Παναθηναϊκός: Πότε θα γίνει η παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

Η εποχή Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε και επίσημα στον Παναθηναϊκό, με τον Ισπανό τεχνικό να υποδέχεται την αποστολή της ομάδας στο «Γ. Καλαφάτης» και να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με το «τριφύλλι».

Ο 65χρονος τεχνικός είδε μαζί με το Γιάννη Αλαφούζο τον αγώνα των Πρασίνων με τη Φέγενορντ το βράδυ της Πέμπτης (23/10), ανακοινώθηκε επίσημα το πρωί της Παρασκευής (24/10), ενώ το μεσημέρι του Σαββάτου στις 12:00 (25/10) θα παρουσιαστεί από τον Παναθηναϊκό στην αίθουσα Τύπου του προπονητικού κέντρου στο Κορωπί.

Η παρουσίασή του θα γίνει από τον ίδιο τον Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος είχε να παρουσιάσει νέο τεχνικό από τον Δεκέμβριο του 2016 και τον Μαρίνο Ουζουνίδη, αλλά ήθελε να δείξει την απόλυτη στήριξή του στην επιλογή που έκανε στο πρόσωπο του Μπενίτεθ, ως του μεγαλύτερου ονόματος προπονητή που ήρθε ποτέ στην Ελλάδα, αλλά και με το μεγαλύτερο συμβόλαιο που δόθηκε ποτέ για νέο τεχνικό (4 εκατομμύρια ευρώ).