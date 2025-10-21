Σκάνδαλο στο Emirates: Η Ατλέτικο κατήγγειλε στην UEFA ότι δεν υπήρχε ζεστό νερό στα αποδυτήρια

Η προετοιμασία της Ατλέτικο Μαδρίτης για τη μεγάλη αναμέτρηση με την Άρσεναλ στο Champions League σημαδεύτηκε από ένα απίστευτο περιστατικό στο Emirates Stadium. Οι φιλοξενούμενοι διαπίστωσαν, κατά την άφιξή τους για την καθιερωμένη προπόνηση παραμονή του αγώνα, ότι δεν υπήρχε ζεστό νερό στα αποδυτήρια. Παρά τις διαβεβαιώσεις των υπευθύνων της Άρσεναλ ότι το πρόβλημα θα επιλυόταν άμεσα, η βλάβη παρέμεινε μέχρι το τέλος της προπόνησης, με αποτέλεσμα οι παίκτες να μην μπορούν να κάνουν ντους.

Η κατάσταση προκάλεσε έντονη οργή στην αποστολή της Ατλέτικο, καθώς η προπόνηση είχε πραγματοποιηθεί υπό βροχή, αφήνοντας τους ποδοσφαιριστές βρεγμένους και εκτεθειμένους στο κρύο. Οι «ροχιμπλάνκος» αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν άρον άρον το γήπεδο και να επιστρέψουν στο ξενοδοχείο τους για να φρεσκαριστούν, σε ένα 45λεπτο δρομολόγιο γεμάτο δυσπιστία και ειρωνικά σχόλια για την κατάσταση που αντιμετώπισαν σε ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν άφησε το ζήτημα να περάσει απαρατήρητο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου, η ομάδα υπέβαλε επίσημη καταγγελία προς την UEFA, ζητώντας να διερευνηθεί το περιστατικό, καθώς θεωρεί απαράδεκτο να μην τηρούνται βασικές προϋποθέσεις φιλοξενίας και ασφάλειας. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στη σύσκεψη της UEFA πριν τον αγώνα, παρουσία εκπροσώπων και των δύο συλλόγων.

Το γεγονός έχει προκαλέσει αίσθηση στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, καθώς το Emirates Stadium θεωρείται πρότυπο εγκατάστασης, ενώ η Άρσεναλ έχει επενδύσει πάνω από 300 εκατομμύρια λίρες σε μεταγραφές και υποδομές τα τελευταία χρόνια. Η έλλειψη ζεστού νερού, σε αυτό το επίπεδο, χαρακτηρίστηκε «ανεπίτρεπτη για έναν σύλλογο του κορυφαίου επιπέδου».

Οι άνθρωποι της Ατλέτικο σχολίαζαν με απορία το πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο στο «στολίδι» του βορειολοδρέζικου συλλόγου, ενώ ορισμένα μέλη της αποστολής μίλησαν για «απίστευτη ασέβεια» προς μια ομάδα που συμμετέχει στην ίδια διοργάνωση υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Παράλληλα, ο Ντιέγκο Σιμεόνε εμφανίστηκε φανερά ενοχλημένος, θεωρώντας ότι τέτοιες καταστάσεις δεν συνάδουν με το επίπεδο της UEFA Champions League.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παραπόνων ομάδων για ζητήματα φιλοξενίας στα ευρωπαϊκά γήπεδα, όμως στην περίπτωση της Ατλέτικο το θέμα έχει λάβει διαστάσεις, καθώς αγγίζει τον πυρήνα της αξιοπιστίας των υποδομών. Η UEFA καλείται πλέον να εξετάσει πώς ένα «γήπεδο πέντε αστέρων» δεν μπορεί να προσφέρει βασικές συνθήκες, όπως το ζεστό νερό, στους αθλητές που συμμετέχουν στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.