαγή τον Ζωγράφο στο 34ο λεπτό, ωστόσο αυτό δεν έφτανε για να… σβήσει η φωτιά.
Δείτε φωτογραφίες από την ένταση στο Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας
Μάλιστα, λίγο πριν αποχωρήσει, ένας συμπαίκτης του του μίλησε σε έντονο ύφος και τον έσπρωξε, ενώ ένας άλλος του πέταξε τη μπάλα στο πρόσωπο, όπως φαίνεται στα παρακάτω στιγμιότυπα.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, στο ημίχρονο οι συμπαίκτες του ζήτησαν από τον Ζωγράφο να αποχωρήσει από τα αποδυτήρια, ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση. Ο ποδοσφαιριστής απομακρύνθηκε προσωρινά και φέρεται να παρακολούθησε το δεύτερο ημίχρονο από τις κερκίδες.
- LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός
- «Τα έχεις κάνει πάνω σου» – Καυγάς του Κόντε με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στο Νάπολι – Ίντερ (vid)
- Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
- Σπάει τα… κοντέρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Έφτασε τα 950 γκολ στην καριέρα του (pic)
- Ο Ρούμπεν Αμορίμ ζει με τις ιδέες και την τακτική του – Πώς επαναφέρει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην… κανονικότητα (pics, vids)
- Χωρίς Φουρνιέ και Γουόκαπ κόντρα στη Μύκονο Betsson ο Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις