H Φέγενορντ ισοφάρισε σε 1-1 το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (vids)
Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να διαφυλάξει μέχρι το ημίχρονο το προβάδισμά του και η Φέγενορντ ισοφάρισε σε 1-1.
Σε ισορροπία έφερε την αναμέτρηση με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο «Ντε Κάιπ» η Φέγενορντ, καταφέρνοντας να κάνει το 1-1 πριν το ημίχρονο.
Πρωταγωνιστής για τους Ολλανδούς ήταν ο Χιβάιρο Ριντ που στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε το γκολ του Σφιντέρσκι.
Συγκεκριμένα, ο Αϊμέν Σλιτί κινήθηκε από τα αριστερά, έβγαλε τη σέντρα και ο Ριντ που είχε ανέβει ψηλά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Δείτε το γκολ:
Το 0-1 από τον Σφιντέρσκι:
