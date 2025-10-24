Παναθηναϊκός: Πότε θα γίνει η παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
Ο Γιάννης Αλαφούζος θα παρουσιάσει τον Ράφα Μπενίτεθ ως τον νέο προπονητή των Πρασίνων και θα βρεθεί σε παρουσίαση τεχνικού έπειτα από εννιά χρόνια.
- Κραυγή αγωνίας από VW, Toyota, Honda μετά τη «δήμευση» της Nexperia στην Ολλανδία
- Καταρρίπτεται ο αστικός μύθος για το «κουνούπι του λονδρέζικου μετρό»
- Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα
- Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα
Η εποχή Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε και επίσημα στον Παναθηναϊκό, με τον Ισπανό τεχνικό να υποδέχεται την αποστολή της ομάδας στο «Γ. Καλαφάτης» και να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με το «τριφύλλι».
Ο 65χρονος τεχνικός είδε μαζί με το Γιάννη Αλαφούζο τον αγώνα των Πρασίνων με τη Φέγενορντ το βράδυ της Πέμπτης (23/10), ανακοινώθηκε επίσημα το πρωί της Παρασκευής (24/10), ενώ το μεσημέρι του Σαββάτου στις 12:00 (25/10) θα παρουσιαστεί από τον Παναθηναϊκό στην αίθουσα Τύπου του προπονητικού κέντρου στο Κορωπί.
Η παρουσίασή του θα γίνει από τον ίδιο τον Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος είχε να παρουσιάσει νέο τεχνικό από τον Δεκέμβριο του 2016 και τον Μαρίνο Ουζουνίδη, αλλά ήθελε να δείξει την απόλυτη στήριξή του στην επιλογή που έκανε στο πρόσωπο του Μπενίτεθ, ως του μεγαλύτερου ονόματος προπονητή που ήρθε ποτέ στην Ελλάδα, αλλά και με το μεγαλύτερο συμβόλαιο που δόθηκε ποτέ για νέο τεχνικό (4 εκατομμύρια ευρώ).
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 25.10.2025]
- Σαν Φρανσίσκο: Φορτηγό έπεσε με ταχύτητα σε βάση της ακτοφυλακής – Τραυματίας από πυρά ο οδηγός
- Euroleague: Αυτή είναι η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού (pic)
- Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon
- Σάλος με influencer που χόρευε δίπλα στον άρρωστο πατέρα της
- Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις