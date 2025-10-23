H Φέγενορντ ισοφάρισε σε 1-1 το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (vids)

Σε ισορροπία έφερε την αναμέτρηση με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο «Ντε Κάιπ» η Φέγενορντ, καταφέρνοντας να κάνει το 1-1 πριν το ημίχρονο.

Πρωταγωνιστής για τους Ολλανδούς ήταν ο Χιβάιρο Ριντ που στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε το γκολ του Σφιντέρσκι.

Συγκεκριμένα, ο Αϊμέν Σλιτί κινήθηκε από τα αριστερά, έβγαλε τη σέντρα και ο Ριντ που είχε ανέβει ψηλά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Δείτε το γκολ:

Το 0-1 από τον Σφιντέρσκι: