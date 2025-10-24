Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οι γυναικολογικοί καρκίνοι «χτυπούν» συνήθως μετά τα 40
Υγεία 24 Οκτωβρίου 2025 | 14:56

Οι γυναικολογικοί καρκίνοι «χτυπούν» συνήθως μετά τα 40

Στοίχημα οι ανοσοθεραπείες για καλύτερη επιβίωση – Πρόγραμμα διατήρησης της γονιμότητας για άτεκνες ασθενείς στον «Αγ. Σάββα» και το «Μεταξά»

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Spotlight

Περίπου 1,4 εκατ. γυναίκες προσβάλλονται κάθε χρόνο από κάποια μορφή γυναικολογικού καρκίνου – πλην μαστού, ενώ κάθε χρόνο περίπου 700.000 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους από αυτούς, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Συνολικά, κατά μέσο όρο προσβάλλονται 30,3 γυναίκες ανά 100.000 πληθυσμού και οι 13,2 ανά 100.000 πληθυσμού χάνουν τη ζωή τους από καρκίνο τραχήλου, ενδομητρίου, σαλπίγγων και ωοθηκών και αιδοίου.

Η προσβολή από κάποιαν από αυτές τις μορφές καρκίνου εξαρτάται συνήθως από την ηλικία, καθώς οι πιθανότητες αυξάνονται μετά την εμμηνόπαυση, όμως ειδικά για τον καρκίνο του τραχήλου που μπορεί να προληφθεί πλήρως, προκαρκινικές αλλοιώσεις μπορούν να εντοπιστούν και σε μικρότερες ηλικίες.

Οι ασθενείς θα πρέπει να απαιτούν την αντιμετώπισή τους από τη διεπιστημονική ομάδα του ογκολογικού συμβουλίου που έχει θεσμοθετηθεί με νόμο από το 2012 γιατί αυτό διασφαλίζει τη βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση

O διευθυντής της Γυναικολογικής Κλινικής του νοσοκομείου «Αγ. Σάββας», γυναικολόγος – ογκολόγος Δημήτρης Παπαθεοδώρου

Για τους γυναικολογικούς καρκίνους, μίλησε στο in.gr o διευθυντής της Γυναικολογικής Κλινικής του νοσοκομείου «Αγ. Σάββας», γυναικολόγος – ογκολόγος Δημήτρης Παπαθεοδώρου, με αφορμή πρόγραμμα διατήρησης της γονιμότητας νέων γυναικών που προσβάλλονται από αυτούς τους γυναικολογικούς καρκίνους, στα νοσοκομεία «Μεταξά» και «Αγ. Σάββας».

Η συχνότητα

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η μέση συχνότητα του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας φτάνει διεθνώς τις 14 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού, όμως διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα, με τα περισσότερα περιστατικά να παρατηρούνται στην Αφρική, ενώ το ποσοστό μειώνεται δραστικά σε χώρες όπου εφαρμόζονται συστηματικά προγράμματα προληπτικού ελέγχου.

Η αντίστοιχη επίπτωση των λοιπών γυναικολογικών καρκίνων φτάνει τις 6,6 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού για τον καρκίνο των σαλπίγγων και ωοθηκών, τις 27 ανά 100.000 πληθυσμού για τον καρκίνο του ενδομητρίου και του αιδοίου τις 0,85 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού.

Συνολικά πρόκειται για όχι και τόσο συχνές μορφές καρκίνου αν συγκριθούν με τον καρκίνο του μαστού που πλήττει μία στις 8 γυναίκες μετά την ηλικία των 50 ετών και είναι ο πιο συχνός όλων.

Σε ότι αφορά τη χώρα μας, ο κ. Παπαθεοδώρου τόνισε ότι δεν υπάρχει ακόμη Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών σε πλήρη λειτουργία, οπότε δεν έχουμε εκτιμήσεις για την επίπτωση των νόσων αυτών στην Ελλάδα και προσπαθούμε να εξάγουμε συμπεράσματα με βάση στοιχεία χωρών με παρόμοιους πληθυσμούς.

Οι κρίσιμες ηλικίες

Ο κ. Παπαθεοδώρου, παρατήρησε ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων οι γυναικολογικοί καρκίνοι εμφανίζονται μετά την εμμηνόπαυση, με εξαίρεση τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας που γύρω στα 40 παρουσιάζει την πρώτη κορύφωση, στις γυναίκες που δεν ελέγχονται. Τόνισε όμως, ότι δεν υπάρχει ανώτατο όριο, και ότι μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε μεγαλύτερη ηλικία.

Πρόληψη

Αναφερόμενος στην πρόληψη, ξεκαθάρισε ότι όταν αναφερόμαστε σε αυτήν, σημαίνει ότι με την κατάλληλη εξέταση, μπορεί να εντοπιστεί το πρόβλημα έγκαιρα και να θεραπευτεί. Η εξέταση αυτή μάλιστα, πρέπει να είναι φθηνή για να μπορεί να εφαρμοστεί μαζικά και να έχει ευαισθησία πάνω από 97%. Διευκρίνισε επίσης, ότι «ο προληπτικός έλεγχος σταματά το πρόβλημα πριν συμβεί».

«Με αυτή τη λογική», συμπλήρωσε, «προληπτικός έλεγχος στις γυναικολογικές μορφές καρκίνου, υπάρχει δυνατότητα να γίνεται μόνο στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Στην περίπτωση αυτή, μιλώντας για πρωτογενή πρόληψη, υπάρχει το εμβόλιο του HPV, που προλαβαίνει και προφυλάσσει. Δευτερογενώς, πριν υπάρξει η κακοήθεια, με το τεστ Παπ, μπορούν να εντοπιστούν προκαρκινικές αλλοιώσεις, μέχρι και 10 χρόνια πριν την εκδήλωση της νόσου, δηλαδή πριν την εμφάνιση του καρκίνου. Στην περίπτωση αυτή, προλαβαίνει κανείς να αντιδράσει.

Αντίστοιχα και στον καρκίνο του μαστού, υπάρχει δυνατότητα πρόληψης, με τη μαστογραφία, όπου η ανίχνευση μπορεί να γίνει έγκαιρα.

Για όλους τους άλλους γυναικολογικούς καρκίνους, με την αρχική έννοια του όρου, δεν υπάρχει δυνατότητα πρόληψης».

Εδώ, διευκρίνισε ότι για τους λοιπούς γυναικολογικούς καρκίνους, η επόμενη συνήθης εξέταση, το υπερηχογράφημα, δεν τηρεί τα προαναφερόμενα κριτήρια, οπότε δεν αποτελεί πρόληψη. Οπότε οι δυνατότητες περιορίζονται στις γενικές συστάσεις για αποφυγή του καρκίνου, με υγιεινό τρόπο ζωής, κατάλληλη άσκηση και υγιεινή διατροφή, αποφυγή του καπνίσματος, του αλκοόλ κλπ.

Ειδικά για τον καρκίνο των ωοθηκών, που είναι ο πιο επικίνδυνος, αλλά σπάνιος, εξήγησε ότι «καθώς δεν είναι λύση το υπερηχογράφημα, η επόμενη δυνατότητα θα μπορούσε να είναι χειρουργική, με αφαίρεση των ωοθηκών. Όμως στην περίπτωση αυτή, θα έπρεπε να υποστούν χειρουργική επέμβαση 4.000 υγιείς γυναίκες, για να μη νοσήσει η μία από αυτές, και πάλι χωρίς βεβαιότητα…».

Η διάγνωση

Για το λόγο αυτό, δυστυχώς η διάγνωση στον καρκίνο των ωοθηκών έρχεται καθυστερημένα, γιατί τα συμπτώματα δεν είναι ειδικά για να οδηγήσουν έγκαιρα στη διάγνωση. Συνήθως παραπέμπονται από τον γαστεντερολόγο με δυσκοιλιότητα ή εμφανίζουν ασκητικό υγρό. Στο 65-70% των περιπτώσεων έρχονται όταν πλέον είναι σε προχωρημένο στάδιο 3, με την πενταετή επιβίωση να φτάνει το 50%. Όμως με τις σύγχρονες μεθόδους που εφαρμόζονται την τελευταία 10ετία, οι πιθανότητες επιβίωσης ξεπερνούν και τα 8 χρόνια.

Αντίθετα, στο ενδομήτριο, στο 90% των περιπτώσεων η διάγνωση γίνεται στο πρώτο στάδιο, με την πενταετή επιβίωση να φτάνει επίσης το 90%.

Συνήθως η διάγνωση γίνεται με το υπερηχογράφημα ή με αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες.

Αν εντοπιστούν αλλοιώσεις, σειρά έχει η βιοψία.

Ο εξειδικευμένος γυναικολόγος – ογκολόγος θα υποδείξει στη συνέχεια την χειρουργική αφαίρεση (υστερεκτομή), αν θα γίνει λαπαροσκοπικά, ρομποτικά, ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου και άλλα χαρακτηριστικά.

Στον καρκίνο του τραχήλου, η διάγνωση γίνεται με το απλό τεστ – παπ και ο γυναικολόγος θα ορίσει τι είδους παρέμβαση θα γίνει

Στον καρκίνο του αιδοίου, η διάγνωση γίνεται εύκολα, γιατί η βλάβη είναι εμφανής. Η νόσος προκαλεί κνησμό, τσούξιμο και κάποια δερματική βλάβη. Συνήθως όμως γυναίκες άνω των 70 ετών, φτάνουν καθυστερημένα στο γιατρό, κυρίως γιατί ντρέπονται. Η βιοψία είναι αυτή που θα καθορίσει τη θεραπεία, με χειρουργική επέμβαση και την επόμενη πορεία ανάλογα με το στάδιο της νόσου.

Προσοχή στα συμπτώματα

«Σημαντικό όμως είναι», σημείωσε ο κ. Παπαθεοδώρου, «να μην αγνοούν οι γυναίκες άνω των 40 ετών τα συμπτώματα. Ιδίως αν μετά από επαφή, παρατηρούν κολπική αιμόρροια, τότε πρέπει να ελέγχονται από τον γιατρό τους».

Θεραπεία

Αναφερόμενος στη θεραπεία, ο κ. Παπαθεοδώρου τόνισε πως «Η όλη προσπάθεια αντιμετώπισης του καρκίνου είναι να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ανοσοποιητικού.  Το μέλλον και το στοίχημα, είναι οι θεραπείες με τα ανοσοτροποποιητικά. Γιατί οι χημειοθεραπείες είναι τοξικές και τα χειρουργεία μπορεί να είναι πολύ μεγάλα και με μεγάλη νοσηρότητα».

Ανάλογα με το στάδιο, η αντιμετώπιση κάθε περιστατικού είναι κατ΄ αρχήν χειρουργική και επικουρικά ανάλογα με την περίπτωση εφαρμόζονται ακτινοβολίες ή χημειοθεραπείες.

Σε κάθε περίπτωση, πέρα από την αντιμετώπιση από τον γυναικολόγο – ογκολόγο, πρέπει όλα τα περιστατικά να συζητώνται στο ογκολογικό συμβούλιο από διεπιστημονική ομάδα. Αυτό έχει θεσμοθετηθεί με νόμο από το 2012 και θα πρέπει να το απαιτούν οι ασθενείς, γιατί αυτό διασφαλίζει τη βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση.

Όσο για τις ίδιες τις γυναίκες, δεν θα πρέπει να υποτιμούν τα συμπτώματα, και να μην ξεχνούν την πρόληψη και την τακτική γυναικολογική εξέτασή τους.

Γονιμότητα υπό προϋποθέσεις

Ο κ. Παπαθεοδώρου, καταλήγοντας, επισήμανε ότι «το μεγαλύτερο ποσοστό καρκίνων στο γεννητικό σύστημα των γυναικών διαγιγνώσκεται σε ηλικίες αναπαραγωγικές. Κάποιες ασθενείς όμως, μπορεί να μην έχουν ολοκληρώσει την οικογένειά τους.

Γι΄ αυτές και υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, μπορούν να εφαρμοστούν συντηρητικές θεραπείες, οι οποίες επιτρέπουν την κυοφορία.

Πάνω σε αυτό το δύσκολο θέμα, και επειδή η πολιτεία δεν έχει προβλέψει να υποστηρίξει τη διαδικασία ς και συντήρησης γενετικού υλικού (ωοθυλάκια και ωοθηκικός ιστός), το ίδρυμα Kind Things που εκπροσωπείται από την κ. Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση, με ευγενική χορηγία του, προσφέρει σε άτοκες νέες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που έχουν διαγνωστεί με κάποιας μορφής κακοήθεια τη δυνατότητα λήψης, κρυοσυντήρησης και αποθήκευσης γενετικού υλικού. Οι ασθενείς αυτές, αφού προηγουμένως εξεταστούν και διαπιστωθεί ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια, μπορούν να προχωρήσουν στις διαδικασίες διατήρησης της γονιμότητάς τους σε συνεργασία με τα γυναικολογικά τμήματα των νοσοκομείων «Μεταξά» και «Αγ. Σάββας».

Το πρόγραμμα αυτό είναι σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα γιατί εκτός από τα δύο ογκολογικά νοσοκομεία «Μεταξά» και «Αγ. Σάββας», η κλινική Γένεσις παρέχει δωρεάν τη λήψη γενετικού υλικού και το Νοσοκομείο «Έλενα» το αποθηκεύει, ενώ το κόστος καλύπτεται από το Ίδρυμα Kind Things».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δέχτηκε στο τέλος τριπλό «χτύπημα»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δέχτηκε στο τέλος τριπλό «χτύπημα»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Υγεία
Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο
Αγώνας εμποδίων 24.10.25

Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο

Παρά την πρόοδο της Ογκολογίας, οι προκλήσεις στην περίθαλψη που παρέχεται στην Ελλάδα ξεκινούν από την πρόληψη μέχρι όλα τα στάδια της αναγκαίας θεραπείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Καλύτερα όπλα για τον καρκίνο μαστού έχει φέρει η επιστημονική έρευνα
Ζούμε περισσότερο 24.10.25

Καλύτερα όπλα για τον καρκίνο μαστού έχει φέρει η επιστημονική έρευνα

Φάρμακα ισχυρά και λιγότερο τοξικά και νέες μέθοδοι χειρουργικής και ακτινοθεραπείας συμβάλλουν στη διατήρηση του μαστού  και αυξάνουν την επιβίωση των ασθενών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Έρευνα: Πώς συνδέεται η ουρολοίμωξη με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος – Τι συστήνουν οι ειδικοί
Νέα έρευνα 24.10.25

Πώς συνδέεται η ουρολοίμωξη με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος - Τι συστήνουν οι ειδικοί

Το κοτόπουλο και η γαλοπούλα είναι τα πιο ευάλωτα είδη κρέατος για μόλυνση από στελέχη E. coli, το υπεύθυνο κολοβακτηρίδιο για την ουρολοίμωξη, αναφέρεται στα συμπεράσματα της αμερικανικής έρευνας

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έρευνα: Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων – Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια
Έρευνα 23.10.25

Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων - Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ο περιορισμός στη ζάχαρη στα δύο πρώτα χρόνια ζωής συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών καρδιακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή

Σύνταξη
Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών
Μια υπέροχη ζωή 21.10.25

Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών

Ο Σι Λίμπερμαν μοιράστηκε με την Washington Post τα «μυστικά» που του επέτρεψαν να φτάσει αισίως την ηλικία των 101 ετών. Ήρθε πολλές φορές κοντά στον θάνατο, αλλά θεωρεί ότι υπήρξε και πολύ τυχερός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δαπάνες υγείας: Στην κορυφή της ΕΕ η Ελλάδα σε επιβάρυνση νοικοκυριών – 35 στα 100 ευρώ δεν αποζημιώνονται
Στοιχεία Eurostat 20.10.25

Στην κορυφή της ΕΕ η Ελλάδα σε επιβάρυνση νοικοκυριών από δαπάνες υγείας - 35 στα 100 ευρώ δεν αποζημιώνονται

Στην Ελλάδα, οι ασφαλισμένοι πληρώνουν περισσότερο από το διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε δαπάνες υγείας που δεν αποζημιώνονται από δημόσιο φορέα, όπως φάρμακα, ιατρικές εξετάσεις και νοσηλείες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ
17 χρόνια μετά 24.10.25

Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ

Η Κροατία είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, έναν χρόνο πριν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καθώς βασιζόταν στους επαγγελματίες των ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα
Social Europe 24.10.25

Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα

Η κλιματική αλλαγή σκότωσε 62.000 ανθρώπους το 2024 στην Ευρώπη. Θέσεις εργασίας χάνονται καθώς η βιομηχανία στρέφεται σε «πράσινα» καύσιμα, φυσικές καταστροφές διαλύουν τον κοινωνικo-οικονομικό ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά
Οικονομία 24.10.25

Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά

Σχεδόν το 25% των γυναικών και το 20% των αντρών 15-34 ετών κάνουν δουλειές κατώτερες των εκπαιδευτικών τους προσόντων. Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τους νέους και την αγορά εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το κλειδί του Λανουά για Γερμανούς διαιτητές
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Το κλειδί του Λανουά για Γερμανούς διαιτητές

Η φιλία του Λανουά με τον Γερμανό αρχιδιαιτητή Κνουτ Κίρχερ ανοίγει τον δρόμο για να έρχονται ρέφερι της Bundesliga στην Ελλάδα. Γιατί τα μέλη της ΚΕΔ δεν φέρνουν διαιτητές από τις χώρες τους

Βάιος Μπαλάφας
Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα – Σφίγγει ο κλοιός για το διπλό φονικό – Το μυστήριο και τα κενά στις καταθέσεις
Ελλάδα 24.10.25

Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα – Σφίγγει ο κλοιός για το διπλό φονικό – Το μυστήριο και τα κενά στις καταθέσεις

Εξειδικευμένο κλιμάκιο του τμήματος Ανθρωποκτονιών θα βρεθεί στη Φοινικούντα για να εξετάσει τα στοιχεία που υπάρχουν για το διπλό φονικό.

Σύνταξη
Melanie Ward – Ένα αντίο στη στιλίστρια που συνέβαλε στη μεταμόρφωση της μόδας των 90s
Απώλεια 24.10.25

Melanie Ward - Ένα αντίο στη στιλίστρια που συνέβαλε στη μεταμόρφωση της μόδας των 90s

Γνωστή για τις πρωτοποριακές συνεργασίες της με τους Helmut Lang, Calvin Klein και Kate Moss, η Melanie Ward αναδιαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο μια ολόκληρη γενιά αντιλαμβανόταν την ομορφιά και το στυλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο
Αγώνας εμποδίων 24.10.25

Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο

Παρά την πρόοδο της Ογκολογίας, οι προκλήσεις στην περίθαλψη που παρέχεται στην Ελλάδα ξεκινούν από την πρόληψη μέχρι όλα τα στάδια της αναγκαίας θεραπείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ντέσερς: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς»
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ντέσερς: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς»

Ο Σίριλ Ντέσερς μίλησε στην ολλανδική έκδοση του ESPN αναφορικά με με την επιστροφή του στο Ρότερνταμ, ενώ αναφέρθηκε και στα κοινά στοιχεία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Φέγενορντ.

Σύνταξη
Ξεκίνησε η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών
Ελλάδα 24.10.25

Ξεκίνησε η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε η μητέρα της πρώτης καταγγέλουσας, η οποία κατέθεσε ότι οι πράξεις που του αποδίδονται φέρονται να έχουν τελεστεί σε βάρος τους παιδιού της την περίοδο που ο κατηγορούμενος διατηρούσε σχέση με τη άλλη κόρη της.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ενώπιον της Ιστορίας
Το μεγάλο θέμα 24.10.25

Ενώπιον της Ιστορίας

Δύσκολη ασφαλώς αποστολή —ενίοτε και επικίνδυνη— η επικοινωνία με την Ιστορία, η εξισορρόπηση ανάμεσα στο βραχύ και το μακρό χρόνο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο
«Και άργησε…» 24.10.25

Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο

Η κλοπή των κοσμημάτων αξίας 88 εκατ. ευρώ από ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου προκάλεσε σοκ και παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, όσοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στο Λούβρο δεν εξεπλάγησαν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τέμπη: «Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» – Συγγενής θύματος απαντά στο υπ. Μεταφορών
Ελλάδα 24.10.25

«Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» - Συγγενής θύματος των Τεμπών απαντά στο υπ. Μεταφορών

Ο Βαγγέλης Βλάχος που έχασε τον αδελφό του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών «απάντησε» στο SMS του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια.

Σύνταξη
Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες

Ανακοινώθηκαν οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Betsson. Ο Τσακαλίδης θα σφυρίξει Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, ο Ζαμπαλάς Ολυμπιακός-Βόλος (χωρίς VAR) και ο Πολυχρόνης ΠΑΟΚ-Λάρισα

Βάιος Μπαλάφας
Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Έχω στοιχεία, φοβάμαι για τη ζωή μου»
Ελλάδα 24.10.25 Upd: 17:46

Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Έχω στοιχεία, φοβάμαι για τη ζωή μου»

Η γυναίκα, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Κατερίνα Φραγκάκη, αισθάνθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της, καθώς πρόκειται για βασική μάρτυρα που γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην υπόθεση

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο