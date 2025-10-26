Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο

Ισχυρή απόδοση συνεχίζουν τα εμφανίζουν τα Αirbnb στην ελληνική αγορά. Η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς επισκεπτών που επέλεξαν το κατάλυμά τους μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Εν τω μεταξύ, πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια η συνεισφορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο ΑΕΠ της χώρας υπολογίζεται ότι κινήθηκε μεταξύ 4,5% και 5,4%, ή περίπου 3,25 δισ. ευρώ, υποστηρίζοντας πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αποτελούν μια ευέλικτη λύση για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης στον τουρισμό, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στην απορρόφηση του κύματος ζήτησης, ιδιαίτερα τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, όταν η πληρότητα των ξενοδοχείων ξεπερνάει συχνά το 90%.

Τα Airbnb σε νούμερα

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που η τελευταία έρευνα για τις τάσεις της ελληνικής αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων φέτος από τη Hosthub, την ελληνική πλατφόρμα που διαθέτει παρουσία σε πάνω από 115 χώρες.

Η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση πληρότητας πανελλαδικά στο 35% για το εννεάμηνο του 2025 και ελαφριά μείωση στη μέση τιμή στα 100,09ευρώ.

Πανελλαδικά, η πληρότητα αυξήθηκε κατά 2,16%, ενώ η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση υποχώρησε ελαφρά κατά 1,79%.

Το ιστορικό κέντρο

Αναλυτικότερα ανά περιοχή, στο κέντρο της Αθήνας, το ποσοστό πληρότητας παρουσίασε αύξηση 7,05% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, φτάνοντας το 49,04%.

Η μέση τιμή ανά βραδιά σημείωσε επίσης άνοδο 2,85%, φτάνοντας τα 91,95 ευρώ.

«Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν μια σταθερή και υγιή ανάκαμψη της αγοράς, με αυξημένη ζήτηση χωρίς σημαντικές πιέσεις στις τιμές.

Σε αντίθεση με την περυσινή χρονιά, όπου οι διαχειριστές είχαν υψηλότερες προσδοκίες για άνοδο της μέσης τιμής, φέτος η αύξηση των τιμών είναι πιο σταθερή και οργανική, αντανακλώντας μια ώριμη αγορά που προσελκύει επισκέπτες καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Η τάση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής τιμολόγησης και της διαχείρισης διαθεσιμότητας, καθώς η αύξηση της πληρότητας συνδυάζεται με την ομαλή εξέλιξη των τιμών, προσφέροντας βέλτιστη απόδοση στους διαχειριστές καταλυμάτων», αναφέρει η έρευνα της Hosthub.

Τα νότια προάστια της Αθήνας

Στα Νότια Προάστια παρατηρούμε μια σταθερότητα στην πληρότητα και στις τιμές, κάτι που υποδηλώνει μια ώριμη αγορά, καθώς η ζήτηση διατηρείται σε σταθερά επίπεδα παρά τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.

Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, όπου η Αθηναϊκή Ριβιέρα παρουσίαζε εκρηκτική ανάπτυξη, φέτος εντοπίζεται μια σταθεροποίηση, πιθανώς λόγω ωριμότητας της αγοράς και προσαρμογής των τιμών από τους διαχειριστές. Η τάση αυτή επισημαίνει την ανάγκη για στρατηγική διαφοροποίηση του προϊόντος και τιμολόγησης, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η πληρότητα στα υψηλά επίπεδα που έχει ήδη φτάσει.

Πτώση στην πληρότητα στην Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πτώση στην πληρότητα στο 46,04%, συνδυάζεται με αύξηση των τιμών στα 68,60 ευρώ.

Επίσης, η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να εμφανίζει χαμηλές εποχικές διακυμάνσεις σε σύγκριση με άλλες περιοχές, γεγονός που την καθιστά μια ασφαλή αγορά για επενδύσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με έμφαση στη βελτιστοποίηση της τιμής και της διαθεσιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σταθερά ανοδικά η Κρήτη

Τα ποσοστά στην Κρήτη αναδεικνύουν μια αγορά σε σταθερά ανοδική ανάπτυξη, όπου η αύξηση της μέσης τιμής συνδυάζεται με ήπια άνοδο στην πληρότητα.

Η τάση αυτή υπογραμμίζει ότι οι διαχειριστές καταλυμάτων αξιοποιούν στρατηγικές τιμολόγησης που ισορροπούν πληρότητα και έσοδα, σε μια περιοχή όπου η τουριστική περίοδος συνεχώς επεκτείνεται, προσφέροντας ευκαιρίες για μεγιστοποίηση της απόδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Η μέση τιμή εδώ διαμορφώνεται στο εννεάμηνο του 2025 στα 120,30 ευρώ με αύξηση κατά 5,48% σε σχέση με πέρυσι.

H περίπτωση των Κυκλάδων

Στις Κυκλάδες, η πτώση που παρατηρείται στη μέση τιμή κατά 13,23% στα 220,50 ευρώ αντανακλά συγκυριακές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η μεταβλητότητα στη ζήτηση και το υψηλό κόστος λειτουργίας των καταλυμάτων, ενώ η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη φαίνεται να έχει επηρεάσει την εμπιστοσύνη των επισκεπτών, συμβάλλοντας στην πτώση των κρατήσεων και στη μείωση των τιμών.

Το Ιόνιο συνεχίζει δυναμικά

Η τάση αυτή δείχνει ότι οι διαχειριστές πρέπει να προσαρμόσουν την τιμολόγηση για να διατηρήσουν κίνηση στον κυκλαδίτικο τουρισμό, όπως επίσης και ότι χρειάζεται στρατηγική ενίσχυσης της περιοχής και επικοινωνία ασφάλειας.

Τα νησιά του Ιονίου, με μέση τιμή στα 157,70 ευρώ, συνεχίζουν να παρουσιάζουν δυναμική ανάπτυξη, «καθώς παρατηρούμε ότι η αυξημένη ζήτηση συνδυάζεται με ήπια αύξηση τιμών, διατηρώντας ισορροπία μεταξύ πληρότητας και εσόδων ανά κατάλυμα.

Η τάση αυτή δείχνει ότι η περιοχή παραμένει ελκυστικός προορισμός, με ισορροπημένη προσέγγιση στην τιμολόγηση, όπου οι διαχειριστές καταλυμάτων καταφέρνουν να αυξήσουν τα έσοδα χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά την πληρότητα».

Σημειώνεται εδώ ότι οι μέσες τιμές ανά βραδιά σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες, η Κρήτη και το Ιόνιο είναι ψηλές γιατί σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι πολυτελείς βίλες.

