Από όπλο σε αδυναμία: Η πτώση της Ατλέτικο στις στημένες φάσεις

Ήταν κάποτε το σήμα κατατεθέν του. Το μυστικό που έκανε τον Ντιέγκο Σιμεόνε και την Ατλέτικο Μαδρίτης να γίνουν συνώνυμα του πάθους, της οργάνωσης και της αποτελεσματικότητας. Οι στημένες φάσεις —κόρνερ, φάουλ, πλάγια— ήταν το δρεπάνι που θέριζε κάθε αντίπαλη άμυνα. Σήμερα, όμως, η «πανάκεια» του Τσόλο μοιάζει να έχει εξανεμιστεί.

Η ήττα 4-0 από την Άρσεναλ στο Λονδίνο για το Champions League ήταν η πιο πρόσφατη απόδειξη. Δύο από τα τέσσερα γκολ ήρθαν από στημένες φάσεις, ειρωνικά ακριβώς από το είδος των φάσεων που κάποτε έκαναν την Ατλέτικο φόβο και τρόμο της Ευρώπης. Ο Σιμεόνε ήξερε τι τον περίμενε —είχε προειδοποιήσει τους παίκτες του για την ομοιότητα αυτής της Άρσεναλ με τη δική του Ατλέτικο του 2013— όμως το μάθημα δεν αποφεύχθηκε.

Ο απολογισμός είναι απογοητευτικός: έξι γκολ υπέρ και πέντε κατά από στατικές φάσεις στο πρώτο τέταρτο της σεζόν. Ένα πενιχρό +1 που αποτυπώνει τη γενική αδυναμία. Την περσινή χρονιά, οι «ροχιμπλάνκος» είχαν μόλις +2 (12 υπέρ, 10 κατά), ενώ το 2023-24 ήταν +3. Τίποτα δεν θυμίζει τα χρόνια της αίγλης, όταν το 2013-14, στην πρώτη μεγάλη χρονιά του Σιμεόνε, η ομάδα είχε… +25: 33 γκολ υπέρ, μόλις 8 κατά.

Κι όμως, η φετινή Ατλέτικο δεν στερείται σωματικής υπεροχής. Παίκτες όπως ο Σέρλοθ (1,95 μ.), ο Λε Νορμάν (1,87) και ο Χιμένες (1,85) διαθέτουν την επιβλητική παρουσία που απαιτείται στο ψηλό παιχνίδι. Οι μεταγραφές προστέθηκαν με προσοχή —ο Άλβαρες πέρυσι, ο Μπαένα φέτος— αλλά η «προπόνηση» της στατικής φάσης, κάποτε σημείο-αναφορά του Μόνο Μπούργος, μοιάζει να έχει χαθεί στη ρουτίνα.

Από τα πέντε φετινά γκολ υπέρ, τέσσερα προήλθαν στη La Liga (δύο απευθείας φάουλ του Άλβαρες, ένα μετά από έμμεσο φάουλ και ένα από πλάγιο του Σέρλοθ) και δύο στο Champions League από κόρνερ. Από την άλλη, οι πέντε φορές που πλήρωσε με γκολ τη στατική φάση —οι τέσσερις στη διοργάνωση της Ευρώπης— δείχνουν πόσο εύκολα ανοίγουν πια οι γραμμές της.

Η αντίθεση με το παρελθόν είναι σκληρή. Τότε, οι Γκοδίν, Μιράντα, Τιάγκο, Γκάμπι, Φελίπε Λουίς και Ντιέγκο Κόστα σχημάτιζαν μια στρατιά στρατιωτικής πειθαρχίας. Σήμερα, ο Σιμεόνε προσπαθεί να ανασυντάξει μια ομάδα που πασχίζει να βρει ξανά ταυτότητα —και ίσως να θυμηθεί πως η δύναμη του παλιού «Τσόλο» δεν ήταν ποτέ μόνο στα μυαλά, αλλά και στις λεπτομέρειες της εκτέλεσης.

Ο χρόνος, όμως, δεν γυρίζει πίσω. Και αν κάτι δείχνει αυτό το φθινόπωρο, είναι πως το όπλο που τον έκανε βασιλιά, τώρα μοιάζει να έχει στραφεί εναντίον του.