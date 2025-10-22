Σερβία – Βούτσις: «Τρομοκρατική ενέργεια με πολιτικά κίνητρα» οι πυροβολισμοί κοντά στο κοινοβούλιο

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς και την πυρκαγιά έξω από την Βουλή στη Σερβία.

Σήμερα το πρωί ακούστηκαν πυροβολισμοί στον καταυλισμό υποστηρικτών του Αλεξανταρ Βούτσιτς που βρίσκεται στην λεωφόρο μπροστά από το κοινοβούλιο από τον περασμένο Μάρτιο. Έπεσαν τουλάχιστον τρεις πυροβολισμοί και στην συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά. Το επεισόδιο συνέβη μέσα σε μία σκηνή αυτού του ιδιόμορφου καταυλισμού. Ένα άτομο τραυματίστηκε στον μηρό και βρίσκεται στο νοσοκομείο ενώ ο δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο χωρίς να παρουσιάσει αντίσταση.

Σε συνέντευξη Τύπου ο Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι ο δράστης είναι 70 ετών, μέχρι την συνταξιοδότησή του εργαζόταν στην κρατική Υπηρεσία Ασφάλειας και Πληροφοριών (BIA) και πήγε στον καταυλισμό μεταφέροντας ένα μπιτόνι με βενζίνη με σκοπό να τον πυρπολήσει. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης μεταδόθηκε βίντεο με την πρώτη κατάθεση του δράστη στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν όπου ανέφερε ότι «τον ενοχλούσε ο καταυλισμός που στήθηκε στο κέντρο της πόλης και ήθελε να τον εξαφανίσει».

«Αποτέλεσμα μιας πολυετούς εκστρατείας διάδοσης μίσους»

Ο δράστης δήλωσε επίσης ότι κατά λάθος τραυμάτισε το θύμα την στιγμή που πυροβολούσε στο σημείο όπου έριξε την βενζίνη για να προκληθεί πυρκαγιά, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς άφησε υπονοούμενα για πολιτικά κίνητρα υποστηρίζοντας ότι «το επεισόδιο αποτελεί συνέπεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και του κλίματος έντασης που δημιουργούν οι φοιτητές και η αντιπολίτευση με τις κινητοποιήσεις τους».

Η αντιπολίτευση αντίθετα κατηγορεί τον Βούτσιτς ότι ο ίδιος ευθύνεται για την κατάσταση. «Το σημερινό επεισόδιο είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς εκστρατείας διάδοσης μίσους, βίας και φόβου που προκάλεσε και εφάρμοσε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς», ανακοίνωσε το Δημοκρατικό Κόμμα.