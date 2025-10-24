Τον Τραμπ μπέρδεψε η γαλλική προφορά δημοσιογράφου – «Δεν καταλαβαίνω λέξη από όσα λέει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του όταν μια Γαλλίδα δημοσιογράφος τον ρώτησε για την πρόσφατη ψήφο του Ισραήλ σχετικά με την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και εκείνος δεν μπορούσε να καταλάβει λόγω της προφοράς της.

Η δυσκολία του Τραμπ να καταλάβει τη Γαλλίδα δημοσιογράφο

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στον Λευκό Οίκο, μία δημοσιογράφος έκανε την εξής ερώτηση στον πρόεδρο των ΗΠΑ: «Χθες, η Κνέσετ (το κοινοβούλιο του Ισραήλ) ψήφισε για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Το βλέπετε αυτό ως πρόκληση για τις ειρηνευτικές σας προσπάθειες;».

«Μπορείτε να το πείτε πιο δυνατά;» είπε ο Τραμπ και η δημοσιογράφος επανέλαβε την ερώτηση. Στη συνέχεια στράφηκε στην υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι και είπε: «Θα απαντήσεις εσύ, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω λέξη από όσα λέει».

Πριν καν προλάβει να απαντήσει η Μπόντι, ο Αμερικανός πρόεδρος γύρισε στη δημοσιογράφο: «Από πού είστε;», «Από τη Γαλλία», απάντησε εκείνη.

«Από τη Γαλλία, όμορφη προφορά, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι λέτε», σχολίασε ο πρόεδρος Τραμπ, αφήνοντας του πάντες άφωνους.

Η απάντηση για το Ισραήλ

Όταν τελικά ενημερώθηκε ότι η ερώτηση αφορούσε τη Δυτική Όχθη, ο Τραμπ προσπάθησε να φανεί καθησυχαστικός αλλά φανερά εκνευρισμένος.

«Μην ανησυχείτε για τη Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να κάνει τίποτα εκεί. Όλα πάνε πολύ καλά».

Η Κνέσετ ψήφισε υπέρ της συζήτησης δύο νομοσχεδίων που επεκτείνουν την ισραηλινή κυριαρχία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που κατελήφθη από το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967.

