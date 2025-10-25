Πεντάγωνο: Οι «φίλοι» του Τραμπ θα πληρώσουν την μισθοδοσία του στρατού εν μέσω αναστολής πληρωμών

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι έλαβε ανώνυμη δωρεά 130 εκατομμυρίων δολαρίων για την πληρωμή των στρατιωτικών κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, μια κίνηση που η κυβέρνηση ενδέχεται να μην μπορεί να πραγματοποιήσει νόμιμα.

«Στις 23 Οκτωβρίου 2025, το υπουργείο Άμυνας δέχτηκε μια ανώνυμη δωρεά ύψους 130 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο της γενικής εξουσίας του να δέχεται δωρεές», δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, σε μια ανακοίνωση. «Η δωρεά έγινε με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του κόστους των μισθών και των παροχών των μελών των ενόπλων δυνάμεων».

Η δωρεά, εάν χρησιμοποιηθεί, είναι η τελευταία σε μια σειρά νομικά αμφισβητήσιμων ελιγμών του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού που επέτρεψαν στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο των κυβερνητικών λειτουργιών εν μέσω της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, η οποία έχει φτάσει στην τέταρτη εβδομάδα.

Ο Λευκός Οίκος προχώρησε στην απόλυση ομοσπονδιακών υπαλλήλων και στη μείωση της χρηματοδότησης για έργα σε περιοχές που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς, μερικά από τα οποία έχουν προκαλέσει νομικές αμφισβητήσεις, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Θα έχει κέρδος ο δωρητής από μια κίνηση που αφορά αποκλειστικά το Πεντάγωνο;

Η δωρεά εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα του δωρητή και τα κίνητρά του. Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ένας ανώνυμος «φίλος» έγραψε μια επιταγή 130 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού τηλεφώνησε για να εκφράσει το ενδιαφέρον του να καλύψει «οποιοδήποτε έλλειμμα έχετε με το στρατό».

Ο πρόεδρος περιέγραψε το άτομο μόνο ως «έναν άνδρα» που είναι «πατριώτης», αλλά «δεν θέλει πραγματικά την αναγνώριση».

Η προσπάθεια να πληρωθούν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του shutdown θα μπορούσε να αποδειχθεί πολιτικά δημοφιλής και επίσης να αναδείξει την άρνηση των Δημοκρατικών του Κογκρέσου να εγκρίνουν ένα νομοσχέδιο για τις κρατικές δαπάνες.

Ωστόσο, ο ομοσπονδιακός νόμος απαγορεύει γενικά στα άτομα να κάνουν δωρεές με συγκεκριμένο σκοπό προς την κυβέρνηση.

Δεν υπάρχει όριο στη χρηματοδότηση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ

Αν και οι πολίτες μπορούν να κάνουν άνευ όρων συνεισφορές στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, αυτές πιστώνονται στο γενικό ταμείο ή χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή του εθνικού χρέους.

Τα χρήματα δεν μπορούν να δαπανηθούν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου και είναι ακριβώς αυτή η έλλειψη έγκρισης που έχει οδηγήσει στο κλείσιμο μεγάλου μέρους των κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε τις ερωτήσεις σχετικά με το αν η χρήση των χρημάτων για την πληρωμή των στρατιωτών θα παραβίαζε τον νόμο στο Λευκό Οίκο και στο υπουργείο Οικονομικών, χωρίς απάντηση.

Οι δωρεές στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τυπικά δεν μπορούν να απευθύνονται σε συγκεκριμένο τομέα και επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του υπουργείου πως θα τις κατανείμει.

Τα μαθηματικά της μισθοδοσίας του στρατού των ΗΠΑ

Το συνολικό ποσό των 130 εκατομμυρίων δολαρίων θα κάλυπτε μόνο ένα μικρό μέρος της μισθοδοσίας των περίπου 1,3 εκατομμυρίων εν ενεργεία στρατιωτικών της χώρας κατά μέσο όρο περίπου 100 δολάρια ανά άτομο. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η κυβέρνηση ξόδεψε 9,8 δισ. δολάρια για το στρατιωτικό προσωπικό τον Σεπτέμβριο. Η επόμενη ημερομηνία πληρωμής των στρατιωτών είναι στις 29 Οκτωβρίου.

«Υπάρχουν πάρα πολλές μεταβλητές για να υπολογιστεί με ακρίβεια πόσο προσωπικό θα πληρώνονταν με 130 εκατομμύρια δολάρια, αλλά με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς, θα μπορούσε να καλύψει περίπου το 2% του ενεργού στρατού», δήλωσε η Elaine McCusker, πρώην ελεγκτής του Πενταγώνου και τώρα ανώτερη ερευνήτρια στο American Enterprise Institute.