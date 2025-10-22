sports betsson
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
22.10.2025 | 20:58
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Αναφορές για τραυματίες
Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»
Ποδόσφαιρο 22 Οκτωβρίου 2025 | 19:10

Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»

Ο τεχνικός της Φέγενορντ, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (23/10, 19:45) και τόνισε πως δεν υπάρχει άλλος αποτέλεσμα για την ομάδα του εκτός από τη νίκη.

Vita.gr
Αδράνεια: «Ξέρω τι θέλω να κάνω: Γιατί δεν μπορώ να το κάνω;»

Αδράνεια: «Ξέρω τι θέλω να κάνω: Γιατί δεν μπορώ να το κάνω;»

Spotlight

Η Φέγενορντ φιλοξενεί την Πέμπτη (23/10, 19:45) τον Παναθηναϊκό στο «Ντε Κάιπ», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο τεχνικός των Ολλανδών, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου πως η κατάκτηση των τριών βαθμών κόντρα στο «τριφύλλι», είναι μονόδρομος ενώ μίλησε και για τις απουσίες της ομάδας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φαν Πέρσι:

Για το αν έχει στο μυαλό του το ντέρμπι με την Αϊντχόφεν: «Καθόλου! Αύριο είναι παιχνίδι που πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Δύο ματς, μηδέν βαθμοί — δεν είναι αρκετό. Δεν ασχολούμαστε με την Κυριακή, αλλά με την Πέμπτη. Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση. Ελπίζαμε ότι ο Τίμπερ θα μπορούσε να είναι μαζί μας — προπονήθηκε πλήρως, αλλά εξακολουθεί να έχει κάποιες ενοχλήσεις. Ο Γουατανάμπε, αντίθετα, είναι διαθέσιμος. Αν θα ξεκινήσει βασικός; Αυτό θα το δείτε αύριο».

Για την κατάσταση του Γουατανάμπε: «Ο Γουατανάμπε είναι πλήρως διαθέσιμος και δεν έχει πλέον κανένα πρόβλημα. Από ιατρικής και φυσικής πλευράς έχει πάρει το πράσινο φως, και αυτό είναι εξαιρετικό. Επέστρεψε πολύ κουρασμένος, είχε κράμπες και μυϊκούς πόνους. Το περασμένο Σαββατοκύριακο θα ήταν πολύ νωρίς για να παίξει. Είναι έμπειρος παίκτης. Όταν σου λέει ο ίδιος ότι δεν είναι σίγουρος αν μπορεί να παίξει, το ακούς. Από χθες όμως δήλωσε ότι αισθάνεται πολύ καλά και σήμερα ολοκλήρωσε χωρίς πρόβλημα την προπόνηση. Αυτό είναι υπέροχο».

Για το εάν θα είναι βασικός: «Αυτό που ισχύει για εκείνον, ισχύει για κάθε παίκτη. Αν χάσεις ένα ή περισσότερα παιχνίδια, το τρένο συνεχίζει να προχωρά. Άλλοι παίκτες τα έχουν πάει πολύ καλά. Από αυτή την άποψη δεν μπορώ να πω αν θα ξεκινήσει, αλλά από φυσικής κατάστασης άποψη, μπορεί να το κάνει».

Αντιθέτως ο αμυντικός Koυίντεν Τίμπερ ταλαιπωρείται ακόμη από ενοχλήσεις και δεν θα είναι διαθέσιμος όπως διευκρίνισε ο Ολλανδός τεχνικός.

Αναφορικά με την επικείμενη έλευση του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, τόνισε: «Παίζουν με έναν προσωρινό προπονητή τώρα, θα έχουν έναν νέο προπονητή μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Προσωπικά, χαίρομαι που δεν θα είναι εκεί αύριο, γιατί τότε έχεις πολλά να σκεφτείς. Τώρα έχουμε μια καλή εικόνα για το πώς έχουν παίξει στους πρόσφατους αγώνες».

Τους παίκτες της Φέγενορντ εκπροσώπησε ο Γκάις Σμαλ, ο οποίος δήλωσε:

Για το ότι μπορεί να αγωνιστεί σε αρκετές θέσεις: «Στην πραγματικότητα δεν είναι και κάτι σπουδαίο. Δεν είμαι ο μόνος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε διαφορετικές θέσεις. Φυσικά έχεις μια προτιμώμενη θέση, αλλά όσο βρίσκομαι μέσα στις γραμμές του γηπέδου, είμαι ικανοποιημένος. Μπορείς να ερμηνεύσεις τη θέση του αριστερού μπακ με πολλούς τρόπους — δεν υπάρχει σωστό ή λάθος».

Για το πώς προσεγγίζει το αυριανό ματς, μετά τις δύο ήττες της ομάδας του στην League Phase: «Δεν βλέπω αυτόν τον αγώνα διαφορετικά από τους δύο προηγούμενους. Φυσικά θα ήταν ωραίο να πάρουμε τους πρώτους τρεις βαθμούς. Πηγαίνουμε καλά στο Πρωτάθλημα και ελπίζουμε ότι μπορούμε να το συνεχίσουμε και στην Ευρώπη».

Για το γιατί η Φέγενορντ έχει 0 βαθμούς: «Νομίζω ότι κόντρα στη Μπράγκα δεν παρουσιαστήκαμε πολύ καλοί, αλλά θεωρώ άτυχο το γεγονός ότι χάσαμε εκεί. Με την Άστον Βίλα κάναμε καλό παιχνίδι, όμως τιμωρηθήκαμε στις κρίσιμες στιγμές. Δεν μπορώ να βάλω το δάχτυλο σε ένα συγκεκριμένο σημείο που να εξηγεί τη διαφορά με το Πρωτάθλημα. Ίσως να σκοράρουμε πιο δύσκολα»

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Φουλάρει με LNG η Ελλάδα – Πώς θα κινηθούν οι τιμές

Φυσικό αέριο: Φουλάρει με LNG η Ελλάδα – Πώς θα κινηθούν οι τιμές

Vita.gr
Αδράνεια: «Ξέρω τι θέλω να κάνω: Γιατί δεν μπορώ να το κάνω;»

Αδράνεια: «Ξέρω τι θέλω να κάνω: Γιατί δεν μπορώ να το κάνω;»

World
Λαγκάρντ: Να μπει τέλος στον κατακερματισμό του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ευρώπη

Λαγκάρντ: Να μπει τέλος στον κατακερματισμό του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ευρώπη

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
