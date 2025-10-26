science
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Amazon: Πώς το μπλακάουτ των AWS μας έπιασε… στον ύπνο – Τα προβλήματα με τα «έξυπνα» κρεβάτια
26 Οκτωβρίου 2025 | 23:44

Amazon: Πώς το μπλακάουτ των AWS μας έπιασε… στον ύπνο – Τα προβλήματα με τα «έξυπνα» κρεβάτια

Χιλιάδες ιδιοκτήτες «Eight Sleep» δεν μπόρεσαν να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία ή τη θέση του κρεβατιού τους, ενώ οι διακομιστές της Amazon ήταν εκτός λειτουργίας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Spotlight

Σοβαρά προβλήματα παρατηρήθηκαν σε χρήστες των «έξυπνων» κρεβατιών «Eight Sleep»  εξαιτίας του μπλακάουτ στο Amazon Web Services.

Η ξαφνική και ταυτόχρονη δυσλειτουργία πολλών δημοφιλών εφαρμογών και ιστοσελίδων που βασίζονται στην υπηρεσία cloud του κολοσσού στην πώληση αγαθών και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, προκάλεσε τεράστια αναστάτωση.

Ορισμένοι χρήστες «έξυπνων» κρεβατιών έχασαν κυριολεκτικά τον ύπνο του

Ορισμένοι χρήστες «έξυπνων» κρεβατιών έχασαν κυριολεκτικά τον ύπνο τους λόγω της μαζικής διακοπής λειτουργίας του AWS.

Εκτός λειτουργίας

Τα συστήματα στρωμάτων με ρύθμιση θερμοκρασίας και ανύψωση της «Eight Sleep» τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω προβλημάτων με τους διακομιστές της Amazon, με χρήστες στο Reddit και «X» να αναφέρουν ότι τα «έξυπνα» κρεβάτια τους είχαν κολλήσει σε υψηλές θερμοκρασίες και σε άβολες θέσεις κλίσης.

Τα στρώματα «Pod» της εταιρείας -τα οποία κοστίζουν από 2.000 δολάρια ανάλογα με το μοντέλο και το μέγεθος, μαζί με μια μηνιαία συνδρομή Autopilot (από 17 δολάρια) για τη χρήση των λειτουργιών- βασίζονται στη σύνδεση με το cloud.

Απαιτείται ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο για τον έλεγχο των ρυθμίσεων θερμοκρασίας και ανύψωσης μέσω της εφαρμογής «Eight Sleep», ενώ στο παρελθόν δεν υπήρχε τρόπος ρύθμισης των λειτουργιών εκτός σύνδεσης.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος

Η εταιρεία ξεκίνησε την αποστολή ενός νέου λειτουργικού τρόπου «διακοπής λειτουργίας» για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, όπως δήλωσε η συνιδρυτής της «Eight Sleep», Alexandra Zatarain, στο The Verge.

Ο νέος λειτουργικός τρόπος επιτρέπει στην εφαρμογή να επικοινωνεί μέσω Bluetooth όταν η υποδομή cloud δεν είναι διαθέσιμη. «Κατά τη διάρκεια μιας διακοπής λειτουργίας, θα μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Pod, να αλλάξετε τα επίπεδα θερμοκρασίας και να ρυθμίσετε την κλίση », δήλωσε η Zatarain.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας του AWS, οι πελάτες ανέφεραν ότι τα κρεβάτια τους είχαν κολλήσει στις ρυθμίσεις που ήταν ενεργές εκείνη τη στιγμή.

Wall Street
Wall Street: Μια πολυάσχολη εβδομάδα – Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι

Wall Street: Μια πολυάσχολη εβδομάδα – Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι

Vita.gr
Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
