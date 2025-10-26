newspaper
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
Οικονομία 26 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο

Η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Αirbnb, Booking ή Expedia) στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχει περάσει στη φάση της ωρίμανσης

Ανδρομάχη Παύλου
ΡεπορτάζΑνδρομάχη Παύλου
A
A
Ισχυρή απόδοση συνεχίζουν τα εμφανίζουν τα Αirbnb στην ελληνική αγορά. Η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς επισκεπτών που επέλεξαν το κατάλυμά τους μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Εν τω μεταξύ, πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια η συνεισφορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο ΑΕΠ της χώρας υπολογίζεται ότι κινήθηκε μεταξύ 4,5% και 5,4%, ή περίπου 3,25 δισ. ευρώ, υποστηρίζοντας πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αποτελούν μια ευέλικτη λύση για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης στον τουρισμό, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στην απορρόφηση του κύματος ζήτησης, ιδιαίτερα τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, όταν η πληρότητα των ξενοδοχείων ξεπερνάει συχνά το 90%.

Τα Airbnb σε νούμερα

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που η τελευταία έρευνα για τις τάσεις της ελληνικής αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων φέτος από τη Hosthub, την ελληνική πλατφόρμα που διαθέτει παρουσία σε πάνω από 115 χώρες.

Η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση πληρότητας πανελλαδικά στο 35% για το εννεάμηνο του 2025 και ελαφριά μείωση στη μέση τιμή στα 100,09ευρώ.

Πανελλαδικά, η πληρότητα αυξήθηκε κατά 2,16%, ενώ η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση υποχώρησε ελαφρά κατά 1,79%.

Το ιστορικό κέντρο

Αναλυτικότερα ανά περιοχή, στο κέντρο της Αθήνας, το ποσοστό πληρότητας παρουσίασε αύξηση 7,05% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, φτάνοντας το 49,04%.

Η μέση τιμή ανά βραδιά σημείωσε επίσης άνοδο 2,85%, φτάνοντας τα 91,95 ευρώ.

«Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν μια σταθερή και υγιή ανάκαμψη της αγοράς, με αυξημένη ζήτηση χωρίς σημαντικές πιέσεις στις τιμές.

Σε αντίθεση με την περυσινή χρονιά, όπου οι διαχειριστές είχαν υψηλότερες προσδοκίες για άνοδο της μέσης τιμής, φέτος η αύξηση των τιμών είναι πιο σταθερή και οργανική, αντανακλώντας μια ώριμη αγορά που προσελκύει επισκέπτες καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Η τάση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής τιμολόγησης και της διαχείρισης διαθεσιμότητας, καθώς η αύξηση της πληρότητας συνδυάζεται με την ομαλή εξέλιξη των τιμών, προσφέροντας βέλτιστη απόδοση στους διαχειριστές καταλυμάτων», αναφέρει η έρευνα της Hosthub.

Τα νότια προάστια της Αθήνας

Στα Νότια Προάστια παρατηρούμε μια σταθερότητα στην πληρότητα και στις τιμές, κάτι που υποδηλώνει μια ώριμη αγορά, καθώς η ζήτηση διατηρείται σε σταθερά επίπεδα παρά τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.

Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, όπου η Αθηναϊκή Ριβιέρα παρουσίαζε εκρηκτική ανάπτυξη, φέτος εντοπίζεται μια σταθεροποίηση, πιθανώς λόγω ωριμότητας της αγοράς και προσαρμογής των τιμών από τους διαχειριστές. Η τάση αυτή επισημαίνει την ανάγκη για στρατηγική διαφοροποίηση του προϊόντος και τιμολόγησης, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η πληρότητα στα υψηλά επίπεδα που έχει ήδη φτάσει.

Πτώση στην πληρότητα στην Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πτώση στην πληρότητα στο 46,04%, συνδυάζεται με αύξηση των τιμών στα 68,60 ευρώ.

Επίσης, η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να εμφανίζει χαμηλές εποχικές διακυμάνσεις σε σύγκριση με άλλες περιοχές, γεγονός που την καθιστά μια ασφαλή αγορά για επενδύσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με έμφαση στη βελτιστοποίηση της τιμής και της διαθεσιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σταθερά ανοδικά η Κρήτη

Τα ποσοστά στην Κρήτη αναδεικνύουν μια αγορά σε σταθερά ανοδική ανάπτυξη, όπου η αύξηση της μέσης τιμής συνδυάζεται με ήπια άνοδο στην πληρότητα.

Η τάση αυτή υπογραμμίζει ότι οι διαχειριστές καταλυμάτων αξιοποιούν στρατηγικές τιμολόγησης που ισορροπούν πληρότητα και έσοδα, σε μια περιοχή όπου η τουριστική περίοδος συνεχώς επεκτείνεται, προσφέροντας ευκαιρίες για μεγιστοποίηση της απόδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Η μέση τιμή εδώ διαμορφώνεται στο εννεάμηνο του 2025 στα 120,30 ευρώ με αύξηση κατά 5,48% σε σχέση με πέρυσι.

H περίπτωση των Κυκλάδων

Στις Κυκλάδες, η πτώση που παρατηρείται στη μέση τιμή κατά 13,23% στα 220,50 ευρώ αντανακλά συγκυριακές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η μεταβλητότητα στη ζήτηση και το υψηλό κόστος λειτουργίας των καταλυμάτων, ενώ η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη φαίνεται να έχει επηρεάσει την εμπιστοσύνη των επισκεπτών, συμβάλλοντας στην πτώση των κρατήσεων και στη μείωση των τιμών.

Το Ιόνιο συνεχίζει δυναμικά

Η τάση αυτή δείχνει ότι οι διαχειριστές πρέπει να προσαρμόσουν την τιμολόγηση για να διατηρήσουν κίνηση στον κυκλαδίτικο τουρισμό, όπως επίσης και ότι χρειάζεται στρατηγική ενίσχυσης της περιοχής και επικοινωνία ασφάλειας.

Τα νησιά του Ιονίου, με μέση τιμή στα 157,70 ευρώ, συνεχίζουν να παρουσιάζουν δυναμική ανάπτυξη, «καθώς παρατηρούμε ότι η αυξημένη ζήτηση συνδυάζεται με ήπια αύξηση τιμών, διατηρώντας ισορροπία μεταξύ πληρότητας και εσόδων ανά κατάλυμα.

Η τάση αυτή δείχνει ότι η περιοχή παραμένει ελκυστικός προορισμός, με ισορροπημένη προσέγγιση στην τιμολόγηση, όπου οι διαχειριστές καταλυμάτων καταφέρνουν να αυξήσουν τα έσοδα χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά την πληρότητα».

Σημειώνεται εδώ ότι οι μέσες τιμές ανά βραδιά σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες, η Κρήτη και το Ιόνιο είναι ψηλές γιατί σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι πολυτελείς βίλες.

Πηγή: ot.gr

Economy
Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

World
ΕΚΤ- Fed: Πορείες αποκλίνουσες σε αχαρτογράφητα νερά

ΕΚΤ- Fed: Πορείες αποκλίνουσες σε αχαρτογράφητα νερά

inWellness
inTown
ΟΟΣΑ: Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα
Έκθεση ΟΟΣΑ 26.10.25

Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ χαρτογραφεί τις αρνητικές επιπτώσεις της μοναξιάς, στην υγεία, την εργασία, την οικονομική ευημερία. Παραδόξως, η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες
Γράφημα 26.10.25

Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες

Αδύναμη καταναλωτική δαπάνη και επιβράδυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Κίνα, με ρυθμό ανάπτυξης στο 4,8% για το τρίτο τρίμηνο

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις
Ελεγκτικό Συνέδριο 25.10.25

Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις

Το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα ενδέχεται να αντιμετωπίσει «σοβαρό δημσιονομικο κίνδυνο», διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θηλιά το δημογραφικό. Τι λύσεις προτείνει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου
Απληστία και ψευδαισθήσεις 25.10.25

Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου

Το μεγάλο κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης αποδόθηκε σε κερδοσκόπους. Μέσα σε ελάχιστες ημέρες, στα τέλη του 1929, τεράστιες αξίες σε μετοχές έκαναν φτερά και ο κόσμος δεν ήταν ποτέ πια ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας
Ερευνητικά έργα 25.10.25

Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας

Οι σύγχρονοι φτωχοί δεν θυμίζουν τον Γιάννη Αγιάννη στους «Αθλίους». Είναι οι άνθρωποι της διπλανής ή της δικής μας πόρτας. Νέες έρευνες καταγράφουν την κρυφή αστεγία και τις αόρατες ευαλωτότητες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός
«Σημείο καμπής» 25.10.25

Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός

Ο Μάριο Ντράγκι υποστηρίζει ότι ρεαλιστικός φεντεραλισμός είναι αυτός που θα οικοδομηθεί από «“συνασπισμούς των προθύμων” γύρω από κοινά στρατηγικά συμφέροντα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Pay Rules for Greece’s October 28 National Holiday
Οικονομικές Ειδήσεις 25.10.25

Pay Rules for Greece’s October 28 National Holiday

October 28 is among the mandatory public holidays. On such days, employment is prohibited, as is business operation, except for companies that are legally allowed to open on Sundays and official holidays.

Σύνταξη
Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ
Εις υγείαν! 25.10.25

Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ

Την κοινωνική πτυχή της κατανάλωσης αλκοόλ τονίζουν οι ειδικοί του χώρου, την ώρα που ο ΠΟΥ έχει εντείνει την εκστρατεία κατά της μέτριας κατανάλωσης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»
Αναταραχή 26.10.25

Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»

Ο πρίγκιπας Άντριου κατηγορείται ότι ζει δωρεάν σε πολυτελή έπαυλη, φουντώνοντας τη δημόσια οργή και ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το «σάπιο» και αδιαφανές σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας

Σύνταξη
Το τέλος της εποχής των δεινοσαύρων: Τι θα είχε συμβεί αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.10.25

Θα είχαν εξαφανιστεί οι δεινόσαυροι αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;

Μια απομακρυσμένη τοποθεσία στο Νέο Μεξικό προσφέρει μοναδικά στοιχεία για τη ζωή των δεινοσαύρων λίγο πριν από τη μαζική τους εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΟΣΑ: Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα
Έκθεση ΟΟΣΑ 26.10.25

Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ χαρτογραφεί τις αρνητικές επιπτώσεις της μοναξιάς, στην υγεία, την εργασία, την οικονομική ευημερία. Παραδόξως, η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μέση Ανατολή: 5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ
Μέση Ανατολή 26.10.25

5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ

Από τη στρατηγική σύμπλευση στον Ψυχρό Πόλεμο, μέχρι τις εκατέρωθεν κατηγορίες για «κρατική τρομοκρατία», οι δύο χώρες κινούνται σε ένα διαρκές εκκρεμές ανάμεσα στη σύγκρουση και τη συνύπαρξη

Κατερίνα Τζαβάρα
Άγνωστος Στρατιώτης: 4+1 κομβικές στιγμές στην πλατεία Συντάγματος
Άγνωστος Στρατιώτης 26.10.25

4+1 κομβικές στιγμές της πλατείας Συντάγματος

Οι συγκεντρώσεις που φιλοξένησε το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος, από το 2011 έως το 2025, και έχουν σημαδέψει την ελληνική πολιτική ζωή και ιστορία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε
Εκρηκτικό σκηνικό 26.10.25

Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε

Η κυβέρνηση Τραμπ θολώνει επικίνδυνα τα «νερά» μεταξύ στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών μέσω Καραϊβικής και Ειρηνικού και των σχεδίων καθεστωτικών αλλαγών στη Λατινική Αμερική

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»
Nepo baby; 26.10.25

Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»

«Ο πατέρας μου μου έλεγε: 'Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Θα υποφέρεις από την απόρριψη'», θυμήθηκε η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξη της στην εκπομπή Armchair Expert with Dax Shepard.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης
Σε εστιατόριο 26.10.25

Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης

Επίθεση από ομάδα περίπου 60 ατόμων με αυγά και άλλα αντικείμενα φέρεται να δέχθηκε Μάκης Βορίδης, ο οποίος κλείστηκε σε ένα υπόγειο μέχρι να έρθει η αστυνομία να τον απεγκλωβίσει

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη
Μαλαισία 26.10.25

Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη η οποία κλείστηκε - κατά τα λεγόμενα του αμερικανού προέδρου - με δική του μεσολάβηση

Σύνταξη
Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες
Γράφημα 26.10.25

Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες

Αδύναμη καταναλωτική δαπάνη και επιβράδυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Κίνα, με ρυθμό ανάπτυξης στο 4,8% για το τρίτο τρίμηνο

Σύνταξη
Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων
«Παγίδα θανάτου» 26.10.25

Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) δηλώνει έτοιμο να συνεχίσει την δράση του, παρά τις 1.000 καταγεγραμμένες δολοφονίες άοπλων πολιτών γύρω από τις εγκαταστάσεις του

Σύνταξη
Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ
Νέα επίθεση 26.10.25

Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ

Παρά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο, με έναν επιβεβαιωμένα νεκρό και έναν τραυματία. Ο Λίβανος αναφέρει πως η κατάπαυση του πυρός έχει παραβιαστεί 5.000 φορές.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες
Κόσμος 26.10.25

Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες

Ο πρόεδρος της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ζήτησε την αφαίρεση της υπηκοότητας του Λεοπόλντο Λόπεζ, με την κατηγορία πως καλεί τις ΗΠΑ να χτυπήσουν την χώρα του.

Σύνταξη
