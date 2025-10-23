Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 23 Οκτωβρίου 2025 | 15:33

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον

Ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυδιάστατος επιχειρηματικός Όμιλος στον χώρο των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και την κοινωνία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Spotlight

Όντας ο ιστορικότερος τεχνικός οργανισμός στην Ελλάδα και με προσήλωση στη βιωσιμότητα και την καινοτομία, ο Όμιλος AKTOR έχει θέσει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο πλάνο για επέκταση σε νέους τομείς ώστε να διευρύνει το επιχειρηματικό του αντικείμενο, διατηρώντας τις κατασκευές ως κεντρικό πυλώνα των δραστηριοτήτων του και επενδύει στους πιο δυναμικούς – και συναφείς με την κατασκευή – κλάδους της οικονομίας, όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης και η ολοκληρωμένη διαχείριση εγκαταστάσεων.

Σκοπός του Ομίλου AKTOR είναι να δημιουργήσει νέες σταθερές πηγές εσόδων, που δεν θα επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της αμιγώς κατασκευαστικής αγοράς και να διαμορφώσει ένα ακόμη πιο ισχυρό οικονομικό προφίλ, εφαρμόζοντας παράλληλά έναν «δίδυμο» μετασχηματισμό –εταιρικό και ψηφιακό – που θα λειτουργήσει ως πρότυπο και σημείο αναφοράς στο ελληνικό επιχειρείν, εισάγοντας καινοτομίες, παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες αιχμής. Έχοντας ένα ανεκτέλεστο που προσεγγίζει τα €4,5 δισ., ο Όμιλος εκτελεί σήμερα περίπου 400 έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό, ορισμένα εκ των οποίων είναι από τα πλέον εμβληματικά της χώρας: Από τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, έως την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, από το Riviera Tower του Ελληνικού έως τον εκσυγχρονισμό του διυλιστηρίου στη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τα σύνθετα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα της Ρουμανίας, ο Όμιλος αποδεικνύει κάθε μέρα τη δυνατότητά του να κατασκευάζει πολύπλοκα τεχνικά έργα που αλλάζουν τις ζωές των ανθρώπων.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στον στρατηγικό τομέα της ενέργειας, ο Όμιλος επενδύει με αποφασιστικότητα και μακρόπνοο σχεδιασμό. Με ένα σημαντικό επενδυτικό πλάνο έως το 2027 για έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1.300 MW, ο Όμιλος AKTOR τοποθετείται στην καρδιά της πράσινης μετάβασης και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συμφωνίες για την εξαγορά έργων ΑΠΕ, τα οποία συνιστούν στρατηγικό πυλώνα βιωσιμότητας αλλά και εφαλτήριο για συνέργειες εντός του Ομίλου, οι οποίες αξιοποιούν την εμπειρία και τεχνογνωσία του.

ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Εφαρμόζοντας τον στρατηγικό του σχεδιασμό, ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, δημιουργώντας έτσι το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα και διασφαλίζοντας σταθερές χρηματοροές για το ορατό μέλλον. Πλέον, ο Όμιλος ελέγχει συμμετοχές σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα παραχώρησης της χώρας, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, η Γέφυρα Ρίο – Αντίρριο, η Ολυμπία Οδός, ενώ διαθέτει ενισχυμένη παρουσία σε σημαντικά μεγάλα έργα, όπως οι αυτοκινητόδρομοι Μορέας, Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΣΔΙΤ) και του Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη και έχει διευρύνει τις ευκαιρίες του στη συγκεκριμένη αγορά, καθώς και τις δυνατότητες για ενδοομιλικές συνέργειες.

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Με στόχο να συμβάλλει στην πρόοδο, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει στα μεγάλα έργα ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας, η οποία υπέστη τεράστιες ζημιές από τη θεομηνία “Daniel” και τα οποία με την ολοκλήρωσή τους θα φέρουν την περιφέρεια Θεσσαλίας σε καλύτερο σημείο αφετηρίας. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ανέλαβε τόσο την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου με στόχο όχι μόνο την  επαναφορά  της  στην  προηγούμενη κατάσταση, αλλά και τη βελτίωση της  ανθεκτικότητάς της έναντι πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία είναι πολύ πιθανόν να συμβαίνουν συχνότερα  λόγω της κλιματικής αλλαγής, όσο και την αποκατάσταση σημαντικού τμήματος του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας σε δεκάδες θέσεις, 11 δήμων της περιοχής.

ΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί το μεγαλύτερο εταιρικό Πρόγραμμα Υποτροφιών στην Ελλάδα, το AKTOR4TheFuture, το οποίο στηρίζει νέους που επιδιώκουν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, σε πεδία όπως Engineering, Technology & Artificial Intelligence, Energy & Environment, καθώς επίσης και Business, Finance και Management, προσφέροντάς τους, στη συνέχεια, εγγυημένη θέση εργασίας στον Όμιλο για τουλάχιστον πέντε έτη. Με τη δημιουργία αυτού του φυτωρίου στελεχών ο Όμιλος αποδεικνύει έμπρακτα την υποστήριξή του στην εξέλιξη της νέας γενιάς επιστημόνων και επαγγελματιών και στην διακράτηση, αλλά και επιστροφή ταλέντου στην Ελλάδα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βαρίδια και χαμηλό τζίρο η άνοδος του

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βαρίδια και χαμηλό τζίρο η άνοδος του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Commodities
Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση

Η Klinex συνεχίζει να καινοτομεί, αποδεικνύοντας πως η δύναμή της δεν μένει ποτέ στάσιμη: καθαριότητα, απολύμανση, έμπνευση και δημιουργία συνυπάρχουν σε ένα brand.

Σύνταξη
Όχι franchise φωτοβολίδα… Franchise στην εκπαίδευση με το κύρος και την αξιοπιστία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς!
Τα Νέα της Αγοράς 21.10.25

Όχι franchise φωτοβολίδα… Franchise στην εκπαίδευση με το κύρος και την αξιοπιστία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς!

Είναι η εκπαίδευση ένας καλός κλάδος για να επενδύσει κανείς; Προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες και, αν ναι, ποιο είναι το καλύτερο σύστημα δικαιόχρησης για να επενδύσει;

Σύνταξη
Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης
Τα Νέα της Αγοράς 20.10.25

Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να στερεί από την Ελλάδα τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μία περίπτωση αντίστοιχη με εκείνη της Σιγκαπούρης. Και είναι λάθος να συγκρίνετε τη χώρα σας με τη Δανία ή την Πορτογαλία. Είναι πιο σωστή η σύγκριση με τη Σιγκαπούρη».

Σύνταξη
Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο
Τα Νέα της Αγοράς 20.10.25

Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο

Μετά από μια δυναμική εκκίνηση στη Λάρισα, το Trophy Tour του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson συνεχίζει το ταξίδι του με επόμενη στάση το Αγρίνιο!

Σύνταξη
Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 17.10.25

Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;

Αν είσαι ανάμεσα στο χαλί και την μοκέτα, αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να επιλέξεις το κατάλληλο για το σπίτι σου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χημικά και καταστολή καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις – «Ταχύτατη διερεύνηση», ζήτησε η Ζαχαράκη
Ελλάδα 23.10.25

Χημικά και καταστολή καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις – «Ταχύτατη διερεύνηση», ζήτησε η Ζαχαράκη

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονταν για τα -σχεδόν- 700 κενά εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας. Καταγγέλλουν απρόκλητη επίθεση της ΕΛ.ΑΣ., προαναγγέλλουν στο in νέες κινητοποιήσεις- Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΕΕ: Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups – Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας
Επιστολή 19 κρατών-μελών 23.10.25

Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups στην ΕΕ - Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ένα μωσαϊκό διαφορετικών εθνικών ρυθμίσεων που αποτελεί τροχοπέδη για την επέκταση των startups, παρά τη ραγδαία ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα
Κακοκαιρία Μπενζαμέν 23.10.25

Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Η κακοκαιρία έχει πλήξει κυρίως τις ακτές του Ατλαντικού και τη δυτική Γαλλία. Προβλήματα από τα τεράστια κύματα που έχουν προκαλέσει οι βόρειοι άνεμοι, ενώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώσεις δέντρων

Σύνταξη
Αυτοκριτική
Αν... 23.10.25

Αυτοκριτική

Αν στη ζωή η πολιτεία στο σύνολό της δείχνεται απέναντι στον πολιτισμό ακηδής, στις κηδείες είναι πανταχού παρούσα, έτοιμη να στεφανώσει νεκρούς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
NBA: Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη για παράνομο στοιχηματισμό και ο Μπίλαπς! (pic)
Μπάσκετ 23.10.25

NBA: Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη για παράνομο στοιχηματισμό και ο Μπίλαπς! (pic)

Σύμφωνα με αμερικανικά ρεπορτάζ ο παίκτης των Μαϊάμι Χιτ Τέρι Ροζίερ και ο προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς συνελήφθησαν από τις Αρχες για παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Τυχεροπούλου: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πανίσχυρο σύστημα που διέχεε τον φόβο – Το τηλεφώνημα του «Φραπέ» στο σπίτι της
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Τυχεροπούλου: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πανίσχυρο σύστημα που διέχεε τον φόβο – Το τηλεφώνημα του «Φραπέ» στο σπίτι της

Η κ. Τυχεροπούλου που είχε θέσεις ευθύνης για τις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε για φόβο που της προκάλεσαν οι διοικήσεις, αλλά και ο ίδιος ο περιβόητος «Φραπές».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»

Παράλληλες οι πορείες με τον πρώην πρωθυπουργό μέχρι να συγκλίνουν στον κοινό στόχο, η εισήγηση Φάμελλου και πλειοψηφίας στην Πολιτική Γραμματεία.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» – Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της
Στάση ζωής 23.10.25

«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» - Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Αντζέλικα Χιούστον, αναπολεί τα λαμπερά νιάτα της στο swinging Λονδίνο, τη μακροχρόνια σχέση της με τον Τζακ Νίκολσον και πολλά άλλα στα δύο βασικά αυτοβιογραφικά της βιβλία.

Σύνταξη
Τραμπ: «Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου» – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφηγείται τις «επιτυχίες» του στη Μέση Ανατολή
Τι είπε για Δ. Όχθη 23.10.25

«Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου» - Συνέντευξη Τραμπ για το πώς «έπεισε τον Νετανιάχου να κάνει πίσω»

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ αφηγείται πώς έπεισε τον Νετανιάχου να υποχωρήσει και στέλνει δημόσιο μήνυμα στο Ισραήλ να σταματήσει τα σχέδια προσάρτησης της Δ. Όχθης

Σύνταξη
Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»
Οικονομικές Ειδήσεις 23.10.25

Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»

Η νέα ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα θα εφαρμοστεί από 1η Δεκεμβρίου 2025 - Αγρότες και οργανισμοί εντάσσονται εκ νέου με μηδενικό επιτόκιο για τις απλήρωτες οφειλές τους

Σύνταξη
Κικίλιας: Βασική έγνοια των πολιτών η ακρίβεια – Η κοινωνία δεν ασχολείται με μικροπολιτική
«Η πραγματική οικονομία» 23.10.25

Κικίλιας: Βασική έγνοια των πολιτών η ακρίβεια – Η κοινωνία δεν ασχολείται με μικροπολιτική

«Ο κόσμος θέλει να δουλεύεις για αυτόν, να μην αυταπατόμαστε», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 23.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με τον Α’ τόμο του ιστορικού μυθιστορήματος «Θέκλη», τα πρακτικά του συνεδρίου «50 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής», το περιοδικό VITA, ένα αφιέρωμα για την ζωή του Διονύση Σαββόπουλου και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του το Σάββατο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης
Το Σάββατο 23.10.25

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Διονύση Σαββόπουλου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου - Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα ταφεί στη συνέχεια στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο